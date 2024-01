Superar los 100 años de vida en buenas condiciones de salud es un objetivo al que aspiran muchas personas. Así, no solo esperan poder seguir compartiendo con sus seres queridos, sino que también, continuar realizando las actividades que más disfrutan.

Es conocido que factores como la genética y el estilo de vida (por ejemplo, la alimentación y el ejercicio) son aspectos que pueden influir considerablemente en la longevidad de un individuo.

Sin embargo, también hay ciertos factores psicológicos que tienden a estar presentes en las personas más longevas.

Así lo aseguró la académica de la Universidad Complutense de Madrid, María Dolores Merino Rivera, en un reciente artículo que escribió para The Conversation.

Para evaluar dicha hipótesis, ella y un equipo de especialistas hicieron una investigación para la que entrevistaron a 19 personas con buena salud de entre 100 y 107 años.

De ese número, 16 son mujeres y ninguno de los participantes mostró signos de deterioro cognitivo al momento del estudio.

Asimismo, cada uno de ellos goza de autonomía física.

Después de sus análisis, pudieron identificar un total de 19 rasgos que agruparon en un total de 8 categorías.

Estas fueron las tendencias que encontraron entre los participantes.

8 rasgos psicológicos que caracterizan a las personas más longevas, según una investigación. Foto: referencial.

1. Vitalidad

Merino aseguró que los entrevistados son personas activas y participativas en distintos tipos de actividades, tanto físicas como intelectuales.

Una mujer de 100 años dijo que se dedicó a coser hasta los 98, mientras que hoy le gusta hacer crucigramas e intentar hacer sudokus.

“Bajo las escaleras en ascensor, pero las subo caminando, para ejercitar las piernas”, afirmó.

Otro hombre, también de 100 años, dijo: “A las 6 es la fiesta de los abuelos y yo voy a ir. Además hay bingo, y no me lo quiero perder”.

2. Gusto por la interacción

Esto hace referencia a que son sociables y se sienten queridos por quienes los rodean.

“Nunca me ha costado hacer amigos; yo para eso soy muy simpática. He tenido muchas amistades”, contó una mujer de 104 años.

Asimismo, una de 102 años manifestó: “Una pareja mayor de pocos recursos venía a comer a mi casa todos los días”.

3. Compromiso

Se trata de personas que han sido responsables, trabajadoras y perseverantes.

En palabras de una mujer de 103 años: “Mis jefes me apreciaban mucho. Estuve siete años con ellos y el día que me casé la señora lloraba como si fuera mi madre”.

“Hace cuatro años me rompí la cadera, y al mes o así ya estaba andando, sin muletas y sin andador, sin nada. Soy muy perseverante”, explicó otra de 101.

Sobre este último punto, cabe destacar que siempre es recomendable el apoyo de un profesional de la salud.

4. Control

Según escribió Merino, “han llevado las riendas de su vida, mostrando autonomía de criterio y sabiendo encontrar las oportunidades”.

“Cuando mi marido enfermó, tuve que enfrentarme a todo. Asumí los negocios, llevé las cuentas y los bancos, mandé a los hombres, todo”, contó una mujer de 102.

8 rasgos psicológicos que caracterizan a las personas más longevas, según una investigación. Foto: referencial.

5. Motivación intelectual

Los entrevistados por los especialistas valoran la cultura y tienen ganas de aprender. De la misma manera, la mayoría son fanáticos de la lectura.

“Yo he leído todo lo que he podido y he escrito mucho también”, dijo un hombre de 100.

6. Positividad

Actos como agradecer y disfrutar pequeños aspectos de la vida también se hicieron presentes entre los centenarios entrevistados.

“La vida me lo ha dado todo, gracias a Dios. Me ha dado disgustos, como perder a familiares, pero no lo he pasado mal”, aseguró una mujer de 100.

7. Resiliencia

Aunque han sufrido una serie de dificultades a lo largo de sus vidas, se han mentalizado para superar los obstáculos y seguir sus propios caminos.

“Estaba muy unido a mi mujer. Cuando murió, yo tenía 97 años y mi hija pensó que no lo superaría. Al principio estuve mal, pero luego pensé que solo se vive una vez y que hay que ser fuertes, que a mi mujer no le gustaría verme mal”, expresó un hombre de 101.

8. Inteligencia

Tal como se menciona en un punto anterior, son apasionados por aprender y por probar nuevas actividades. Junto con ello tienen buena memoria y les gusta leer y escribir, a pesar de que algunos no completaron su educación primaria.

Así es el caso de un hombre de 100, quien ejerció como presidente de la Cámara Agraria durante 20 años, sin tener una formación profesional.