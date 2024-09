Estos son los alimentos prohibidos que no pueden comer perros ni gatos en Fiestas Patrias

Durante las Fiestas Patrias se disfruta de una gran variedad de deliciosas preparaciones, sin embargo, algunas pueden resultar dañinas para perros o gatos, por lo que es necesario conocer cuáles son los alimentos prohibidos para las mascotas.

Es común que en la mesa en torno a la cuál se festeja estén presentes las empanadas, choripanes y el tradicional asado, sin embargo, no todo se puede compartir con los integrantes peludos de la familia.

Qué no puede comer un perro o gato en Fiestas Patrias

Los alimentos prohibidos para las mascotas son los choripanes, morcillas, salchicha parrillera, carnes con huesos, pescado crudo, pan, sopaipillas, tomate verde, palta, dulces, cafeína y chocolate.

Así lo explica a La Tercera la médica veterinaria de Perryland.cl, Gerusa Félix Noguera, quien señala también cuáles son los riesgos a la salud a los que se exponen los perros o gatos si consumen alguna de estas preparaciones.

“La mascota puede quedar enferma, pueden quedar con el hígado intoxicado, cuadros de gastroenteritis resultando en vómitos, diarreas, deshidratación y en cuadros más graves”, señala.

Una de las recomendaciones de la profesional para las Fiestas Patrias es que los canes y mininos no consuman embutidos, como las longanizas. “Esos alimentos son llenos de grasas, sodio y aditivos como nitritos y nitratos que son dañinos”.

Otros agregados a las preparaciones que deben ser descartados son el “ajo, cebolla, verduras y especias de aliño. Estos ingredientes contienen compuestos azufrados altamente tóxicos que pueden destruir los glóbulos rojos de la sangre en perritos y gatos y por consiguiente causar anemia”, expone.

A lo anterior se suma que las mascotas jamás deberían ingerir alguna bebida con alcohol. La profesional que eso “puede generar una intoxicación llevando a una bradicardia (frecuencia cardíaca baja), falencia respiratoria y en cuadros más graves hasta la muerte de la mascota. Al sospechar que la mascota ingirió algo que no debería, procure un médico veterinario inmediatamente”, agrega.

Estos son los alimentos prohibidos que no pueden comer perros ni gatos en Fiestas Patrias. Foto referencial.

¿Cómo debe ser la carne que coman las mascotas?

La carne es una de las comidas de Fiestas Patrias que pueden consumir los perros y gatos, aunque esta debe contar con algunas indicaciones.

“No hay problema en dar carne para el perro, pero no debe estar aliñada con condimentos y debe saber la procedencia de la proteína. El ideal para la mascota sería carne cocida en agua y poquito de sal”, indica.

Respecto a darle al peludo de la casa un trozo sin cocinar, la veterinaria indica que “los perritos pueden consumir carnes o pollo crudos pero el alimento debe estar bien refrigerado y el tutor debe saber la procedencia. Si la carne es buena y bien tratada, los nutrientes son aún más aprovechables por el organismo”.

En tanto, ella indica que la situación no es la misma en los mininos, porque “los alimentos crudos para los gatos contienen patógenos perjudiciales para la salud”.

“Recuerden que las mascotas no deben cambiar su dieta bruscamente, no deben comer alimentos que no están acostumbrados en su rutina”, aclara.

¿Cuándo acudir a urgencia veterinaria?

En caso que una mascota presente problemas de salud, la principal recomendación es acudir a un médico veterinario para que la examine y determine un tratamiento de desintoxicación.

Según indica la profesional, las “mascotas con episodios de vómitos, diarrea, deshidratación y bajo ánimo deben tener atención clínica urgente”.