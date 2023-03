“Nuestras vidas cambiaron para siempre”. Brandon y Alyse Kay, dos estadounidenses, se fueron de luna de miel a las Islas Turcas y Caicos, un archipiélago en el Océano Atlántico que pertenece a Reino Unido.

Se trata de un lugar paradisiaco, con un mar turquesa y transparente, y cientos de atractivos para los turistas, pero hay uno que destaca entre todos: la gente hace fila (a veces de muchas cuadras) para llevar a pasear cachorros rescatados por la playa.

Este es el lugar donde los turistas hacen fila para pasear a perritos abandonados en la playa (y muchos son adoptados)

“No teníamos intención de traer un perro de vuelta”

Blueberry es un cachorro que un equipo de voluntarios en las islas encontró debajo de un arbusto. Y su vida perruna se juntó con la de la pareja recién casada, cuando la esposa sugirió ir al centro de adopción en Grace Bay para pasear a un perrito en la playa, como actividad turística.

“No teníamos intención de traer un perro de vuelta. Lo siguiente que supe fue que estaba cargando un perro a través de la aduana”, dijo Brandon. Blueberry conquistó sus corazones y pasó de estar en un clima tropical a vivir en Chicago, donde conoció la nieve por primera vez. “Él es una gran parte de lo que somos”.

Y así como el cachorrito que adoptaron los Kay, hay muchos otros que están en Potcake Place K9 Rescue, la organización sin fines de lucro que rescata perros desde 2004. Los pequeños animales esperan ansiosos a ser paseados por la playa por turistas y resguardan la esperanza de que alguno quiera llevárselo a casa para darle una vida de amor y felicidad.

Una ingeniosa idea para ayudar a perros abandonados

Jane Parker-Rauw es la fundadora y directora de Potcake Place K9 Rescue. La mujer ha dedicado muchos años a rescatar y ayudar a los animales que viven en la calle. Es originaria de Inglaterra y cuenta que se mudó a la isla en 1996 para trabajar en la industria del spa, inicialmente por un año, pero que decidió quedarse.

Ya instalada en el lugar, se dio cuenta que había una gran cantidad de perros callejeros deambulando. Los llamaban “potcakes”, porque los lugareños solían dejar sus ollas (pot en inglés) con restos de comida afuera, para ayudar a alimentar a los animales.

Habían demasiados cachorros y pocas personas para cuidarlos, por lo que Parker-Rauw quiso ayudar. Primero comenzó como voluntaria en la Sociedad de las Islas Turcas y Caicos para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales e iba puerta a puerta para hablar sobre esterilización y castración, y es que “en cada casa habían seis a 13 cachorros, y la sociedad no tenía dónde ponerlos”.

Esta situación empezó a desbordarse y pronto comenzaron a sacrificar a los perritos: “No fue por crueldad. Simplemente no tenían dónde poner a todos estos cachorros (...) Entendí por qué tenía que hacerse, pero no me sentó muy bien”. La mujer se animó a adoptar a uno de los cachorros, y fue ahí cuando sintió que “hay un lugar para cada pastel”.

Así nació Potcake Place, la organización benéfica que opera con un personal 100% voluntario y que funciona solo con las donaciones que recibe. Son al menos 15 voluntarios que rescatan y están a cargo de cerca de 100 perritos, cada uno con una triste historia detrás, pues son encontrados en situaciones deplorables, como Adira, un cachorro que estaba dentro de una lavadora en un depósito de chatarra.

El paseo de cachorros en la playa

Anualmente, la organización ayuda a que se adopten cerca de 500 perros. En especial gracias a la popular atracción turística que ha logrado que muchos de los perritos se vayan, en su mayoría, a Estados Unidos o Canadá: el paseo de cachorros, que es una actividad divertida y gratuita. “En última instancia, estás ayudando a que estos cachorros sean adoptados al socializarlos”, dice Parker-Rauw.

Hay muchos casos de familias, parejas o personas solas que, al momento de pasear con un cachorro por la playa, se enamoran o “hacen click” y deciden adoptarlos.

Pero si alguien decide quedarse con uno, no puede simplemente llevárselo. “Es un compromiso serio, y lo tomamos muy en serio”. La organización tiene requisitos de adopción rígidos para asegurarse que cada uno de sus cachorros llegue a un hogar lleno de amor.

La mayoría puede llevarse los perros a casa en el avión. Los más livianos pueden ir en cabina, mientras que los más pesados deben transportarse en la bodega.

También pasa que muchas personas deciden adoptar a los perritos con los que compartieron una vez que ya están de vuelta en sus casa, varias semanas o meses después, por lo que la organización encuentra turistas que quieran ser “mensajeros” y que vivan en el mismo país o ciudad que los adoptantes para llevar a los animales a su nuevo hogar.

“Puedes ayudar de muchas maneras, además de adoptar. Puedes salvar a un perro sin tener que acogerlo”, dijo Parker-Rauw, quien también recibe donaciones presenciales o en línea, para poder cubrir los costos de esta valiosa labor.