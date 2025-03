Michelle Bachelet alista declaración ad portas de viajar a Estados Unidos

Hasta ahora está previsto que este viernes por la noche, Michelle Bachelet llegará al aeropuerto de Santiago y se subirá a un avión con destino a Nueva York, Estados Unidos.

Además de hacer sus maletas, con lo que necesitará para participar de un evento de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, la expresidenta tiene otra tarea que resolver antes de su viaje: entregar un mensaje a la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Y es que la expectativa en torno a su figura, por la posibilidad de que pueda postular por tercera vez a La Moneda, no ha dejado de ser tema al interior del oficialismo.

Si bien Bachelet ha dicho -en varias oportunidades- que esa opción no está en sus planes, el silencio que ha mantenido las últimas semanas solo ha alimentado más la discusión al interior de la alianza. Por lo mismo, hoy son varios los dirigentes que exigen que tome una decisión pronto para, en caso de que no compita, permita a otros liderazgos consolidarse en la carrera presidencial.

Bachelet es consciente de lo que su nombre ha generado en el oficialismo. Y particularmente en el Partido Por la Democracia (PPD), en que creen que la indefinición de la expresidenta se ha convertido en un fuerte obstáculo para sacar adelante la candidatura de la ministra Carolina Tohá. Por lo mismo, tras el regreso de sus vacaciones, empezó a ordenar su agenda.

Mario Tellez / La Tercera

Ayer, a lo largo del día, Bachelet tuvo una reunión con sus más estrechos colaboradores, en la sede de su fundación, Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa. Entre los presentes, estuvieron Eolo Díaz-Tendero, a quien se le vio salir ayer del lugar y evitó pronunciarse al respecto. La idea, originalmente, era reunirse hoy. Pero la expectativa en torno al silencio que ha mantenido Bachelet obligó, creen en el PS, a concretar el encuentro lo antes posible.

Según pudo conocer este medio, en la cita se le recomendó a la exjefa de Estado -como ha sido la tónica de las últimas semanas- hacer su anuncio a la brevedad, lo que también transmiten desde el Partido Socialista.

Lo cierto es que en el denominado bacheletismo están trabajando en un diseño comunicacional para que la exjefa de Estado se pronuncie, según transmiten en el PS.

Durante este martes, la exjefa de Estado no asistió a su fundación y, pasado el mediodía, se vio ingresar a su domicilio dos vehículos.

¿Qué es lo que va a comunicar? Aún es incierto. Pero desde el PS dan algunas luces. Esta mañana, en entrevista con T13 Radio, la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, dijo que “yo entiendo el cariño y el entusiasmo que ella (Bachelet) genera al interior de nuestro partido, por supuesto todos quisiéramos a lo mejor verla de candidata, pero también quienes la queremos sabemos que es una cosa, como ella dice, el servicio militar de nuevo”.

La declaración de la timonel causó sorpresa en las filas socialistas, en consideración de que precisamente ella ha sido de quienes más ha defendido la posibilidad de que la expresidenta pueda competir una vez más. En la misma entrevista, la senadora por el Maule tuve palabras de aliento para Tohá. “Ella tiene un liderazgo, yo destaco lo que ha sido su trabajo en el gobierno, su capacidad de liderar el gabinete en temas difíciles como es la seguridad particularmente y también en temas políticos”, dijo.

Ayer, por su parte, Tohá hizo ver que ella no está a la espera de que Bachelet tome una decisión. “No no no, para nada”, respondió cuando la prensa se lo preguntó. En el PPD se han encargado de instar a la ministra a hacer pública su definición antes de que Bachelet lo haga, para evitar hacer ver que bailan al ritmo de los socialistas.

Al interior del PS, hay quienes actualmente intentan organizar una instancia para compartir con la expresidenta antes de su viaje a Nueva York. Pero, por el momento, no hay nada cerrado.

Desde Jóvenes por Bachelet, una plataforma que se ha organizado en redes sociales para solicitarle a la expresidenta que compita, harán entrega de una carta -que tiene por objetivo instarla a ser abanderada- mañana a las 17.00 en Horizonte Ciudadano. Los organizadores aseguran que, según se les han informado desde la fundación, es posible que los reciba la exmandataria.

La mirada atenta de La Moneda al silencio de Bachelet

“Pero si ella ya ha dicho que no”. Eso responden algunas de las autoridades del gobierno al ser abordadas sobre la eventual tercera candidatura de la expresidenta Bachelet.

Creer que Bachelet no competirá es una idea que se ha mimetizado con el sentir presidencial de los distintos inquilinos de Palacio. Esto, al mismo tiempo, ha alimentado la noción de que la candidata debe ser la ministra Tohá, quien este martes volvió a referirse a su decisión pendiente.

“Yo ya les contesté ayer de eso y las decisiones que yo tengo que tomar no tienen que ver con ningún aspecto externo. Son decisiones que tienen que ver con balances de dónde corresponde y es lo adecuado, lo más útil que yo esté. Ese es el elemento que va a definir esa decisión, ningún otro”, indicó al ser consultada, nuevamente, respecto de si ella está esperando que Bachelet decida o no competir en una carrera por La Moneda.

Más allá de lo que comente la ministra en público y de las negativas previas de Bachelet, en el gobierno sí consideran que una nueva comunicación de la exmandataria sería algo positivo para despejar la carrera presidencial y el surgimiento de “nuevos liderazgos” que ella misma ha impulsado y que tomen la posta de la centroizquierda.

Sin embargo, al menos desde el Ejecutivo no saldrá ninguna autoridad a plantear esta idea en público, debido a la positiva valoración que tienen de su figura.

Este martes Tohá -quien también recibió la visita de su hija en Palacio- encabezó una actividad por la inauguración de los tramos 3, 4, 5 y 6 del megaproyecto urbano “Mapocho Río”, junto al ministro Montes. Allí, además de abordar su decisión presidencial, expresó su malestar por la decisión del Ministerio Público de haber allanado la casa de la diputada Karol Cariola (PC) -por el caso Sierra Bella- justo horas después de haber dado a luz a su primer hijo. La jefa del gabinete se sumó al diseño de La Moneda de cuestionar esta acción y fue más allá que el resto de sus pares, al advertir que “sinceramente supera mi comprensión y espero que algún día recibamos una explicación”.

La agenda de la potencial presidenciable seguirá esta tarde en el Congreso. No será la única vez que Tohá sea convocada a Valparaíso esta semana. La ministra incluso fue invitada el viernes a Valdivia por la comisión de Seguridad del Senado. Luego de eso, tendría agenda esa misma jornada en El Maule.

En medio de su inminente salida del gabinete, este martes Tohá también encendió las alertas en Palacio al subir a Presidencia, espacio en el que estuvo entre las 12.48 y las 13.04. Al cruzar a su oficina, por el entrepatios de La Moneda, no respondió preguntas sobre su potencial candidatura. La titular del Interior solo asintió cuando fue consultada sobre si estuvo reunida con el Presidente Boric.