El desafío rápidamente se hizo viral en las redes sociales, particularmente en Instagram.

Usuarios de la plataforma que le están pidiendo a ChatGPT, el sistema de inteligencia artificial (IA) desarrollado por OpenAI, que realice una crítica de sus perfiles a partir de las fotografías que han subido a sus cuentas.

Se trata de una tendencia en la que muchos de los participantes, tras recibir la respuesta del chatbot, comparten los resultados que obtuvieron con el resto de los cibernautas.

Los comentarios de la IA pueden ir desde frases que pueden generar simpatía o risas hasta otras que pueden causar molestia en algunos individuos.

Incluso, hay quienes han ido más allá y le han solicitado directamente que efectúe una crítica “cruel” de sus perfiles.

Por supuesto, las interpretaciones de lo que entrega la lA pueden variar dependiendo de cada persona.

Sin embargo, los escritos que esboza el chatbot han despertado atención en el mundo digital.

Cómo es el viral de redes sociales en el que los usuarios piden a ChatGPT que critique sus perfiles. Foto: referencial.

Cómo son las críticas de ChatGPT a los perfiles de Instagram

Una de las personas que participó en este viral es la modelo Alyssa Lindaas, quien vive en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Según se visualiza en capturas rescatadas por Business Insider, cuando le consultó al sistema sobre su perfil —inicialmente— recibió comentarios positivos, con llamativas referencias a la cultura pop.

“Tu feed ofrece una combinación de ‘una modelo de alta costura con un toque de estilo callejero neoyorquino y una curadora de una galería de arte a la que también le gustan los atardeceres y los paisajes urbanos’”, se lee.

Luego, continúa: “Es como si vivieras entre una sesión fotográfica para la portada de Vogue y una película de Wes Anderson, pero añadiendo algunas vibraciones melancólicas a la estética”.

“Es elegante, moderno e intencional; si no fuera tan elegante sin esfuerzo, casi me molestaría lo bien que está curado”, sentencia la respuesta de ChatGPT.

No obstante, cuando le pidió que fuera “cruel”, el tono de la IA cambió considerablemente.

Sugirió que la modelo tenía fotos en blanco y negro para aparenter ser “profunda”.

“Parece que tu feed está tratando desesperadamente de convencer a todos de que eres genial sin esfuerzo, pero todos sabemos que pasaste horas creando esa vibra de ‘me desperté así’”.

Desde el citado medio también hicieron la prueba.

“Critica mi cuenta de Instagram en un párrafo”, le pidió una reportera al chatbot.

La respuesta fue la siguiente: “Tu feed de Instagram es una explosión caótica de vibraciones, como si hubieras mezclado una tienda de segunda mano, un festival de música y un concurso de belleza en una licuadora y hubieras seleccionado ‘aleatorio’”.

“Entre las selfies artísticas, las fotos espontáneas de la calle y la reflexión existencial ocasional, es como si estuvieras tratando de ser cool sin esfuerzo mientras transmites discretamente que no tienes idea de qué onda realmente estás buscando”.

La IA siguió: “Un segundo estás en una fiesta en un yate con el horizonte detrás de ti, y al siguiente estás relajada con un casco de realidad virtual como si estuvieras escapando de todas las declaraciones de moda que estás haciendo. Es como reflejar ‘soy peculiar, pero que sea moda’ y, de alguna manera, funciona”.

La reportera expresó que los comentarios de la IA le provocaron tanto gracia como dudas sobre la percepción que tiene de su propio perfil de Instagram, a pesar de que sabe con claridad que ChatGPT es un chatbot.

Eso sí, sobre el texto que elaboró el programa, precisó que ella nunca ha estado en una fiesta en un yate, por lo que no tiene fotos en su perfil que la muestren en ese escenario específico.

En este sentido, cabe recordar que aunque la IA puede aportar efectividad en ciertas tareas, también puede cometer errores.

Por lo tanto, no se debe asumir que las afirmaciones que entrega son verídicas o reales.

Después de recibir ese primer comentario del chatbot, le solicitó que lo hiciera nuevamente, pero esta vez de manera “cruel”.

Ahí le replicó que la fotografía en la que sale con un casco de realidad virtual “es el colmo de ‘me estoy esforzando demasiado’, pero al menos distrae” de otras imágenes que ha subido a la red social.

Según rescató NBC, otros usuarios que han seguido esta tendencia han recibido frases como: “Te esfuerzas demasiado por ser espontáneo”, “tu perfil de Instagram es como una cuenta de LinkedIn”, “se ve como una crisis de la mediana edad” y “luce como un tablero de Pinterest que se quedó sin ideas”.

Cómo hacer que el chatbot de inteligencia artificial critique tu perfil

Para participar de esta tendencia, los usuarios deben contar con tres principales herramientas: poseer un teléfono celular con acceso a Internet y tener descargadas las aplicaciones de Instagram y ChatGPT.

Ya con esas bases, primero se deben tomar capturas de pantalla del perfil en la plataforma.

Con estos registros, se debe abrir la aplicación móvil de ChatGPT y escribir “critica mi feed de Instagram en un párrafo”.

En inglés, sería “roast my Instagram feed in one paragraph”.

Ahí se debe hacer click en el ícono de imagen que está posicionado en el lado izquierdo del cuadro de texto.

De esta manera, se podrán agregar las capturas de pantalla al sistema.

Una vez completados estos pasos, solo queda confirmar y esperar los comentarios generados por ChatGPT.

Quienes deseen participar directamente en el desafío viral en Instagram, deben buscar la plantilla de historias y agregar una captura de la respuesta que les entregó el chatbot.

Al subirla de esta forma, otros usuarios podrán ver las críticas que hizo la IA a tu perfil.