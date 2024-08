Cómo será el salón de “tea lounge” que Dilmah instalará en Chile: es el primero en América

Dilmah, una de las cinco mayores empresas productoras de té en todo el mundo, ha puesto su atención sobre Chile.

Y es que la empresa oriunda de Sri Lanka está buscando lanzar un innovador proyecto en nuestro país dentro de los próximos meses, antes de que finalice el 2024.

Se trata del primer salón de tea lounge que tendrán en América, según informó a Pulso de La Tercera el CEO de la empresa, Dilhan Fernando, quien recientemente estuvo de visita por nuestro país.

Después de inaugurar la iniciativa en territorio chileno, la compañía planea replicarla en otros países del continente, como Estados Unidos y Canadá.

Cómo será el salón de tea lounge en Chile

Aunque de momento se desconoce la ubicación exacta del salón de Dilmah en nuestro país, la empresa está en negociaciones con dos grupos gastronómicos.

El recinto será un bistró, pero al mismo tiempo, operará como un restaurante y bar en el que sea posible leer, comer y aprender sobre el universo del té.

El propósito es que en un mismo lugar haya un restaurante con opciones de maridaje, un bar con cócteles y mocktails preparados con té, una zona para tener clases y una tienda para comprar productos.

Antes de que termine el 2024, Dilmah abrirá un salón de té en Chile. Foto referencial.

Por qué Dilmah eligió a Chile para abrir salón de tea lounge

Chile es un territorio conocido para Dilmah, pues han mantenido una relación comercial desde hace dos décadas. En concreto, la marca fundada por Merrill J. Fernando ha estado en el mercado nacional mediante la empresa Pibamour, compañía que se dedica a la importación y distribución de alimentos gourmet.

Sin embargo, la inauguración del salón de té representa un nuevo hito tanto para Dilmah como para Chile.

“Tenemos una relación en Chile de 22 años. Esto es algo que queremos celebrar como un negocio familiar. La pasión es lo que impulsa nuestro negocio. Pero son las relaciones las que son la fuerza. Y ahora, después del Covid, estamos celebrando esas relaciones, porque eso es lo que nos dio fuerza a través de la adversidad”, explicó el director ejecutivo de Dilmah e hijo del fundador.

Hubo otra razón por la que la empresa seleccionó a nuestro país para que fuera el primero de todo el continente en tener un salón de este tipo: el alto consumo de té.

Según un estudio realizado por Euromonitor en 2023, Chile es el país más consumidor de té en Latinoamérica, con 427 tazas per cápita al año. Aunque esa cantidad podría parecer normal, las cifras de otros países son considerablemente menores: Argentina consume 95 tazas por persona al año, Uruguay 80, y Bolivia, 75.

En la actualidad, la empresa de té vende alrededor de US$6 millones en territorio chileno, que equivale a 135 toneladas de té anuales.

Consultado sobre cómo ve Chile para invertir, Fernando detalló que, tal como ocurre en el resto del mundo, el país está saliendo de un momento complejo en términos económicos.

No obstante, también considera que “los hoteles y restaurantes están creciendo” y la economía se está fortaleciendo, lo que “hace que el futuro de Chile sea muy prometedor”.

“Tenemos una situación similar en Sri Lanka, donde también atravesamos una crisis. El futuro es positivo, porque Chile cuenta con un recurso humano fuerte. Las personas son optimistas, la perspectiva es positiva y la economía tiene una base sólida”, comentó el CEO de Dilmah.

Dilhan Fernando, CEO de Dilmah. Foto: Mario Tellez/La Tercera.

La historia de Dilmah y su fundador

Merrill J. Fernando, el creador de la prestigiosa marca de té, nació en 1930 en Negombo, una de las ciudades más grandes de Sri Lanka, nación insular se ubica al sur de la India y que antiguamente se llamaba Ceilán.

Desde temprana edad Fernando tuvo un profundo interés por convertirse en catador de té, que entonces era un área que dominaban los británicos, por lo que se mudó a Colombo. Cuando tenía 20 años fue seleccionado en el primer grupo de ceilaneses para formarse en Mincing Lane, en Londres, el epicentro del té.

Allí se dio cuenta que generalmente el té era combinado entre distintos tipos y se vendía en Europa como si fuera té puro de Sri Lanka.

Pero hubo otra cosa que también lo horrorizó: el té de su país era exportado a precios muy baratos al continente europeo, ya que era usado como materia prima. Allá se le agregaba la marca, el empaquetado y subía su valor, y finalmente los beneficios que obtenían los comerciantes de Sri Lanka eran mínimos.

En 1954 empezó a trabajar como asistente de té con Arthur Frederick Jones y sus hijos Dennis y Alan Jones en AF Jones & Co. Solo cuatro años después, la familia propietaria lo nombró gerente general, según indica el sitio web oficial de Dilmah.

Luego de unos años renunció al cargo y decidió fundar su propia marca para producir la bebida milenaria, a la que llamó Ceylon Tea Services Company. También comenzó a exportar té a granel a varios países como Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Egipto.

En la década de los ‘80 fundó Ceylon Tea Services Ltd., con la que cotizó como empresa pública por solicitud del gobierno para apoyar la Bolsa de Valores de Colombo.

Después de tres décadas en el rubro, en 1985 Fernando decidió inaugurar la primera marca de té con valor agregado de Sri Lanka: Dilmah. El nombre se debe a una combinación de los nombres de sus dos hijos, Dilhan y Mallik, que también heredaron la pasión por el brebaje.

Desde entonces Dilmah se ha posicionado como una de las mayores empresas productoras de té a nivel global. Su principio más importante ha sido velar por la calidad y autenticidad de la bebida.

“Nuestro objetivo no es ser los más grandes. Mi padre siempre enfatizó la importancia de ofrecer té de calidad. Como cultivador, tu amor es por el sabor, no por los números. Para nosotros, y para mí en particular, venir aquí es importante no solo por el mercado chileno, sino también para compartir nuestro amor por el té y la importancia del sabor, la bondad y el propósito ético detrás del té. Esta es nuestra historia. Poder compartir una taza de té con nuestros clientes le da significado a nuestras relaciones aquí. Este es el propósito principal de lo que estamos haciendo”, detalló Dilhan Fernando.