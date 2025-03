Dónde poner atención: las claves de hoy, miércoles 5 de marzo de 2025

1. Se desata la carrera presidencial oficialista

Anoche, luego de finalizar la ceremonia de cambio de gabinete por la renuncia de Carolina Tohá al ministerio del Interior, la militante del PPD confirmó que asumirá una candidatura a la presidencia de Chile.

“He estado en muchas luchas políticas en mi vida. Cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la Presidencia de la República”, dijo.

Durante el acto, el Presidente Boric, destacó la gestión de Tohá en su gobierno y le deseó mucha fuerza en los desafíos que enfrentará. “Uno de ellos, y que no enfrentarás sola, es darle continuidad a esta alianza y ampliarla”, destacó el Mandatario.

Con todo, Boric abogó por la realización de primarias para que los partidos de gobierno zanjen a su carta a La Moneda.

“Es fundamental que nuestro sector tenga primarias, que sean competitivas, que sean convocantes, para que sea a través de la democracia, con los chilenos y chilenas que definamos el liderazgo que el progresismo le quiere presentar a Chile”, enfatizó.

2. ¿Habrá paro de profesores?

Santiago 18 de febrero 2025. El delegado presidencial metropolitano (s), junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, realizan balance tras masivo operativo interinstitucional e intercomunal de fiscalizacion al comercio irregular en Barrio Mapocho - La Chimba. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Es una oferta bastante generosa”, dijo ayer el alcalde de Santiago, Mario Desborde, sobre la última propuesta que el municipio entregó a los profesores de la comuna, apostando a desactivar el paro indefinido que el magisterio anunció para hoy.

El ofrecimiento, según informó el municipio, considera el pago de los incentivos demandados en los mismos montos percibidos hasta diciembre de 2024, incluyendo la asignación del Artículo N°47, bono de verano, bono de invierno y un día del funcionario municipal.

Sin embargo, el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dio que la propuesta llegó “muy tarde”, cuando los docentes ya habían tomado la decisión de paralizar.

3. Se inicia la guerra comercial por aranceles estadounidenses

Luego de que ayer martes entrara en vigor la nueva política arancelaria comprometida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump -que considera tasas de 25% a productos provenientes de Canadá y México, además de un alza de 10 puntos al arancel que grava las importaciones chinas-, los países afectados anunciaron una serie de represalias comerciales.

“Esto es una guerra comercial”, dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Su país contraatacará imponiendo también una tasa de 25% a un conjunto de envíos estadounidenses, como jugo de naranja, mantequilla de maní, distintos licores y electrodomésticos, entre otros productos.

Desde China, en tanto, anunciaron aranceles adicionales de hasta 15% a la importación de productos agrícolas estadounidenses (como pollo, trigo y maíz) y un incremento de 10% a la soya, lácteos y carnes de cerdo y res a partir del 10 de marzo.

Para estar informado, también te invitamos a leer

Carolina Tohá renuncia al gobierno y asume candidatura presidencial

Michelle Bachelet alista declaración ad portas de viajar a Estados Unidos

Se desata guerra comercial: China, Canadá y México responden a EE.UU. y economistas alertan por efectos globales y en Chile

Expertos ponen paños fríos a mayores ingresos fiscales de enero e insisten en necesidad de que Hacienda ajuste el gasto en 2025