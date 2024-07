De qué se trata Ennui, la curiosa emoción que aparece en Intensamente 2.

De figura delgada, color morado, carácter apático y siempre pegada a la pantalla de su celular. De esa manera se muestra Ennui, el nuevo personaje presentado en la exitosa película de Disney-Pixar, Intensamente 2, que lleva un par de semanas en las salas de cine del país y que ha conmovido tanto a niños como adultos.

Fue en el primer filme que los espectadores consiguieron conocer cómo funcionaban las emociones en la mente de Riley Andersen: Alegría, Tristeza, Miedo, Ira y Asco. Situadas en una especie de “sala de control”, cada uno de esos estados lograba influir, en algún momento, en las acciones diarias de la niña.

Pero cuando la pequeña comienza a entrar paulatinamente en la adolescencia, todo parece cambiar. Es en ese momento en que nuevas emociones llegan al cuartel durante la segunda entrega, y una de ellas, es Ennui.

Intensamente 2 expone a cuatro nuevas emociones en la mente de su protagonista, Riley.

¿Qué es Ennui?

Ennui es un concepto francés que podría traducirse al español como aburrimiento, sin embargo, también engloba otras cosas. Está estrechamente relacionado con la apatía, sensación de vacío, insatisfacción, falta de energía e interés en todo lo que ocurre alrededor.

“Es una emoción que puede aparecer más en la adolescencia y tiene un propósito en el desarrollo en esas edades”, cuenta Mariarita Bertuzzi, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes.

“Refleja una posición de distancia de las cosas externas, necesaria por un lado para restablecer un equilibrio en un periodo de la vida caracterizado por los cambios y múltiples estímulos. Por el otro, porque eso permite encontrarse con uno mismo y buscar los propios gustos, tendencias e intereses”, agrega la experta.

De acuerdo a Guila Sosman, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales, la exposición a los dispositivos digitales a temprana edad puede ser uno de los factores en que el Ennui sea mucho más recurrente entre los adolescentes de hoy en día.

“En el fondo los niños y adolescentes están cada vez más acostumbrados a recibir estímulos audiovisuales de manera rápida. Existe una estimulación externa constante, pero cuando no está, caen en esos estados de poca actividad, aburrimiento y desmotivación”, señala la profesora.

A pesar de que muchas veces se atribuye al aburrimiento como algo negativo y que no debería ocurrir, Sosman argumenta que es estrictamente necesario de experimentar en la cotidianidad tanto de niños como adultos. Esto, ya que es lo que da espacio para que aparezca la creatividad, la curiosidad e incluso profundizar en otras emociones.

La importancia de películas como Intensamente 2

De acuerdo a la académica UDP, el nuevo largometraje de Disney-Pixar deja profundas enseñanzas sobre el papel que cumplen las emociones en todas las etapas de la vida, por qué son tan necesarias y cómo identificarlas para gestionarlas correctamente.

“Ha servido para no calificar como mala o buena cada emoción que tenemos. También debe haber tristeza, aburrimiento y asco, mientras se vayan integrando en nuestra personalidad de una manera adecuada. Si yo veo a una persona que está desmotivada, hay que entender que es parte de su personalidad y no hay que reprimirlo o no aceptarlo”, asegura.

Otro efecto de la película animada es que podría propiciar a que padres e hijos puedan conversar de manera más abierta sobre las emociones. “Quizás los cuidadores entenderán lo importante que es decirle a sus hijos ‘ahora estás enojada’, que también estén sintonizados con las emociones de sus hijos y puedan interpretarlas. En el fondo, ayuda a la comunicación dentro de la familia”, concluye Sosman.