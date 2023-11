Cena en la Ópera Garnier y una noche en Versalles: así fue el matrimonio de USD$ 60 millones que revoluciona Internet

Hasta hace un par de días el nombre de Madelaine Brockway no era tan conocido en el mundo. Sin embargo, durante el fin de semana la joven de 26 años se volvió viral por el lujoso y exclusivo matrimonio que celebró junto a su prometido, Jacob LaGrone, y que habría costado casi USD$ 60 millones.

La celebración duró cinco días en total y se desarolló en algunos de sus lugares más codiciados de París, como el Palacio de Versalles, la antigua residencia construida por el rey Luis XIV. También contó con una fiesta pre-boda en la Ópera Garnier y un recital privado de Maroon 5.

Después de que los registros del evento se difundieran rápidamente por las plataformas digitales, los usuarios comenzaron a denominarla “la boda del siglo”.

La joven es oriunda de Miami, Florida, y ahora está viviendo en Forth Worth, Texas. Es hija de Robert Brockway, CEO de Bill Ussery Motors, una empresa asociada a Mercedes Benz; y de Paula Brockway, vicepresidenta de la sucursal de Mercedes Benz en Coral Glabes de Florida.

Cómo fue “la boda del siglo”

Según registros de redes sociales, la futura novia comenzó a dar señales de su extravagante celebración en época de Halloween. Para esa fecha, que coincidió con la despedida de soltera que pasó con sus amigas en un lujoso resort de Utah, Madelaine decidió disfrazarse de María Antonieta.

Madelaine Brockway se vistió de María Antonieta para su despedida de soltera. Foto: Instagram.

Semanas después de la despedida de soltera, Madelaine y Jacob volaron en un jet privado a París para verificar que los preparativos de su boda salieran de acuerdo a los planes. La joven estadounidense pudo hacer una visita privada a una tienda Chanel junto a sus invitadas, donde incluso tejieron bolsos con joyas.

Luego vino una noche de estancia en el Palacio de Versalles, ubicado a 19 kilómetros al oeste de la capital francesa. Específicamente fue en Le Grand Contrôle, el hotel del palacio que cuenta con 11 habitaciones y 2 suites y cuyo precio más bajo por noche es de 2.200 euros.

En las imágenes que se capturaron de ese día se aprecia que la pareja y sus invitados disfrutaron de una íntima cena bajo la luz de las lámparas de araña.

El resto de los días continuaron ocupados con otras actividades: visitaron la Torre Eiffel, tuvieron una cena en un barco que recorría el río Sena, pasaron por Dior para retirar el vestido de novia y participaron de una fiesta pre-boda en la Ópera Garnier, que corresponde a una de las construcciones simbólicas del IX Distrito de París.

Finalmente, la ceremonia de la boda sucedió el 18 de noviembre en el Chateau de Villette, palacio ubicada cerca de Versalles y que también es una de las construcciones más característicos de la región parisina. Allí, Madelaine usó un vestido de alta costura de Dior con bordados de su flor favorita, lirio del valle, y un “velo de catedral a juego”, detalló The Lake Como Wedding Planner.

Incluso se construyeron dos invernaderos con miles de flores blancas al costado de cada pasillo del edificio. Posteriormente, la cena para todos los invitados y el nuevo matrimonio se hizo en otro invernadero personalizado.

La flor predilecta de la novia también se usó para adornar “el espacio para la cena con delicados bordados en servilletas y menús”, detallaron desde el servicio de organización de bodas.

La celebración de Madelaine Brockway y Jacob LaGrone. Foto: Instagram.

Cuando llegó la hora del after-party, los presentes pudieron disfrutar de un ambiente más oscuro y vibrante. Fue en ese momento cuando hizo su aparición Maroon 5, banda que interpretó She Will be Loved cuando la pareja iba a hacer su primer baile estando casandos.

La opulenta boda ha acaparado las miradas de los cibernautas en los últimos días, por lo mismo, hubo algunos que comenzaron a investigar sobre la lista de regalos de su boda. Entre ellos figuran la estatuilla de un frasco para mariposas de más de USD$ 12,000 y una estatuilla de gato montés de USD$ 2,850.