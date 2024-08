¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el mpox y dónde solicitarla en Chile?

La enfermedad mpox, conocida anteriormente como viruela del mono, cuenta con un proceso de vacunación que llega a determinadas personas de la población.

Ante el brote del virus que fue detectado en África, se declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo anterior considera que en lo que va del 2024 se han registrado cerca de 20.000 casos y más de 500 muertes por la enfermedad.

Mientras tanto en nuestro país, el Ministerio de Salud (Minsal) declaró alerta sanitaria y llamó a tener precauciones y evitar conductas de riesgo, según informó La Tercera.

Al respecto, desde el Minsal se elaboró un documento con los detalles sobre el mpox, indicando cómo funciona la inoculación en contra de la enfermedad.

Quiénes deben vacunarse contra el mpox

Actualmente, se vacuna contra la enfermedad mpox a las siguientes personas en Chile, según informa el Minsal.

Usuarios de Profilaxis pre exposición o PrEP

Personas que tuvieron contacto estrecho con una persona con la enfermedad.

Trabajadores sexuales.

Personas que viven con VIH, de cualquier edad.

Quienes tienen o han tenido alguna ITS (Infección de transmisión sexual) en el último año.

Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, independiente de la edad, orientación sexual o identidad de género.

De acuerdo a la Seremi de Salud, se considera contacto estrecho cualquiera de las siguientes situaciones:

Haber tenido contacto físico prolongado con el cuerpo, fluidos corporales o costras de las lesiones exantémicas de un caso confirmado o probable.

Dormir en la misma casa del caso confirmado o probable.

Manipular vestimenta, ropa de cama, desechos y utensilios del caso confirmado o probable sin el uso de precauciones adicionales de contacto y gotas; al menos mascarilla médica o quirúrgica, bata manga larga impermeable, protección ocular y guantes impermeables.

Permanecer en un mismo recinto o espacio cerrado con el caso sin las precauciones adicionales de contacto y gotas; al menos mascarilla médica o quirúrgica, bata manga larga impermeable, protección ocular y guantes impermeables.

En personal de salud; brindar atención de salud a un caso sin cumplir con precauciones adicionales de contacto y gotas, considerando al menos el uso de mascarilla médica o quirúrgica, protección ocular, guantes impermeables y bata manga larga impermeable. Si se realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, considera el uso de respirador de alta eficiencia tipo N95 o equivalente en remplazo de la mascarilla médica o quirúrgica.

La vacunación del Minsal comenzó su primera etapa el 19 de octubre de 2022, con inoculación post-exposición o para contactos estrechos de casos confirmados.

En tanto, respecto a la solicitud de la dosis para otras personas, la cartera comunica lo siguiente: “No se vacunará a personas que acudan de manera espontánea, que no sean parte de los grupos objetivos. No existe recomendación de vacunación masiva por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI)”.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el mpox y dónde acudir en Chile? Foto de archivo REUTERS.

Cómo funciona la vacuna

La inoculación aplica Jynneos del laboratorio Bavarian Nordic, en un esquema que consta de dos dosis a inyectar en un intervalo de 4 semanas. Se sugiere acudir ambas veces al mismo vacunatorio.

Respecto al momento de recibir la vacuna luego de una sospecha, desde la cartera de Salud se recomienda que: “Con la finalidad de no enfermar gravemente, debe realizarse antes de 14 días desde el contacto con el caso confirmado. Si se realiza antes de 4 días desde el contacto con el caso confirmado, se disminuye la posibilidad de contraer la enfermedad”.

Ante la dosis, el Ministerio de Salud confirma que estar vacunado protege a la persona si se expone al virus: “La vacuna contra la Viruela del Mono tiene por objetivo prevenir la enfermedad, los cuadros graves y la muerte”.

Para aplicar la vacuna contra el mpox, no se requiere de una orden médica ni ningún tipo de certificado.

Al acudir al vacunatorio, se aplicará una lista de verificación para confirmar que la persona pertenece a los grupos priorizados. También se solicitará que se firme un consentimiento informado, previa consejería sobre la vacunación y medidas de prevención.

Respecto a la combinación con otras dosis, como la vacuna contra el covid-19, se recomienda tener un tiempo de al menos cuatro semanas entre ambas. Sin embargo, en situaciones especiales, es posible administrarlas en un periodo menor.

Dónde vacunarse

Los vacunatorios dispones en la Región Metropolitana son los siguientes:

Hospital San Borja Arriarán, Santiago.

Hospital San Juan de Dios, Santiago.

Hospital San José, Independencia (se debe agendar hora).

Hospital Sótero del Río, Puente Alto.

Hospital Dr. Lucio Córdova, San Miguel.

Hospital Red UC Marcoleta, Santiago.

Se pueden revisar las ubicaciones y horarios de atención, además de los establecimientos disponibles en regiones, en el siguiente enlace.

Cuáles son los síntomas del mpox

Los síntomas del mpox a los que estar atentos son los siguientes, según resume el Minsal: