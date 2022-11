¿Qué son las “5D” del Metro? La campaña para evitar el acoso callejero

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

¿Qué son las “5D” del Metro?: conoce la campaña en contra el acoso callejero

Se trata de una iniciativa que incluye los conceptos Distraer, Delegar, Documentar, Dar asistencia y Dirigirse al acosado. Creada por la ONG Internacional Right To Be.