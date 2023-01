Al llegar a casa y ver a tu perro, es probable que te emociones y hasta se te pongan los ojos llorosos por reunirte con tu amada mascota después de un largo día sin estar juntos. Pero, ¿tu peludo también puede tener los ojitos llorosos al verte?

Eso es lo que están debatiendo los científicos, después de que se publicara una pequeña investigación en la Universidad Azabu en Japón que declaró que los perros producen más lágrimas cuando se reúnen con sus dueños. No obstante, los científicos que no formaron parte de este estudio no están seguros de que la conclusión sea real.

Y es que si realmente esta hipótesis pudiera ser comprobada, sería la primera evidencia de que los perros y otros animales pueden sentir emociones que les provoquen lágrimas, una cualidad que es única en los humanos. “Si aceptamos la evidencia de este artículo, este es uno de los descubrimientos más sorprendentes en la expresión animal de las emociones de todos los tiempos”, dijo Clive Wynne, especialista en comportamiento canino de la Universidad Estatal de Arizona.

Tierno debate: Científicos discuten si los ojitos llorosos de los perros son por felicidad

Un método no muy preciso

En el estudio, los científicos midieron el volumen de las lágrimas de los perros y luego lo compararon con el volúmen de los animales cuando se reunieron con sus dueños, después de varias horas de separación. También midieron el volumen después de que los perros interactuaran con el personal de la guardería donde los dejaron.

Utilizaron la prueba de Schirmer, donde se coloca un trozo de papel de filtro durante 60 segundos entre el párpado inferior y la córnea del perro y se calcula hasta dónde llegan las lágrimas para determinar su volumen total.

Sin embargo, el doctor Wynne no se vio convencido con este método. Es indiscutible que los perros se emocionan por reunirse con sus dueños, sin embargo, por esto mismo podrían moverse más y hacer que el papel de prueba se mueva y roce los ojos, lo que provocaría más lágrimas. “Entonces, no lo compro”, declaró el especialsita.

No obstante, el doctor Takefumi Kikusui, veterinario de la Universidad Azabu en Japón y uno de los autores del estudio, dijo que los ojos de los perros experimentaron la misma cantidad de roce de papel en las distintas condiciones experimentales.

Una forma de convencernos de cuidarlos

Los autores del estudio no sugieren que los perros lloran de emoción al igual que los humanos, sino que los perros muestran “ojos llorosos y brillantes”, lo cual según el doctor Kikusui, “facilita el cuidado humano”. Es decir que, al ver sus ojos cristalizados con agua, a los humanos nos da más ganas de protegerlos y cuidarlos.

De hecho, en otro estudio, los humanos encuestados calificaron más favorablemente las imágenes de perros con lágrimas artificiales en los ojos que las de los perros sin lágrimas, confirmando de alguna manera una de las conclusiones del estudio japonés.