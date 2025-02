Al fin podrás ver Apple TV+ en tus dispositivos Android: este será su precio

¿Cómo? ¿Apple TV+ no estaba en Android? No. Hasta ahora.

A casi seis años del lanzamiento de la plataforma de streaming –que ha cosechado una serie de reconocimientos por sus espectaculares producciones–, por fin Apple TV+ se podrá ver de forma nativa en teléfonos, tablets y plegables de Android.

Hasta ahora la forma de hacerlo y que planteaba una especie de truco, era mediante visualización web. Pero eso ya no será necesario.

La compañía habilitó la posibilidad de descargar (de manera gradual) la app Apple TV que si bien ya se encontraba en la Google Play Store, sólo era posible para Google TV (Chromecast), generando la desazón de los usuarios que veían cómo su dispositivo no era compatible.

¿Por qué ahora y no antes? Desde la firma tecnológica explican que recién ahora se sienten satisfechos de disponer de una app que cumple con sus estándares. “Apple TV para Android se ha creado desde cero para ofrecer a los usuarios de Android una interfaz familiar e intuitiva”, dijo la compañía en un comunicado.

El anuncio ocurre en medio de una verdadera ola de reacciones en redes sociales de quienes tienen el servicio de TV de la manzana, puesto que disfrutan de Severance, cuya segunda temporada “al aire” está siendo aclamada por la crítica y el público, convirtiéndose en tendencia cada vez que se emite un capítulo estreno.

El arribo a Android además, podría marcar un punto de inflexión para Apple TV+, ya que le abre las puertas a un público mucho más amplio y acaba con la idea de que el servicio era solo para algunos.

Cabe destacar eso sí que Apple TV ya se encontraba disponible en varias SmartTVs, junto con consolas Playstation y Xbox.

Precios de Apple TV+ en Android

Apple TV+ en Android

Con Apple TV en Android, los usuarios nuevos deberán descargar como cualquier otra app el servicio, pero ya dentro deberán crearse un perfil en Apple –un Appe ID–.

Si es la primera vez registrándose, Apple ofrecerá 7 días de prueba, lo que puede servir para evaluar y comprobar lo que hay en la plataforma cuya estrategia es la de calidad por sobre la cantidad.

El valor será el mismo que para usuarios iPhone. En Chile, Apple TV+ cuesta $4.990 al mes. También se puede obtener un mes gratis si se contrata Apple One, el paquete de suscripción de Apple que incluye Music, iCloud+ y Arcade, pero claro, esto no tiene mucho sentido para usuarios Android.

¿Qué ver? Entre los títulos más populares del servicio se incluyen series como Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presunto inocente, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale, Masters of the Air y Ted Lasso. En películas originales están Wolfs, The Instigators, The Family Plan, Killers of the Flower Moon y CODA, entre otras.

“Los usuarios de Android pueden suscribirse a Apple TV+ y MLS Season Pass utilizando su cuenta de Google Play en dispositivos móviles Android y Google TV”, detalló la firma.

La MLS, donde juega actualmente Lionel Messi, tendrá el inicio de su 30ª temporada el fin de semana del 22 de febrero.

Al igual que otros servicios, Apple TV en Android tiene lista de seguimiento, continuar viendo (independiente el dispositivo) y descarga de contenido para ver sin conexión.