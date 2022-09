Familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer apuntaron contra Netflix por su nueva serie sobre el asesino: “Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia”

Durante la semana pasada Netflix no solo concretó una nueva edición de su evento de novedades “Tudum”, sino que también estrenó Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la nueva apuesta de Ryan Murphy para el streaming.

Pero a diferencia de las producciones que han hecho tan famoso a Murphy como Glee, Nip/Tuck y algunas entregas de American Horror Story, Monster no cuenta un relato ficticio sino que se inspira en la verdadera historia de Jeffrey Dahmer, un sujeto que asesinó a 17 personas entre la década de 1970 y la década de 1990 en Estados Unidos.

Evidentemente con la propuesta de Monster el creador de la serie trató de capitalizar la creciente popularidad de los podcasts, series y revisiones sobre casos de crímenes reales. No obstante, aquella premisa precisamente generó toda una controversia en torno al programa.

Después de todo, los familiares de Errol Lindsey, una de las víctimas de Dahmer, no dudaron en expresar su molestia con el programa.

Ante todo, en una declaración para Insider, Rita Isbell, la hermana de Lindsey, criticó duramente a Netflix no solo por no pedirle permiso para contar esta historia, sino por el tratamiento que le dio a un caso que involucra a personas reales.

“Nunca me contactaron sobre el programa. Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron”, señaló Isbell. “Pero no tengo hambre de dinero, y de eso se trata este programa, Netflix tratando de que le paguen”.

“Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia. Eso es solo codicia”, agregó.

Isbell explicó que solo vio un episodio de Monster: The Jeffrey Dahmer Story, aquel que involucraba su testimonio en una recreación que se ha viralizado en internet por su apego a la verdadera declaración de ella. Pero claro, esa imitación que podría ser un atributo bueno en otro tipo de apuesta, aquí solo habría empeorado las cosas para Isbell.

“Cuando vi parte del programa, me molestó, especialmente cuando me vi a mí misma, cuando vi mi nombre en la pantalla y esta señora diciendo palabra por palabra exactamente lo que dije”, contó Isbell. “Si no lo supiera mejor, habría pensado que era yo. Su cabello era como el mío, tenía la misma ropa. Era como revivirlo todo de nuevo. Me trajo de vuelta todas las emociones que estaba sintiendo en ese entonces”.

Aparte de Isbell otro familiar de Errol Lindsey, Eric Perry, expresó su descontento con lo nuevo de Netflix a través de Twitter

“No le diré a nadie qué ver, sé que el contenido sobre crímenes reales es enorme, pero si realmente tienen curiosidad acerca de las víctimas, mi familia (los Isbell) están enojados con este programa. Es volver a traumatizar una y otra vez, ¿y para qué? ¿Cuántas películas/espectáculos/documentales necesitamos?”, indicó Perry. “Recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es SALVAJE”.

Hasta ahora Murphy no se ha pronunciado sobre estos reclamos y es que, como indicó el propio Perry, considerando que los testimonios del juicio son públicos quienes realizan este tipo de apuestas no tienen la obligación de pedirle permiso (o pagarle) a los involucrados. Pero evidentemente también hay todo un factor emocional que quizás los responsables de estas producciones no consideran.

“Entonces, cuando dicen que están haciendo esto ‘con respeto a las víctimas’ o ‘honrando la dignidad de las familias’, nadie los contacta”, escribió Perry. “Mis primos se despiertan cada algunos meses en con un montón de llamadas y mensajes y saben que hay otro programa de Dahmer. Es cruel”.