Ni anuncios, ni trailers, ni ningún atisbo sobre cómo será la película. Así lo decidió Studio Ghibli, que el 14 de julio lanzará en Japón la nueva y aclamada obra del director Hayao Miyazaki, How do you live? o ¿Cómo vives?, basada en una novela del año 1973.

Todavía no se anunciaron fechas para Chile y el resto del mundo, y lo único que sabemos es que en una reciente entrevista con la revista japonesa Bungei Shunji (The Hollywood Reporter), el estudio de animación afirmó que buscaban hacer “algo diferente” con el lanzamiento de su nuevo filme.

¿Cómo vives?: por qué Studio Ghibli no promocionará la nueva película de Hayao Miyazaki

El productor y gerente general de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, afirmó que “como parte de las operaciones de la empresa, a lo largo de los años, Ghibli ha querido que la gente viniera a ver las películas que hemos hecho”.

“Pero esta vez dijimos ‘no necesitamos hacer eso’, hacer lo mismo de antes una y otra vez. Te cansas de eso. Queríamos hacer algo diferente. Hay una película estadounidense que saldrá casi al mismo tiempo y que hicieron tres avances y los lanzaron uno a la vez. Si ves los tres, sabes todo lo que va a pasar en esa película”, reflexionó Suzuki.

Y es que, desde el estudio de animación, están convencidos de que los cinéfilos, después de ver muchos trailers y avances, después no tendrían las mismas ganas de ver la película. Por esto, decidieron hacer un marketing misterioso para que el fan de Studio Ghibli pueda apreciar la película en su totalidad, el día que vayan a los cines.

Por tanto, no habrá avances ni comerciales de ningún tipo, menos anuncios en los diarios. Lo único que hay de ¿Cómo vives? es un póster dibujado a mano y, probablemente, muchas ganas de que se anuncie la fecha de este estreno que es muy esperado por sus fanáticos, pues Miyazaki no sacaba una película desde el 2013, cuando decidió retirarse.

La compleja producción de la nueva película de Hayao Miyazaki

¿Cómo vives? es una adaptación de la historia de 1937 de Yoshino Genzaburo sobre un niño que alcanza la mayoría de edad mientras vive con su tío después de la muerte de su padre. Con las riendas de la dirección y producción, Miyazaki dijo que dedicó la película a su propio nieto.

En comparación a la película Totoro, que Studio Ghibli logró producir en ocho meses con ocho animadores, Suzuki reveló en el pasado que en esta nueva película tienen a 60 animadores pero que solo pueden crear un minuto de animación en un mes. Por lo que en un año, obtienen tan solo 12 minutos de película, razón por la “demora” de su lanzamiento.