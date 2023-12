Dónde ver la serie de Pedro Pascal nominada a los premios Globos de Oro

Este lunes salieron a la luz las nominaciones a los próximos premios Globo de Oro, uno de los eventos más importantes dentro de la industria del cine. La cita se celebrará el 7 de enero de 2024 en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California, y será transmitida a través de la cadena NBC.

Uno de los nombres que figura en los nominados y que generó gran impacto es el del chileno Pedro Pascal, quien ha sido considerado uno de los actores del momento en Hollywood.

Se trata de la primera vez que el intérprete aparece como candidato en estos premios. En esta ocasión es uno de los postulantes a Mejor actor de serie de drama por su rol protagónico en la serie The Last of Us.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la serie The Last of Us.

Pascal deberá disputar la categoría con otros cinco nominados: Gary Oldman (Slow Horses), Dominic West (The Crown), además de Kieran Culkin, Jeremy Strong y Brian Cox, todos ellos actores de Sucession.

Dónde ver la serie de Pedro Pascal nominada a los Globo de Oro

The Last of Us narra la historia de Joel (Pedro Pascal), quien es un contrabandista contratado para rescatar a la adolescente Ellie (Bella Ramsey. Los dos deben experimentar distintas dificultades y retos para sobrevivir en un Estados Unidos postapocalíptico.

La serie está disponible en HBO Max. Se trata de la primera producción de la cadena de TV que se basa en un videojuego, que en este caso, lleva el mismo nombre.

Si bien la primera temporada ya finalizó en marzo de este año, desde la plataforma de streaming confirmaron que habría una segunda entrega. Se estima que el rodaje debería comenzar a inicios del 2024.

Cabe destacar que la nominación de Pascal no es la única que se le concedió a The Last of Us en los Globo de Oro. Su dupla, Bella Ramsey, también es mencionada en la categoría de Mejor actriz de drama.