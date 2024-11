Dónde poner atención: las claves de hoy, lunes 25 de noviembre de 2024

1. Victoria de Orrego da nuevo aire a La Moneda

Golpeados por el caso Monsalve, el gobierno y el oficialismo tuvieron ayer un respiro gracias al holgado triunfo de Claudio Orrego en la segunda vuelta electoral de la gobernación de la Región Metropolitana, en que superó por más de 10 puntos de diferencia a su contendor de RN, Francisco Orrego.

Se trató de una contienda que la oposición trató de instalar como un plebiscito a la gestión del Ejecutivo y del Presidente Boric, y en la que la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, apostó su capital político.

“Ganó la unidad, ganaron los acuerdos, ganó el diálogo como forma de hacer avanzar las regiones, y perdió la política de la agresividad, de la polarización y de los discursos de odio”, dijo tras conocer los resultados de la jornada el Mandatario desde La Moneda.

La de Claudio Orrego no fue la única victoria que alegró al oficialismo. De un total de once segundas vueltas disputadas ayer, la coalición de gobierno se impuso en seis (destacándose, además de la RM, los triunfos en Valparaíso y La Araucanía, en que se desbancó al actual gobernador de Chile Vamos), mientras que la oposición venció en cinco, entre ellas la región del Biobío, con Sergio Giacaman. Y sumando las gobernaciones resueltas el 27 de octubre en primera vuelta, la distribución deja a nueve regiones gobernadas por la izquierda y la centroizquierda, a seis regiones en manos de la derecha y centroderecha y a una región con un gobernador independiente.

2. Comienza la comisión investigadora por caso Monsalve

A las 10 horas de hoy está convocada la primera sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por la actuación del gobierno frente al caso Monsalve, donde la primera autoridad del gobierno convocada a exponer es la titular del ministerio del Interior, Carolina Tohá.

Según se explicó al momento de su constitución, esta instancia legislativa tiene como objetivo “reunir información relativa a determinados actos del Gobierno, en especial de los ministerios del Interior y de la Mujer, de Carabineros y de la PDI, relativa a actuaciones de estos organismos ante la denuncia por violación presentada en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve”.

“Buscamos respuestas a la mala reacción del gobierno ante un delito extremadamente grave de la persona que estaba llevando los temas de seguridad en el país, por lo que creemos que la labor de esta comisión se va a prolongar durante 60 días”, dijo ayer su presidente, el diputado RN Miguel Mellado.

Desde el PPD, en tanto, la diputada Camila Musante dijo esperar que el trabajo de la instancia fiscalizadora “se dé con altura de miras” y que no se transforme en “un show político”.

3. Empresas del IPSA mejoran su desempeño

Al cierre del tercer trimestre del año, un tercio de las 30 empresas que componen el Índice de Precios Selectivo de Acciones de la Bolsa de Santiago registraron un aumento de sus ganancias, las que en total sumaron más de US$ 3 mil millones.

Entre los mejores resultados, figuran Falabella (que de reportar pérdidas por US$ 5,17 millones entre julio y septiembre de 2023, pasó a lograr utilidades por US$97,5 millones), Vapores (que también pasó de pérdidas por US$ 90 millones a ganancias por US$ 325 millones) y Banco Santander (US$ 270 millones de ganancias, lo que representa un aumento del 329%).

Por el lado de las caídas, en tanto, se destacó el resultado informado por CAP, que de obtener ganancias por US$ 4 millones en el tercer cuarto de 2023, en el trimestre julio-septiembre de este año, reportó pérdidas por US$ 8 millones.

4. La centroizquierda vuelve al poder en Uruguay

En el plano internacional, y según proyecciones preliminares al cierre de esta edición, el candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se impuso al abanderado de la actual coalición de gobierno, Álvaro Delgado, en el balotaje presidencial de Uruguay.

“Llamé a Yamandú Orsi para felicitarlo como presidente electo de nuestro país y par ponerme a las órdenes y empezar la transición, apenas lo entienda pertinente”, dijo el presidente en ejercicio, Luis Lacalle Pou.

De esta manera, la izquierda uruguaya regresará al poder tras cinco años de gobierno del Partido Nacional.

