Estas son las enfermedades que enfrentan los grandes nombres del narco

A simple vista el narcotráfico es lo que más une a los capos de las organizaciones criminales de México, como el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco Nueva Generación, las que han llegado a expandirse a otros países.

Y es que en algún momento fueron parte de la primera generación del negocio del tráfico de drogas en aquel país, llegando a tener un poder inimaginable, por la misma razón fueron incansablemente perseguidos por las autoridades de México y Estados Unidos.

Sin embargo, el paso del tiempo no perdona. En la actualidad, la mayoría de ellos está enfrentando algo que no siempre se puede combatir: la llegada de las enfermedades.

El estado de salud de “El Mayo”

Si bien Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, nunca ha conseguido ser capturado por la policía en toda su vida, por lo que su estado de salud no está determinado totalmente, hay una fuente que conoce muy bien sus movimientos y que dio un indicio de la enfermedad que podría sufrir el dirigente del Cartel de Sinaloa.

Se trata de Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), quien en septiembre de 2020 aseguró al sitio Infobae que la figura del Cartel de Sinaloa estaba enfermo de diabetes, lo que poco a poco estaba empeorando su salud. Cabe destacar que Zambada García ya tiene 75 años.

“‘El Mayo’ va a tener una muerte tranquila y sin pisar la cárcel, puede morir cualquier día, por eso hay conflicto entre él y los hijos del Chapo Guzmán”, dijo Vigil en ese entonces.

"El Mayo".

La afección de “El Mencho”

A sus 56 años, la salud de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tampoco ha tenido un buen augurio en los últimos años. No se ha confirmado por completo debido a que está en libertad y su paradero es un misterio, pero también se cree que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación padece de diabetes, lo que le podría estar causando insuficiencia renal.

De hecho, esas complicaciones de salud habrían motivado a que “El Mencho” construyera un hospital en la comunidad de El Alcíhuatl, ubicada en Villa Purificación, estado de Jalisco. Según reportó el medio El Universal, aquel recinto de salud estaría ubicado en una zona repleta de árboles en sus alrededores.

"El Mencho". Foto: DEA.

“El Príncipe” y su deterioro

Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara y también quien fue uno de los narcotraficantes más poderosos, también ha tenido que enfrentar las afecciones que llegan con el paso de los años.

A sus 69 años de edad, el denominado “Narco de Narcos” y “Príncipe” pudo ser detenido en julio de 2022 en la sierra de Sinaloa, ya que la justicia estadounidense lo buscaba incansablemente por el homicidio del agente encubierto de la DEA, Kiki Camarena.

Antes, durante el periodo en que estuvo prófugo, la periodista Anabel Hernández acudió al menos en cuatro ocasiones a entrevistarlo. En una de esas conversaciones acontecida en 2018, el narcotraficante mexicano reveló que estaba pasando por complicaciones de salud.

Al mismo tiempo, un médico de Caro Quintero expresó a la misma periodista que éste estaba sobrellevando problemas en la próstata, lo que en el futuro podría terminar en cáncer.

Rafael Caro Quintero. Foto: Getty Images.

Como el ex líder narco estuvo por varios años prófugo, era complicado que accediera a todos los medicamentos o la atención médica que requería.

En una conversación telefónica que sostuvo con su abogado desde la cárcel de máxima seguridad tras su captura en 2022, Rafael Caro Quintero nuevamente dio ciertas luces de su deterioro de salud, reportó Deutsche Welle.

En aquel diálogo, “El Narco de Narcos” dijo las siguientes palabras: “Ahora necesitamos meter doctores, medicamentos… Nadie ha venido a depositar el medicamento, necesitan ver que ahí mi hermana sabe cómo localizar al doctor de Culiacán, el que sabe todos los medicamentos que yo tomo”.

Y además de eso, Caro Quintero pidió a su defensa que le llevaran a un urólogo. “Ando bien jodido de la próstata”, aseguró.

El tormento de “El Chapo” y Ovidio Guzmán

Quien mucho menos parece estar pasando una salud favorable es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como “El Chapo”, quien fue el líder del Cartel de Sinaloa.

Tras ser recapturado por tercera vez en 2016, el narcotraficante de 65 años se encuentra recluido en ADX Florence, un recinto penitenciario de alta seguridad en Estados Unidos.

En enero de este año, “El Chapo” envió una especie de mensaje de auxilio al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿La petición? Ser trasladado a una cárcel en su país natal, debido a las supuestas malas condiciones en las que estaba viviendo dentro del penal estadounidense.

“La situación de él es de una tortura psicológica, porque se encuentra segregado en su celda”, dijo uno de los representantes legales de “El Chapo”, José Refugio Rodríguez, en conversación con el medio mexicano Radio Fórmula.

"El Chapo" Guzmán. Foto: Reuters.

Según contó el abogado, Guzmán aseguró que “en los 6 años que se ha encontrado en Estados Unidos no ha visto el sol”. A eso se suma, según el ex dirigente de Sinaloa, que durante varios meses del 2022 lo sacaron “a un corralito que mide 2 metros de ancho por 2,5 metros de largo, una vez por semana. Máximo tres veces a la semana por dos horas. Pero no pega el sol”.

El representante legal agregó que al “Chapo” no le permiten hacer demasiadas llamadas, que solo le han dejado tener tres visitas en la cárcel y que “la comida es de pésima calidad”. Le prohibieron hablar con otras personas internas, afirma Rodríguez.

“Yo lo veo como un SOS, de quien anda en el mar y ve un trozo de madera para agarrarse. Por la desesperación que siente en Estados Unidos y porque se duele de un juicio en el que no hubo un debido proceso... Aunque haya sido condenado, sigue teniendo dignidad y derechos humanos”, argumentó Rodríguez.

El tormento de Guzmán padre no sería el único. Su hijo, Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, fue capturado el pasado 5 de enero por las autoridades mexicanas y casi instantáneamente se dijo que estaba experimentando problemas de salud mental.

Ovidio "El Ratón" Guzmán. Foto: Agencia Reforma/Dallas News.

Luego de la audiencia de prisión preventiva, la defensa de Ovidio Guzmán habría dicho a los medios que el narcotraficante de 29 años tendría síntomas de depresión y ansiedad, por lo que necesitaba de ciertos medicamentos especiales.