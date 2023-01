Bono de Vacaciones 2023: montos y quiénes lo reciben

El Bono de Vacaciones es uno de los beneficios del Estado que se entrega a los funcionarios del sector público durante enero.

Se trata de una ayuda para que los empleados tengan un mayor poder adquisitivo durante la temporada de verano. Un aporte que inició a raíz de la crisis sanitaria del año 2020.

Se entrega según la Ley 21.526, publicada en el Diario Oficial, que otorga un reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, que concede aguinaldos para el 2023.

¿Cuáles son los montos del Bono de Vacaciones?

La Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, establece que la suma para el Bono de Vacaciones 2023, es de:

$100.000 para los trabajadores del sector público, cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2022, sea igual o inferior a $943.703 .

$50.000 para aquellos trabajadores del sector público, cuya remuneración líquida supere los $943.703 y no exceda los $3.125.052 brutos.

Bono Vacaciones. Foto Referencial.

¿Cuándo se paga el Bono de Vacaciones?

De acuerdo a la Ley de reajuste de las remuneraciones del sector público aprobada en el Congreso el 21 de diciembre del 2022, y publicada el 28 de diciembre en el Diario Oficial, este beneficio se paga durante en enero de 2023, de manera automática, a los empleados públicos que califiquen para el pago, por lo que no es necesario postular.

Cabe mencionar, que el monto a recibir por el Bono de Vacaciones no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no estaría afecto a descuentos.

¿A quiénes está dirigido el Bono de Vacaciones 2023 ?

Los requisitos que se deben cumplir para recibir el Bono de Vacaciones 2023 son los siguientes: