Conoce a Jeffrey Dahmer, el asesino conocido como el “Carnicero de Milwaukee” detrás de la exitosa serie de Netflix

Cada cierto tiempo una serie se posiciona como el tema de moda entre los fanáticos de las maratones frente a la pantalla y actualmente dicho momento es para Dahmer - Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer. Se trata de la historia del asesino serial Jeffrey Dahmer, donde a través de nueve episodios se abordan sus crudos actos, alzando la producción se ha alzado como un éxito para Netflix.

El estreno llegó el pasado 21 de septiembre al gigante del streaming y ha podido sortear el paso de las semanas manteniéndose entre las preferencias de los usuarios chilenos y, al tiempo de redacción de esta nota, coronándose en el Top 1 de lo más visto.

La producción fue cocreada por Ian Brennan y Ryan Murphy y tiene al actor Evan Peters en el rol protagónico encarnando al asesino.

Debido al éxito de audiencia que ha visto la historia de Jeffrey Dahmer que se estima que la serie es uno de los mayores éxitos de Netflix, con cifras de visualizaciones comparables a las alcanzadas por Stranger Things 4 y Bridgerton.

Sin embargo, Dahmer - Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer no ha estado libre de polémicas, dado que su reciente debut despertó la molestia de los familiares de las víctimas hacia la plataforma, dada la manera en que se han retratado algunos casos.

Otra controversia tuvo lugar días atrás, cuando el servicio decidió modificar las etiquetas con las que tenía clasificada la serie, retirando la palabra “LGBTQ+” para dejar “inquietante”, y “siniestro”.

¿Quién fue Jeffrey Dahmer? El asesino retratado en la serie de Netflix

El estadounidense Jeffrey Dahmer fue también conocido como el “Carnicero de Milwaukee”. Protagonizó un mediático caso al ser el responsable de varios crímenes por más de una década y permanecer largo tiempo sin ser capturado.

Nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin, Estados Unidos. Era hijo del químico Lionel Dahmer, quien lo visitó cuando estaba la cárcel, y la telegrafista Joyce Annette, a quién se le atribuían problemas de salud mental.

A sus 18 años cometió su primer asesinato contra Steven Hicks, quien tenía la misma edad. Dicho crimen dio inicio a la lista que terminó con 17 víctimas, todos hombres que sufrieron los crueles actos entre los años 1978 y 1991.

Según recopiló la BBC fue en la adolescencia cuando mostró los comportamientos que más adelante aplicaría a sus víctimas, como diseccionar animales muertos, dado que más tarde el hombre tendría interés en conservar restos humanos de sus víctimas y diluir tejido en ácido.

Estuvo nueve años sin cometer otro crimen hasta que en 1987 terminó con la vida de Steven Tuomi. En tanto ingresó a la Universidad de Ohio, donde fue expulsado tras cursar un semestre por inasistencias y bajo promedio. Luego de eso su padre lo envió al ejército, pero también fue desplazado por su alcoholismo.

El impacto mediático de los asesinatos a manos de Jeffrey Dahmer dio pie a varias producciones retratando su historia. Sin ir más lejos, la pantalla grande ya tuvo dos adaptaciones anteriores sobre el tema antes del éxito de Netflix, a cargo de Dahmer: The Mind is a Place of its Own (2002) y My Friend Dahmer (2017).

En julio de 1991, el asesino le propuso a Tracy Edwards de 32 años que lo acompañara a su casa para tomarle fotos. El hombre alcanzó a descubrir las intenciones detrás de la invitación y logró escapar del lugar para dar aviso a la policía, evitando así convertirse en la víctima número 18 del asesino.

Cuando los efectivos descubrieron imágenes de cuerpos desmembrados en el hogar de Jeffrey Dahmer, este fue arrestado. También fueron hallados restos humanos en su propiedad, además que este declaró haber cometido actos de canibalismo y necrofilia.

El hombre alcanzó a pasar unos años en prisión cuando el 28 de noviembre de 1994 fue asesinado a manos de otro convicto, Cristopher Scarver, quien lo golpeó en la cabeza y le dio muerte de manera instantánea en medio de un altercado.

El recluso declaró a New York Post sentir repulsión por el asesino, el que según sus palabras siempre tenía al menos un guardia escoltándolo en todo momento fuera de su celda, dado que solía ver problemas entre él y otros internos.