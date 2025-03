“Es él, es él”. Con esas palabras, Myrelis Casique López explicó con desespero que su hijo es uno de los 238 deportados venezolanos que fueron enviados desde Estados Unidos al Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) , “la megacárcel de Bukele” en El Salvador.

La mujer de 44 años vio la fotografía de Francisco José García Casique, de 24 años, en las redes sociales, según le relató a BBC Mundo .

“Yo siempre lo afeité desde bebé, le reconozco su fisonomía (…) ahí se le ve el tatuaje”.

En la imagen, se ve a un joven sentado en el suelo, pero con la cabeza agachada.

La madre del venezolano, que ha sido acusado de ser un peligroso criminal, aseguró que es completamente inocente. Su único crimen habría sido ingresar a EE.UU. sin papeles, y pensó que el castigo sería ser deportado nuevamente a Venezuela.

Pero no fue así.

Este es su testimonio.

“Él es inocente”: la venezolana que reconoció a su hijo entre los reos que deportaron a la megacárcel de Bukele. Foto: BBC.

La madre que asegura que su hijo encerrado en la megacárcel de Bukele es inocente

“Quiero hacer énfasis en que mi hijo es inocente”, dijo Myrelis Cacique a BBC .

Su hijo Francisco José fue acusado de ser miembro del Tren de Aragua, una peligrosa banda criminal de origen venezolano, que tiene tentáculos en distintos países de Latinoamérica.

Ahora, es uno más de los reos encerrados en el Cecot, también conocido como la megacárcel de Bukele, donde se supone que se alberga a los delincuentes más peligrosos de El Salvador.

Una vez dentro, los prisioneros ya no tienen derecho a comunicarse con sus familiares ni a una defensa.

Cuando Francisco José salió de Venezuela, su madre nunca pensó que terminaría en un lugar así. Según contó la mujer, el joven salió de Venezuela en 2019. Se dedicaba a la barbería, pero “lastimosamente tiene sus tatuajes”.

En su cuerpo, lleva escritos los nombres de sus abuelas, hermanas y su mamá, acompañados con rosas, “pero no tiene que ver con ninguna banda delictiva”, aseguró su madre, quien cree que podría haber sido confundido por estas marcas en su piel.

“Es un chamo, no pertenece a ninguna banda delictiva ni en EE.UU. ni en Venezuela. Mi hijo no pertenece al Tren de Aragua, no es ningún delincuente (...) lo que ha sido es barbero”.

“Él es inocente”: la venezolana que reconoció a su hijo entre los reos que deportaron a la megacárcel de Bukele. Foto: BBC.

La última llamada que tuvo uno de los prisioneros del Cecot

La última comunicación que Myrelis tuvo con su hijo fue, según contó, el sábado 15 de marzo de 2025 a las 10 de la mañana. Hablaron de su posible deportación a Venezuela.

“Me dijo: ‘mamá ya salió la primera formación, yo voy en la segunda’ (...) y yo le dije: ‘tranquilo hijo, no te preocupes, yo voy a saber por las noticias de ti, no te angusties’. Le dije: ‘Dios te bendiga’ y colgué”.

Pero la “buena señal” que esperaba su madre, nunca sucedió. Francisco no abordó el avión hacia Caracas, sino a El Salvador.

“Mis hijos empezaron a buscar por internet todas las informaciones referentes a los aviones que habían llegado a El Salvador, buscaron fotografías en todos los medios (...) Empezaron a hacer zoom donde estaban sentados ya con los uniformes blancos, dentro de las cárceles, y ahí fue donde lo reconocimos por sus orejas, su cuello”.

“Él es inocente”: la venezolana que reconoció a su hijo entre los reos que deportaron a la megacárcel de Bukele. Foto: BBC.

“Él es inocente”: la venezolana que reconoció a su hijo entre los reos que deportaron a la megacárcel de Bukele. Foto: REUTERS.

También reconocieron el tatuaje en su brazo.

“Le raparon todo su cabello, le violentaron su integridad (…) Lo agacharon, lo arrastraron y le cortaron su cabello”.