El FBI identificó al sospechoso de disparar a Donald Trump en Pensilvania

Autoridades del FBI dieron a conocer la identidad del hombre que, según dijeron, intentó asesinar al expresidente Donald J. Trump en un mitin celebrado en Butler, Pensilvania, el sábado, un ataque armado en el que murió al menos un espectador.

Según informó el Servicio Secreto a través de un comunicado, al menos otros dos asistentes resultaron heridos de gravedad en el acto de campaña.

La agencia confirmó que el atacante armado también fue neutralizado después del ataque ocurrido a las 18:15 horas (hora local) del sábado. Y que el hecho se encuentra aún en investigación.

Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, señaló que “un miembro de la audiencia y el tirador han muerto después de un tiroteo en el mitin del expresidente Donald Trump en Pensilvania”.

El FBI dijo que el tirador que presuntamente disparó contra Trump se encontraba en la parte alta de una construcción situada fuera del recinto en el que se celebraba el evento de campaña, a una distancia de unos 120 ó 150 metros del líder republicano, según estableció un análisis de posiciones elaborado por CNN.

La agencia identificó al atacante como Thomas Matthew Crooks , de 20 años, oriundo de Bethel Park, Pensilvania.

El pistolero no tenía antecedentes penales según los registros judiciales públicos de Pensilvania, y una inscripción de votantes mostró que Crooks estaba registrado como republicano. The New York Times publica que Crooks se graduó en 2022 de la escuela secundaria Bethel Park, que cuenta con alrededor de 1.400 estudiantes, y recibió un “premio” de 500 dólares de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias.

Las autoridades dijeron que todavía estaban investigando sus motivaciones, mientras el FBI pidió compartir imágenes o videos a los asistentes al mitin (en esta dirección).

¿Qué pasó con Donald Trump tras el ataque en Pensilvania?

El expresidente Trump fue escoltado fuera del escenario del mitin sangrando alrededor de su oreja, y llevado a un centro médico local.

Más tarde dijo en redes sociales que una bala le había perforado la parte superior del oído derecho.

El presidente Biden hizo una breve declaración televisada tras el atentado, condenando la violencia como “enfermiza” y dijo que “no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia”. Mientras la Casa Blanca informó más tarde que el mandatario había hablado telefónicamente con Trump.

Aquí hay un mapa del lugar del ataque

Al momento del ataque, según detalla The New York Times, el expresidente Trump había estado mostrando a sus partidarios un gráfico de cifras sobre los cruces fronterizos a los pocos minutos de su discurso cuando sonaron los disparos en dos ráfagas.

El Servicio Secreto dijo que el presunto atacante realizó “múltiples disparos hacia el escenario” y se encontraba en “una posición elevada” fuera del lugar del mitin.

El Servicio Secreto y otras agencias aún no han confirmado públicamente que el expresidente Trump recibió un disparo en el oído, diciendo que únicamente se hicieron disparos y que el expresidente se mantiene “a salvo”.

Dos fuentes confirmaron al Times que las autoridades recuperaron un rifle semiautomático tipo AR-15 de un hombre fallecido que se cree fue el atacante.

Camino a la Convención Nacional Republicana

El sistema político estadounidense reaccionó al hecho. Republicanos y demócratas condenaron lo que consideraron un aparente acto de violencia política.