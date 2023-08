7 consejos para reducir tu huella de plástico

Compra cajas, no botellas : compra detergente y lavaplatos en cajas en lugar de en botellas de plástico. El cartón puede ser reciclado fácilmente y se convierte en más productos que el otro material.

Compra alimentos a granel : algunas tiendas venden alimentos a granel como arroz, pasta, nueces, cereales, etc. Si elige llenar estos artículos en bolsas o recipientes reutilizables, ahorrará dinero y plástico innecesario.

Usa botellas y vasos reutilizables : el agua embotellada produce 1,5 millones de toneladas de residuos plásticos por año y, según la Food & Water Watch, para producirlas se requieren unos 180 millones de litros de petróleo. Al rellenarlas podrás evitar que un buen número de botellas de plástico acaben en nuestros océanos y vertederos, pero esto no es todo; lleva una taza reutilizable a las cafeterías y pide al camarero que te la rellene, ten una en tu escritorio en lugar de una de este material.

No emplees utensilios de plástico : si a menudo te olvidas de llevar los cubiertos a tu comida o si sabes que tu restaurante favorito solo cuenta con material de plástico, empieza a transportar tu conjunto de utensilios. Seguro que reduces tu huella de carbono.

No compres jugos envasados: en lugar de comprar jugos en botellas de plástico, hazte tus propios zumos recién exprimidos o, simplemente, toma agua o come fruta fresca. Esto no solo va a reducir el consumo de este material, sino que también será mejor para tu salud.