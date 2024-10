El pasado domingo, el huracán Oscar tocó tierra en Cuba y provocó la muerte de seis personas, además de inundaciones graves y daños en al menos tres zonas del país. Así lo informó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel el lunes.

Afortunadamente, Oscar perdió fuerza y se convirtió en una tormenta tropical que, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés), comenzó a trasladarse al este de la isla.

Y aunque los cubanos se habían preparado para la llegada del huracán, otra tragedia los dejó en una situación desafortunada: el viernes, días antes de Oscar, 10 millones de habitantes quedaron sin electricidad por fallas en el sistema.

Es decir, tuvieron que enfrentar al huracán sin luz.

Así es la crisis que está viviendo Cuba durante estos días.

Así fue la tragedia en Cuba donde 10 millones de personas quedaron sin luz mientras llegaba el huracán Oscar. Foto: REUTERS.

Cómo fue el paso del huracán Oscar en Cuba

El huracán Oscar llegó con vientos máximos de 130 kilómetros por hora. Sin embargo, una vez que tocó tierra, se fue debilitando y bajó a 110 km/h, para después quedar en 95 km/h con “ráfagas ocasionales más fuertes”, según informó BBC Mundo.

Aún así, los daños en la isla fueron graves.

Según un informe del Instituto Meteorológico (Insmet) de Cuba, en la estación de Punta de Maisí se registraron 92 litros por metro cuadrado de lluvia, mientras que en Baracoa hubo 76.7 litros.

Ante la emergencia, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel escribió en su cuenta de X: “Bien temprano chequeamos la situación tras el paso de #Oscar. Afectaciones fuertes en Baracoa, Maisí e Imías, con inundaciones inéditas. Todo el apoyo está dispuesto para comenzar la recuperación en esos municipios de Guantánamo”,

Según explicaron desde la BBC, la isla tiene “un sólido historial de enfrentamiento de huracanes, con una defensa civil eficaz y una amplia red de refugios”.

Sin embargo, lo que no tenían previsto era que millones de cubanos enfrentaran el huracán sin electricidad en sus hogares.

Cómo los cubanos se protegieron del huracán Oscar sin electricidad

El pasado viernes, 18 de octubre, cerca de las 11 de la mañana hora local, la central eléctrica Antonio Guiteras quedó fuera de servicio. Esta es la más grande que tiene Cuba.

Esta falla provocó que todo el sistema eléctrico en la isla colapsara y que 10 millones de personas —casi toda la población— quedaran sin luz en casa.

El sábado el suministro se había restablecido de forma parcial, pero en la noche volvió a colapsar.

Y el domingo llegó el huracán Oscar, sorprendiendo a los cubanos sin electricidad en sus hogares.

Ya en la tarde del lunes, el gobierno informó a través del diario oficial Granma que “el servicio de energía eléctrica había alcanzado la cifra del 37% en todo el país, y en la capital, ya avanzada la tarde, más del 90% de los clientes contaba con el servicio”.

El malestar de los cubanos es profundo, no solo porque este fue el peor apagón que sufrió la isla desde el huracán Ian en 2022, cuando el gobierno no pudo reparar los daños en varios días.

Sino también porque el suministro eléctrico es intermitente todo el año a raíz de la restricción y racionamiento por regiones y horarios. Tanto así que miles de viviendas pueden pasar hasta ocho horas diarias sin electricidad.

El descontento de los cubanos por la electricidad

Desde BBC Mundo reportaron que la situación es crítica: los habitantes tienen temor por el funcionamiento continuo de los hospitales, y todavía hay escuelas y negocios cerrados.

Por ello, han comenzado a manifestarse en las redes sociales y en la calle: en algunas zonas se reportaron cacerolazos, mientras que otros grupos de gente organizada decidieron bloquear las calles con basura.

Ante ello, el presidente Díaz-Canel reaccionó de inmediato y dijo que no iba a tolerar “hechos vandálicos”.

“No vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos, y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Eso es una convicción y es un principio de nuestra revolución”, dijo en un video compartido en X.

En paralelo, la falta de electricidad hizo que muchos alimentos que estaban en refrigeración en los hogares se pudrieran.

“No hemos tenido electricidad durante tres noches y nuestra comida se está pudriendo. Cuatro días sin electricidad es un abuso para los niños”, dijo a AP Mary Karla, una madre cubana de tres hijos.

Por qué se cortó la electricidad en Cuba

Según la versión de las autoridades, la culpa detrás del gran apagón que dejó a oscuras al país en medio de la llegada del huracán Oscar es del embargo estadounidense, latente desde hace décadas, que impide la llegada de suministros y piezas de repuesto que se necesitan para arreglar los problemas en las plantas eléctricas.

“A veces la gente cree que no, que esto es la ineficiencia, que esto es que no se quiere (reparar), que se quiere molestar a la gente. Hoy nosotros tenemos dos problemas: uno, que no tenemos el combustible que necesitamos, y otro, que no hemos podido hacer las reparaciones”, afirmó el mandatario Díaz-Canel, el día del apagón masivo.

El presidente agregó que “todo eso pasa por divisas. Divisas que no tenemos por la persecución financiera, y combustible que no tenemos por la persecución energética. Y es el bloqueo, el bloqueo recrudecido de estos tiempos”.

“Aquí hay gente que no quiere que se hable del bloqueo”.

Por otra parte, Díaz-Canel resaltó el trabajo que realizaron los equipos del gobierno para poder restablecer el sistema de electricidad como “admirable”. Además, anunció que pronto iban a determinar “cómo vamos a ir manejando el déficit en los próximos días”.