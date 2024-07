La contaminación humana está afectando cada vez más al planeta. Producto de ello es que nos encontramos con fenómenos extremos del clima, como el calentamiento global y el cambio climático, que impactan al funcionamiento normal del mundo y cuyas consecuencias, que ya comenzamos a notar, son graves.

Es este alarmante panorama el que la NASA ha querido mostrar con un reciente video que evidencia cómo las emisiones humanas de dióxido de carbono (CO2) se están arremolinando por la atmósfera, una imagen que preocupa a los científicos.

Y es que el CO2 es el gas de efecto invernadero que proviene de la quema de combustibles fósiles —como el carbón, petróleo y gas naturales—, de los incendios forestales y de las erupciones volcánicas.

Así es cómo se ve el gran problema climático que afecta al mundo, según la NASA.

El alarmante video de la NASA que muestra cómo se vierte CO2 a la atmósfera de la Tierra

NASA revela preocupante video del CO2 en la atmósfera del mundo

El Estudio de Visualización Científica de la NASA lanzó un alarmante video, con el fin de mostrar y concientizar cómo las emisiones de dióxido de carbono de los humanos están afectando a la atmósfera de la Tierra.

Es así cómo, basado en el modelo GEOS (Sistema Goddard de Observación de la Tierra), el equipo de la agencia espacial logró mostrar la forma en la que el CO2 está arremolinado por encima de la atmósfera. También visualiza el trayecto del dióxido de carbono entre enero y marzo de 2020, que se mueve a raíz del viento.

Según explicaron desde Deutsche Welle, el movimiento de este gas invernadero que muestra la NASA está en una resolución “más de 100 veces superior a los modelos meteorológicos típicos” y muestra los patrones de viento y circulación atmosférica “que antes eran invisibles para los científicos”.

“Como responsables políticos y científicos, estamos tratando de entender de dónde viene el carbono y cómo afecta al planeta”, dijo al medio Lesley Ott, climatóloga del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA. “Aquí se ve cómo todo está interconectado por estos diferentes patrones climáticos”.

El video también muestra que los países que generan mayores emisiones son Estados Unidos, el sur de Asia y China: el CO2 de estos territorios proviene, en su mayoría, de la industria, las centrales eléctricas y el transporte.

Por otra parte, el principal foco contaminante de África y Sudamérica son las quemas agrícolas y los incendios forestales.

Este video de la NASA cobra mayor relevancia con el contexto actual del planeta, pues en el año 2023 se rompieron todos los récords históricos de las temperaturas más altas del mundo. Además, en la atmósfera, la concentración de CO2 aumentó de 178 partes por millón (en 1750), a 427, en mayo de 2024.

Es decir, el cambio climático está provocando estragos en el clima del planeta, una tendencia que podría seguir empeorando si es que no se revierte de alguna forma la contaminación y la emisión de dióxido de carbono de fuentes humanas.

Y es que el calentamiento global estaría determinado por el total acumulado de las emisiones de CO2 en el tiempo: según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, se estima que por cada 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, el clima aumenta en un 1,65 °C.

El alarmante video de la NASA que muestra cómo se vierte CO2 a la atmósfera de la Tierra

Los peligrosos niveles de dióxido de carbono que amenazan a la Tierra

Algo de CO2 es indispensable para la vida en la Tierra: si es que no existiera este tipo de gas, las plantas no podrían existir, pues lo necesitan para la fotosíntesis. Además, en niveles bajos y naturales, no es directamente dañino para los humanos.

Pero los altos niveles que se están registrando en el mundo en los últimos años están calentando al planeta a un ritmo acelerado y alarmante.

Por ejemplo, en el año 2021, el CO2 representó más del 12% de las emisiones mundiales de Estados Unidos. En China, la cifra ascendió a cerca del 33%.

El alarmante video de la NASA que muestra cómo se vierte CO2 a la atmósfera de la Tierra

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la energía aumentaron en un 6% en 2021. Además, ese mismo año se registraron 36.300 millones de toneladas, su nivel más alto en la historia.

Es por esto que, desde la NASA, esperan que el video logre concientizar y educar a las personas para procurar contaminar lo menos posible y para que los gobiernos implementen planes para reducir efectivamente las emisiones, pero también para que los científicos puedan entender mejor cómo interactúan las distintas fuentes de gases de efecto invernadero.

El ranking de los países que contaminan más con CO2 en el planeta

Son unos pocos países los que acumulan incluso más de dos tercios del total de las emisiones de dióxido de carbono.

Entre ellos, destacan China, Estados Unidos y Asia: estos tres territorios suman más de la mitad del total del dióxido de carbono del planeta, según un informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

Estos son los 10 países que tienen las emisiones de CO2 más altas de todo el mundo: