Francisco Reyes (Ind): “Hoy el Estado se hace el tonto y deja que las comunidades se arreglen solas”

“¿Por qué es importante ver a las comunidades?”, se pregunta el actor Francisco Reyes. “Cuando el Congreso legisla, si no se hace con un conocimiento de causa real, se legisla mal”.

Reyes, quien ha participado en producciones en televisión y cine, es candidato independiente a la convención por el distrito 8 en la Lista del Apruebo. Señala además que es importante “poner la cultura en el corazón de la convención”.

Hoy la actual Constitución establece que le corresponde al Estado estimular la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación y establece “la libertad de crear y difundir las artes”, ¿incluiría algo más?

Que las comunidades locales tengan derecho a existir, a hacer, a expresarse, a difundirse culturalmente y que tengan derecho a ser vistas y a poder conocer otras culturas. Cada pueblo tiene una forma de cultura local. Si vamos acercando el lente, cada villa, cada barrio y cada junta de vecinos puede llegar a tener su propia expresión cultural. Cuando uno pone la cultura en el corazón de la convención constituyente, se está hablando de poner a las distintas comunidades en el centro.

¿Cómo este eje de cultura que promueve en las comunidades podría incidir en otros derechos sociales como la educación?

Cualquier modelo de enseñanza tiene que dar a conocer a los niños o jóvenes en qué comunidad están viviendo y cuáles son las culturas que habitan el territorio nacional. Tiene que existir una educación pública donde esté el arte integrado para generar habilidades blandas en los niños.

¿Cómo se podría avanzar a un estado regionalista?

Es necesario que los gobiernos regionales y los municipios tengan más atribuciones políticas y económicas, más presupuesto. Los alcaldes deben tener la facultad de generar reglamentos medioambientales e incidir en los planos reguladores y las comunidades deben tener espacio para intervenir. Vemos la brutalidad que se está haciendo en Estación Central con respecto a los guetos verticales. Ahí tiene que haber una autoridad que diga que esto es indigno o una Constitución que diga que la persona tiene derecho a la vivienda pero no a cualquiera, a una digna.

Además de la vivienda digna, ¿qué otros derechos sociales cree que se deben reforzar en la nueva Constitución?

Todos los derechos sociales deben tener fuerza universal. La educación, el derecho a la salud, el derecho a una previsión digna, el derecho a un medioambiente digno.

Pero en la actual Constitución ya están mencionados…

Lo que pasa es que no están garantizados. Por eso el Estado tiene que pasar de ser subsidiario a ser garantista, solidario y lo que llamo, contenedor de las comunidades. En educación y en salud tienes el derecho a elegir el tipo que quieres pero en la realidad la gente no tiene derecho a elegir. Se debe brindar una educación pública de primera calidad y un sistema de salud único y universal.

¿Cuál ha sido la experiencia en terreno con los posibles votantes del distrito 8?

Cuando uno llega a un distrito con tantas necesidades básicas, como alcantarillado, problemas en las villas, necesidad de trabajo, esos problemas te los conversan. No son materia de un constituyente necesariamente. Uno tiene que hacer la alquimia para que puedan llegar a un articulado constitucional. Hay que preguntarse, ¿cuál es la raíz profunda culpable de que esa persona esté sufriendo esa indignidad de vida? La respuesta debe estar en la nueva Constitución para que los próximos proyectos de ley atiendan esos puntos.

Usted ha hablado de darle poder político a las comunidades. A través de plebiscitos revocatorios de ley y comunidades con derecho a presentar leyes.

Todo el mundo entendió que la ley de pesca fue manipulada por un grupo económico. No solamente la comunidad de la pesca artesanal sino que todos, como los ambientalistas y muchos otros, podríamos habernos organizado, juntado las firmas necesarias y haber armado un plebiscito revocatorio de esa ley de pesca para que no que siguiera continuamente en el lobby del parlamento. Si uno mira a los ojos a la persona y la conoce, ya no puede hacerse el tonto. Hoy el Estado se hace el tonto y deja que las comunidades se arreglen solas.

¿Qué opina de los dichos de René Cortázar, candidato que va en su misma lista y que en una entrevista con revista Sábado aseguró que tiene un nexo con las personas por lo que fue su trabajo en TVN?

El fue director de Televisión Nacional en el momento en que se hicieron las producciones más atractivas de TVN, eso es correcto. Es un candidato que está buscando cierta empatía con la gente para conseguir votos. Eso lo hacen muchos, yo hago otro tipo de trabajo. Voy en una lista de partidos políticos y se han producido ciertas incomodidades desde algunos votantes de que yo pueda arrastrar a otro si llego a tener una buena votación, cosa que no está dicha en ninguna parte. Pero dada la dispersión de listas es muy improbable que la Lista del Apruebo tenga dos constituyentes electos. O es Cortázar, o yo, u otro de la lista.