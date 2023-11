Antes de tomar una gran decisión, es normal que una persona busque opiniones y consejos de otros. De esta manera, es más fácil ampliar la visión y tener en cuenta aspectos que, de otra manera, no consideraría.

“Las opiniones de algunas personas, de hecho, importan y pueden tener un impacto significativo en la trayectoria de cada uno en la vida”, aseguró el psicólogo Michael Gervais en conversación con CNBC.

No obstante, escuchar demasiado a otros puede ser un arma de doble filo. Cambiar la toma de decisiones en base a lo que alguien piensa puede restringir el propio potencial e impedir que la persona haga lo que realmente quiere hacer.

Aún así, hay muchas personas que sienten miedo e, incluso, necesitan saber lo que el resto piensa para sentirse “aceptados”. El psicólogo Gervais reunió una serie de consejos para luchar contra ese temor.

Cómo dejar de preocuparte por lo que la gente piensa de ti, según un psicólogo

Recomendaciones para dejar de tener miedo de lo que la gente piensa de ti

El psicólogo, que también escribió The First Rule of Mastery: Stop Worrying about What People Think of You —un libro donde enseña las habilidades y prácticas para empezar a vivir para uno mismo y no para el resto— recomendó los siguientes pasos para despreocuparse por el qué dirán.

Concéntrate y domina lo que está bajo tu control. “La opinión que otra persona tiene sobre ti no está bajo tu control”, aseguró el experto. No obstante, lo que sí puedes controlar es tu respuesta, pensamientos, acciones y actitud en general.

Ten claros tus principios. “Cuando tengas claros tus valores, cualquier consejos que recibas será solo una oportunidad de ver las cosas de otra manera, no una obligación que deba dictar tus próximos pasos”. Es decir, Gervais recomendó vivir la vida en tus propios términos, pero en armonía de las opiniones que puedan tener.

“Elegir no preocuparse excesivamente por lo que la gente piensa de ti y sus elecciones no significa que estemos descartando lo que alguien podría estar pensando, pero estamos más en sintonía con vivir alineados con las virtudes y valores que respaldan una misión más amplia en vida”, agregó Gervais.