Dónde poner atención: las 3 claves de hoy, martes 3 de septiembre de 2024

1- Una pugna que no acaba

Pese a que la semana pasada el gobierno bajó el tono al abordar el caso Audio buscando contener la dura pugna que abrió con la defensa de Luis Hermosilla por las declaraciones con que el Presidente Boric “celebró” su prisión preventiva, el Mandatario refrendó ayer sus dichos.

“No me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”, dijo Boric, descartando además que el gobierno esté preocupado ante una eventual filtración de todas las conversaciones contenidas en el celular de Hermosilla.

Y mientras el Mandatario ratificó sus dichos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, tuvo que recular respecto de una versión que la semana pasada entregó sobre la asesoría legal que Luis Hermosilla prestó al jefe de asesores de La Moneda, el frenteamplista Miguel Crispi, en el marco del caso líos de platas políticas.

Si bien la semana pasada Cordero dijo que Hermosilla nunca asumió un patrocinio formal en la causa, ayer reconoció que sí lo tuvo. Aunque acotó que, dado que la investigación estaba bajo reserva, sus gestiones se limitaron a pedir una copia del libro investigativo y que su cliente declarara.

2- ¿Qué pasará con la tasa?

Hoy se efectuará una nueva Reunión de Política Monetaria del Banco Central.

En el plano económico, hoy los agentes estarán atentos a la decisión que tomen los consejeros del Banco Central respecto de la Tasa de Interés Monetaria, sobre todo luego de que ayer se conociera el incremento de 4,2% que la actividad económica registro en julio, por sobre de lo que esperaba el mercado.

Según distintos economistas consultados por Pulso de La Tercera, el instituto emisor podría recortar la tasa -actualmente en 5,75%- en 25 puntos base, para llegar a un 5,5%.

“Nuestra expectativa apunta a una reducción de 25 puntos base. Luego, esperamos otro recorte de 25 puntos en octubre o diciembre para cerrar 2024 con una tasa de 5,25%”, Valentina Apablaza, economista de la UDP.

3- Cónclave por seguridad en Cerro Castillo

La jornada de hoy también se desarrollará la reunión a la que el gobierno convocó a los diputados y senadores integrantes de las comisiones de seguridad del Congreso para exponerles y discutir el avance de la agenda contra la delincuencia y el crimen organizado.

La cita comenzará a las 20 horas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, y estará encabezada por el Presidente Gabriel Boric.

