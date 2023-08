Bad Religion anuncia nueva fecha en Chile: revisa los precios y venta de entradas

Bad Religion regresa a Chile y, tras el éxito de venta de tickets para su primer concierto anunciado, se comunicó una segunda fecha.

La banda estadounidense de punk rock llegará al país con más de 40 años de carrera, tiempo en los que han lanzado 17 álbumes de estudio, siendo Age of Unreason su último trabajo, el cual fue estrenado en mayo del 2019.

Si bien, la banda se formó en 1980, su primer gran éxito comercial no fue hasta 1994 cuando publicaron su álbum Stranger Than Fiction con el cual no solo lograron entrar por primera vez a la lista de Billboard 200, sino que también obtuvieron certificaciones de oro por el disco.

¿Cuándo es el concierto de Bad Religion en Chile?

El primer concierto de Bad Religion en Chile es el próximo 5 de diciembre en el Teatro Caupolicán, el cual cuenta con entradas agotadas.

Es por eso que se anunció una segunda fecha de la banda en Santiago, para el 6 de diciembre a las 21:00 horas.

¿Cuándo es la venta de entradas para Bad Religion en Chile?

Las entradas para el concierto de la agrupación estadounidense ya están a la venta, aunque sólo queda disponibilidad para la segunda fecha. Para poder adquirir entradas, las personas deberán ingresar al evento de Bad Religion en la página de Puntoticket y seleccionar la opción.

Posteriormente, el fanático tendrá que iniciar sesión en la plataforma con su cuenta y contraseña para poder elegir la ubicación que desea adquirir.

Una vez elegida la sección, la persona tendrá que realizar la transacción de la compra y, si esta fue exitosa, el comprobante será enviado por correo electrónico y las entradas aparecerán en su cuenta personal.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

Los valores de las entradas para asistir al concierto de Bad Religion en el Teatro Caupolicán, incluyendo el cargo por servicio, son los siguientes: