Detrás del movimiento para regresar a los roles de género tradicionales

Maridos que son padres de familia y trabajan para mantener a su familia. Esposas cuyo papel principal es el de ama de casa y madre.

La visión conservadora de Estados Unidos ha cobrado fuerza entre quienes temen que la cultura estadounidense se haya alejado demasiado de su ideal de cómo debe ser una familia y, en algunos sectores, rechazan las desviaciones de esa visión.

Los comentarios del candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, sobre la influencia política de las “cat ladies sin hijos”, y sus preocupaciones más recientes sobre la reticencia de los estadounidenses a tener hijos, reflejan un movimiento más profundo que recorre la política, las redes sociales, las iglesias y los hogares.

“Creo que ha habido un resurgimiento reciente de la defensa de la familia natural”, dijo William Wolfe, ex funcionario de la administración Trump y fundador del Centro para el Liderazgo Bautista, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo mantener a la Convención Bautista del Sur, la denominación protestante más grande del país, “teológicamente conservadora”.

Wolfe, de 36 años, ha impulsado que la Convención Bautista del Sur enmiende su constitución para decir que solo los hombres pueden servir como pastores de la iglesia, una medida que fracasó en una votación reciente, pero que muchos consideran parte de un esfuerzo más amplio para combatir la influencia de la izquierda.

Aunque algunos miembros de la derecha, especialmente los conservadores religiosos, han apoyado durante mucho tiempo una visión restrictiva de la familia y los roles de género, se han visto impulsados por las batallas nacionales en torno a cuestiones sociales que parecen afectar al núcleo de esa visión: los derechos de los transexuales, los derechos de los homosexuales y los derechos reproductivos. El impulso se produce en medio de los recientes avances de las mujeres en el mercado laboral y el descenso de la tasa de natalidad debido al aumento de la falta de hijos.

“Están hambrientos de nostalgia de un pasado imaginario que no existió, y creo que están nerviosos porque podemos ver que las presiones sobre los jóvenes en este momento son bastante inmensas”, dijo la profesora de sociología de la Universidad de Texas en Austin, Jennifer Glass, refiriéndose a los adultos jóvenes que no pueden o no quieren formar una familia debido a la inestabilidad financiera.

La tendencia representa un retroceso en algunos rincones del país tras décadas de grandes cambios sociales, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aumento de mujeres en la fuerza laboral. Los cambios culturales más recientes en torno a la identificación de género en el lugar de trabajo y en la plaza pública, y la lucha por los derechos de los transexuales, representan un profundo cambio en la sociedad que ha provocado controversias en todo el espectro político, dando lugar a batallas campales en torno a los procedimientos médicos para menores y la política de las escuelas públicas.

Una encuesta de Gallup publicada en junio mostró que el porcentaje de estadounidenses que se describen a sí mismos como liberales en cuestiones sociales ha crecido con el tiempo. Pero la misma encuesta de Gallup también mostró un salto el año pasado en el número de estadounidenses que se describían a sí mismos como conservadores.

El esfuerzo por empujar al país hacia una estructura familiar estrechamente definida procede de líderes religiosos, personas influyentes en Internet, expertos conservadores y estadounidenses de a pie. En las entrevistas, algunos compartieron opiniones que incluían sentimientos antigay y antitrans, trazando una línea directa entre la aceptación de gays y trans y el declive de Estados Unidos.

Para muchos conservadores, las cuestiones de género, sexualidad y fertilidad van unidas.

Harrison Butker, pateador de los Kansas City Chiefs, denunció este año en un discurso de graduación el mes del Orgullo y el derecho al aborto, y alabó la vocación de esposa y madre de las mujeres. Elon Musk, que ha apoyado al expresidente Donald Trump y ha prometido 45 millones de dólares al mes a un supercomité de acción política pro-Trump, ha vinculado su alarma por el descenso de la natalidad a sus objeciones al tratamiento médico de los menores transexuales.

“Los mismos argumentos se reciclan cada pocos años con un nuevo giro sobre el retorno a los valores familiares tradicionales y sobre la amenaza que se cierne sobre la estructura familiar normativa blanca de clase media-alta. Y funciona”, afirma Eric Stanley, profesor de la Universidad de California en Berkeley dedicado a la investigación de la violencia antitransgénero. “Lo que tienes es un grupo de personas que están más protegidas y, sin embargo, consiguen aferrarse a una narrativa de estar bajo amenaza o ser perjudicados o que ellos son los oprimidos”.

Algunos también culparon a la economía de socavar las familias tradicionales, afirmando que el aumento de los costes exige dos ingresos para poder pagar una casa y formar una familia, lo que obliga tanto a hombres como a mujeres a trabajar fuera de casa y hace más difícil pensar en tener hijos.

Tanner Warady, un estudiante universitario de 20 años de Rancho Santa Margarita (California), dijo que siente que las funciones de marido y padre que está deseando asumir ya no parecen valorarse ni tener prioridad.

“Siento que no controlo nada”, dijo Warady, que añadió que apoya los derechos LGBTQ y quiere sentir un apoyo similar. “Se supone que los hombres son el sostén de la familia, los protectores, y ves a las mujeres haciendo todas estas grandes cosas. Estoy a favor, me encanta, pero con eso vas a tener que aceptar la pérdida de masculinidad”.

Las encuestas muestran una fuerte división partidista en las opiniones sobre la familia. Una encuesta realizada en abril por el Pew Research Center entre 8.709 adultos reveló que el 59% de los partidarios de Trump opinan que la sociedad está mejor si se da prioridad al matrimonio y la familia, frente al 19% de los partidarios de Biden. En la encuesta de abril, el 47% de los partidarios de Trump dijo que el descenso de la natalidad del país es algo malo, frente al 23% de los partidarios de Biden.

Las encuestas también muestran una creciente división entre hombres y mujeres jóvenes. Más de la mitad de los 2.022 hombres jóvenes encuestados el año pasado por Equimundo, que aboga por la igualdad de género, dijeron que merecían saber dónde estaban sus esposas o novias en todo momento, frente al 46% en 2017. Los encuestados también eran más propensos a decir que un hombre siempre debe tener la última palabra sobre las decisiones en sus relaciones o matrimonio que en 2017, pasando del 34% al 41%.

El control de Trump sobre el Partido Republicano ha envalentonado a los evangélicos conservadores y a los católicos a tomar medidas, dijo Melissa Deckman, directora ejecutiva del Public Religion Research Institute, un grupo no partidista que estudia la intersección de la religión y la vida pública.

“Lo estamos viendo en todos estos proyectos de ley muy conservadores que se están aprobando en las legislaturas estatales en relación con el género y el aborto”, dijo.

Dieciocho estados prohíben casi totalmente el aborto o lo limitan a las seis primeras semanas de embarazo. Alrededor del 40% de la población LGBTQ vive en estados con las políticas más restrictivas en materia de identidad de género y orientación sexual, según un grupo de reflexión sin ánimo de lucro, el Movement Advancement Project, que apoya los derechos LGBTQ y realiza un seguimiento de las leyes y políticas relacionadas.

Las organizaciones de defensa progresista afirman que estas iniciativas están alimentando un aumento de los delitos motivados por el odio contra las personas LGBTQ. El informe anual de delitos más reciente del FBI mostró un aumento del 17% en los delitos penales contra personas homosexuales y trans entre 2021 y 2022.

Otros defensores de los roles de género conservadores dicen que se centran más en las barreras para crear familias que en cuestiones sobre la identidad de género.

El descenso de la fecundidad ha alarmado a los gobernantes de todo el mundo, que temen sus repercusiones sobre la población activa y el crecimiento económico. En una entrevista concedida en abril a The Wall Street Journal, Vance afirmó que la baja fertilidad tiene consecuencias negativas que van más allá del impacto económico. “Una parte muy importante del desarrollo social de los niños es, obviamente, pasar tiempo con otros niños”, afirmó Vance. Con tasas de natalidad más bajas, “hay muchos menos hermanos y hermanas, y también muchos, muchos menos primos. Creo que la infancia se ha vuelto mucho más aislada socialmente”.

Lyman Stone, autodenominado conservador religioso que dirige la Iniciativa sobre Pronatalismo en el derechista Instituto de Estudios sobre la Familia, sugirió que el descenso de la natalidad en Estados Unidos representa una crisis inminente para la sociedad estadounidense.

“La caída de la fecundidad ha aumentado enormemente la importancia de las cuestiones familiares”, afirmó.

Para Stone, que tiene tres hijos, la noción tradicional del padre como proveedor-familiar-a-veces-distante está desapareciendo, sobre todo con el aumento del poder adquisitivo de la mujer. En su lugar, el nuevo ideal es lo que él llama “esta figura paterna conservadora muy implicada”.

“El buen padre se lleva a sus hijos de excursión. Lleva a sus hijos a hacer cosas. Les enseña cosas con mucha determinación”, afirma Stone.

Mientras tanto, algunas mujeres conservadoras están adoptando una definición de feminidad que evoca una época pasada.

TikTok e Instagram están llenos de mujeres bellamente vestidas que adoptan un glamuroso papel de amas de casa, demostrando sus habilidades para hornear con bebés atados a sus pechos. Conocidas como “trad wives”, por esposas tradicionales, algunas de ellas tienen millones de seguidores y han provocado un encendido debate sobre el papel de la mujer en la familia y en la sociedad en general.

Ivy Van Dusen, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no entiende por qué tanta gente parece tener un problema con su deseo de dar prioridad al cuidado de su marido, sus hijos de 3 y 7 años y su casa cerca de Phoenix.

En un video publicado en mayo en su canal de TikTok, la joven de 29 años detalló a sus 123.000 seguidores lo que cree que la gente entiende mal de las mujeres con estilos de vida como el suyo. “Las esposas tradicionales son normales”, publicó. “La gente parece pensar que es una nueva moda... en realidad es el estilo de vida más antiguo”.

Dice que su marido la apoyará si decide trabajar. Pero está contenta con que él tome las decisiones importantes, como la reciente compra de un automóvil, mientras ella se ocupa del día a día.

“No lo hago sólo por mi marido, lo hago por mí”, dijo Van Dusen en una entrevista.

No todo el mundo puede permitirse el lujo de quedarse en casa. Con el aumento del costo de la vida en los últimos años, los hogares con dos ingresos se han convertido en una necesidad económica, lo que alimenta la frustración entre algunos conservadores.

A Preston Ehmke, de 27 años, recién casado, le preocupa la presión económica que supondría depender únicamente de su sueldo de profesor de inglés del instituto cuando él y su esposa empiecen a tener hijos. Su esposa, Maddi, trabaja actualmente como especialista en bibliotecas, pero dice que quiere quedarse en casa con sus hijos cuando sean pequeños, en parte para poder educarlos en casa.

“No creo que a nadie se le deba impedir hacer lo que quiere”, dijo Preston sobre cómo el aumento de los costos de los alimentos y el arriendo están haciendo más difícil para las familias vivir de un solo ingreso. Piensa votar a Trump en noviembre porque cree que está mejor preparado para bajar los precios.

“Como marido y padre trabajaré probablemente hasta que me muera, y así son las cosas”, dijo.

En Appleton (Wisconsin), Tammy Barth dijo que se ha vuelto más conservadora desde que Biden asumió el cargo, y más ruidosa en sus opiniones. Cree que los demócratas “quieren cambiarlo todo” sobre lo que ocurre en un hogar. “Creo que la mayoría de los liberales ya no quieren familias tradicionales”, dijo. (No se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo).

Le preocupa que la sociedad ya no enseñe a los hombres a ser fuertes.

“No se puede agarrar a todo el mundo y convertirlo en un puñado de nenazas que tienen miedo de ensuciarse las manos”, afirma Barth, de 60 años, coordinadora de recursos humanos y madre de un hijo adulto y un hijastro. Lamenta la popularidad de los pantalones ajustados para hombres y desearía que las escuelas enseñaran a los niños sobre las armas de fuego. “Están intentando convertir a los hombres en menos hombres”, afirma.

Cerca de dos tercios de los republicanos piensan que la sociedad estadounidense es “demasiado blanda y femenina”, según una encuesta realizada en 2022 por el Public Religion Research Institute entre 6.212 personas, frente al 53% de 2011. Por el contrario, la proporción de demócratas que están de acuerdo cayó en ese período del 30% al 15%, dijo PRRI.

La iglesia cristiana no confesional a la que asisten Barth y su marido, Jeffry Schmear, ha influido en la forma en que Schmear ve su rol. “Las Escrituras ordenan a los hombres que sean los proveedores y protectores de la familia”, afirma este hombre de 66 años, que trabaja a tiempo parcial como carpintero. Tanto Schmear como Barth dijeron que votarán a Trump.

Cuando Michele Whitehead conoció a su marido, se opuso a su insistencia en abrirle las puertas. Criada como agnóstica por una madre soltera que se forjó una carrera de alto nivel, y madre soltera ella misma cuando sus dos hijos eran pequeños, esta mujer de 59 años siempre se había considerado autosuficiente. Ella aportaba la mayor parte de los ingresos de la pareja hasta hace una década, cuando quedó discapacitada.

Como parte de su giro a la derecha, ahora piensa que su marido debe tener la última palabra en todas las decisiones familiares, y siempre abrirle la puerta.

“Por alguna razón, las mujeres creen que pueden hacerlo todo y que no necesitan a un hombre”, afirma Whitehead. “Eso es en parte lo que está mal en nuestra sociedad actual”.

Ella sigue considerándose fuerte y se alegra de cortar el césped de vez en cuando en Sweet Home, Oregón. Pero en lo que ella considera una sociedad cada vez más peligrosa y caprichosa, dice que necesita a su marido para mantenerse a salvo.

“Es el hombre de la casa”, afirma. “Lo que él dice, se hace”.