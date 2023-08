Sigue estas recomendaciones para comenzar a practicar running

El running, que significa correr en español, es un ejercicio que puede ser realizado por gran parte de la población, ya que no requiere de muchos implementos, solo se necesitan unas zapatillas y ropa cómoda.

De acuerdo al The New York Times, practicar este deporte no solo es una gran manera de mantenerse y sentirse mejor, sino que también las personas pueden ser más sociables al entablar relaciones con otros corredores.

¿Cómo comenzar a practicar running?

Las personas que van a comenzar a practicar running deben seguir las siguientes instrucciones creadas por Bupa del Reino Unido para principiantes:

Empezar de a poco

Se sugiere comenzar a correr lentamente para que así el cuerpo tenga tiempo de adaptarse, ya que, si no lo hacen, los músculos, tendones y articulaciones podrían lesionarse.

Por este motivo, se sugiere correr dos o tres veces por semana en un comienzo y, después, ir aumentando con el paso del tiempo.

Ir despacio

No se está en una competencia, por lo que las personas no pueden pretender correr más rápido que otros deportistas que ya llevan años de práctica.

De esta manera, al hacer running despacio, la persona puede correr más tiempo, ya que estará menos cansada, por lo que sus músculos podrán adaptarse al deporte.

Establecer metas realistas y hacer un seguimiento del progreso

Correr cierta cantidad de kilómetros, o ser parte de cierta corrida, son metas que pueden ser alcanzables. Es importante determinar objetivos para que así las personas puedan mantenerse motivadas.

Además, por aplicaciones del celular, o incluso una hoja de papel, el corredor puede anotar cuáles han sido sus avances y ver cuánto ha progresado desde que comenzó.

Calentar

Antes de realizar running, la persona debe tomarse el tiempo para realizar ejercicios de calentamiento. Posteriormente, cuando termine de correr, se recomienda realizar estiramientos o caminar lentamente, ya que esto puede ayudar a reducir el dolor de los músculos y prevenir lesiones.

Comer bien y mantenerse hidratado

Una buena alimentación ayuda a que el cuerpo rinda al máximo y tenga una mejor recuperación. Por este motivo, la entidad recomienda comer carbohidratos y beber agua a lo largo del día.

Mantenerse motivado

Para lograr este objetivo, se sugiere que la persona planifique realizar running en nuevas áreas de su vecindario, así como también practicar otros ejercicios en su rutina, como el yoga.

Además, para mantenerse entretenido mientras entrena, el corredor puede escuchar música, pero a un nivel razonable, ya que no se debe perder noción de lo que ocurre en el lugar y sus alrededores.

Utilizar ropa adecuada

Como fue mencionado en un principio, uno de los beneficios del running es que solo se necesitan zapatillas y ropa cómoda. Sin embargo, en caso de ser un día soleado, se sugiere usar un atuendo holgado de telas transpirables, así como también utilizar jockey, bloqueador solar y lentes de sol.

Si el día está frío, se recomienda vestir con capas de mangas largas y chaquetas que sean impermeables o a prueba de viento. No obstante, si está oscuro, es importante llevar algún objeto, o vestuario, que sea reflectante.

Analizar los aspectos que funcionan

Al comenzar a practicar running, el corredor deberá experimentar cuáles son los aspectos que más le funcionan de acuerdo a su rutina y apegarse a estos.

Conoce qué rutina de running se puede realizar como principiante. Foto Getty Images.

¿Qué rutina se puede realizar?

Conforme a lo indicado por The New York Times, este plan de ejercicio es la “formula básica” de un plan de entrenamiento de running: