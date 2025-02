Era fines de 1960 cuando en una clase de psicología, Elaine Spaulding y Arthur Aron se conocieron. Él era profesor ayudante y ella estudiante, y después de intercambiar varias miradas y conversaciones, “nos enamoramos perdidamente”, aseguró ella.

Ahora, Arthur tiene 79 años y Elaine 80. Y llevan casados cinco décadas. Durante este tiempo, fueron los coautores de un estudio que incluyó las 36 preguntas “que conducen al amor”, que fueron publicadas en el New York Times.

Ahora, en conversación con CNN , la pareja longeva ha decidido compartir sus secretos para mantener vivo el amor durante tantos años. Esto fue lo que dijeron.

Casados hace 50 años: los 5 secretos de unos psicólogos que estudian el amor para alcanzar la felicidad en pareja

1. No dejar que el matrimonio se interponga en tu camino

Muchas personas tienen la creencia de que deben casarse una vez que hayan encontrado al amor de su vida. Pero para los psicólogos, esto no es así: ellos no pensaron en el matrimonio hasta diez años después desde que empezaron a estar juntos.

Ya llevaban viviendo juntos varios años y tenían un hijo, y éste último fue una de las razones por las que se decidieron por el matrimonio: “Un día llegó a casa y nos preguntó qué era un bastardo. Y ahí decidimos que era mejor casarnos”.

Eso sí, era otra época, por lo que hoy esa situación probablemente no pasaría así. Ahora, existe un sinfín de parejas que no se han casado, pero que conviven tranquilamente por muchos años.

2. Escuchar a tu pareja

Para Elaine y Arthur, uno de los grandes errores que cometen las parejas es no escucharse de forma adecuada. Es por esto que ellos han establecido una especie de “reglas” que siguen cuando discuten.

“Uno de nosotros habla durante cinco minutos y la otra no la interrumpe, no dice ni una palabra, solo escucha”, dijo Elaine. “Puedes tomar notas si no estás de acuerdo, pero no puedes decir nada”.

Después de terminar de hablar, la otra persona tiene la misma cantidad de tiempo y refuta su argumento.

Y, acto seguido, posponen la discusión durante 24 horas para hablarlo con más calma, cuando el enojo haya pasado.

Durante este tiempo, “lo que pasa es que te ves obligado a ver cuánto dolor le estás causando a la otra persona. Cuando enfrentas el dolor que estás causando, entonces realmente te hace pensar en lo que estás haciendo y si quieres seguir haciéndolo”.

Si es que las peleas son constantes, los psicólogos aseguraron que no tiene nada de malo pedir ayuda externa. Incluso ellos, en períodos difíciles de su relación, han tenido que acudir a un terapeuta para salvar su relación.

“Es muy tentador irse, y tengo amigos que dejaron sus matrimonios a los 50 y 60 años. Ahora, desearían estar casados ​​porque, en cierto punto, es realmente bueno tener una pareja. Pero tiene que ser alguien a quien realmente respetes, te agrade y con quien te lleves bien”.

3. No dejar de encontrar cosas nuevas juntos

Además de mantener viva la llama entre ambos, la pareja de psicólogos ha estado prácticamente toda su vida estudiando cómo mantener el amor entre dos personas. Y fue así cómo descubrieron algunos elementos indispensables.

Primero, que es muy beneficioso que las parejas tengan amigos cercanos y, también, es necesario explorar actividades nuevas y desafiantes que puedan hacer juntos.

“Nos gusta estar juntos en la naturaleza y caminar juntos. Tratamos de encontrar diferentes senderos. Y prácticamente todos los veranos vamos a Europa y caminamos por nuevos lugares de Europa, de un pueblo a otro, durante una semana o dos”, aseguró Arthur.

4. Apreciar las diferencias del otro

Aunque Elaine y Arthur son psicólogos y participan en varios proyectos juntos, tienen personalidades y temperamentos muy distintos.

Y, según la experiencia de los psicólogos observando parejas, “para que una relación funcione cuando se tienen temperamentos diferentes, es necesario apreciar mucho a la otra persona”.

Por ejemplo, en su propia relación, Elaine aseguró ser mucho más sensible que Arthur, pero también es la persona que suele tomar las decisiones, algo que él valora y respeta. Básicamente, la deja ser cómo es, algo que es completamente correspondido por ella.

5. No dejar de sentir respeto y admiración

Para los psicólogos, el respeto “es más importante que el amor a largo plazo”.

Y es que “hay muchos problemas que ocurren a lo largo de un matrimonio”. Esto es algo común que sucede entre las parejas, no obstante, la diferencia está en cómo esto se afronta.

Por ejemplo, Elaine aseguró que Arthur es “sin duda la persona más amable” que conoce, y admira mucho eso de él. Por ello, se lo hace saber siempre: “Ambos nos esforzamos por ser muy amables el uno con el otro, siempre con muchos ‘por favor y gracias’”.

Por su parte, Arthur también le hace sentir lo mucho que la admira: en una ocasión, un artículo que escribió Elaine fue publicado en una revista importante, y él la sorprendió con un póster hecho a mano con el artículo.