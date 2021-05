Pablo Perelló (Ind-RN): “El Estado plurinacional no es la solución al conflicto en La Araucanía”

Nacido y criado en Los Ángeles, solo dejó el distrito para poder estudiar Psicología en la Universidad Católica en Santiago donde fue dirigente estudiantil. Hoy, Pablo Perelló (25) trabaja para convertirse en uno de los redactores de la nueva Constitución.

“Hay esperanza de que llegue gente joven a la convención constituyente y la gente tiene muy clara la película, sabe muy bien cuáles son las soluciones que se pueden lograr desde ahí y cuales no”, asegura el candidato independiente con cupo de Renovación Nacional por el distrito 21 (Arauco-Cañete).

¿Por qué quiere ser constituyente?

Quiero ser constituyente porque necesitamos gente joven desde la centroderecha que sepa darle cara a las alternativas jóvenes del Frente Amplio, como lo hicimos algunos durante la dirigencia estudiantil. Es muy importante que las generaciones nuevas den esta confrontación porque he visto a la gran mayoría de los políticos tradicionales pasmados frente a las nuevas propuestas del Frente Amplio. Así que yo creo que en la juventud de la centro derecha está la respuesta a muchas de las soluciones.

¿Cuáles son los mínimos que la nueva Constitución debiera respetar?

Uno es que la violencia nunca debe ser tolerada como mecanismo de acción política, eso tiene que estar en todo nuestro entramado constitucional y tiene que ser la base también de la discusión constitucional. Lo segundo es que la familia tiene que ser el núcleo fundamental de la sociedad y tercero que en los derechos sociales se debe permitir la participación de los privados y de la sociedad civil.

La nueva Constitución se ve como una oportunidad para consagrar la descentralización, ¿qué implica esto para que se materialice correctamente?

Una propuesta que quiero instaurar sí o sí es que se incluya una causal de acusación constitucional específica para el Presidente y sus ministros cuando tengan zonas abandonas por completo y bajo el desamparo, como es lo que ocurre hoy día en Tirúa y Cañete que están controladas por grupos terroristas y el gobierno central no hace nada. No tienen la responsabilidad de responder políticamente. Eso lo quiero incluir porque significa poder exigir desde las regiones a que los presidentes y los ministros se hagan cargo políticamente cuando dejan en desamparo a las comunidades. Y segundo es pasar atribuciones al nuevo gobernador regional y a los municipios, mayores atribuciones en ámbito de seguridad, de planificación, de desarrollo de vivienda para poder dar soluciones más a tiempo.

Y a propósito de la vivienda, ¿se debería consagrar como un derecho social?

Todos los derechos sociales deberían abordarse como deberes del Estado de hacerse cargo de ciertas situaciones con la participación de los privados y la sociedad civil en su conjunto. No veo los derechos sociales como algo donde el Estado sea el único que tiene que dar respuesta. Yo creo que ese es el cambio de lógica que tenemos que hacer porque hoy día si bien se permite no es algo que se promueva, creo que hay que promoverlo frente a la propuesta de cierta izquierda radical que nos dice que el Estado es la solución a todas las problemáticas.

En el supuesto caso de que a una persona se le vulneren o no se les respeten sus derechos, ¿a dónde debería acudir?

Las personas deberían poder acudir al Tribunal Constitucional para poner un reclamo cuando sus derechos y sus libertades estén siendo vulnerados. ¿Cómo veo yo que procede ese reclamo? el TC recibe el reclamo y revisa porqué no se le está respetando el derecho o la libertad a esa persona, lo más probable que ocurra es que sea por falta de tramitación de leyes y ahí yo creo que el TC tiene que tener la potestad de establecer un tiempo máximo a la Cámara de Diputados para que legisle y saque adelante leyes, el mejor ejemplo es la ley de inteligencia que lleva no sé cuanto rato parado y que es fundamental para combatir el terrorismo en la zona de Tirúa y Cañete.

Algunos candidatos proponen reconocer un Estado plurinacional, ¿está de acuerdo con aquello y cree que ayudaría en algún sentido al conflicto en La Araucanía?

El Estado plurinacional no es la solución porque a fin de cuentas el entregar territorios a comunidades no es una solución de integración. Hoy día necesitamos que todos puedan relacionarse en igualdad de condiciones sin importar su lugar de origen y creo que el Estado plurinacional lo único que hace es dividir y no potenciar o incentivar una integración real de las personas en el país. Sí creo que hay que hacer un reconocimiento a los pueblos originarios, a sus tradiciones y demases. Además en el artículo dos soy partidario de incluir el rodeo y la cueca como símbolos nacionales.

Durante el último tiempo la discusión sobre el quórum de los 2/3 ha vuelto a la luz, ¿cuál es su opinión al respecto?

Creo que Atria sabe perfectamente que está haciendo trampa y que está desconociendo el acuerdo, creo que es un intento de los grupos del Frente Amplio por intentar ir construyendo un sistema de asamblea constituyente que no pudieron lograr en el acuerdo.