Peludos, con las orejas puntiagudas y un motorcito dentro del pecho, los gatos se han convertido en las mascotas preferidas de muchos chilenos y chilenas. Hay de todos los colores y personalidades, y para cada tutor existe algo atractivo en tener un felino pequeño rondando por la casa. Pero, ¿le estás dando la mejor comida al rey o reina de tu hogar?

Existe mucha desinformación, dudas y mitos acerca de la comida de gato. Por esto, dos veterinarias conversaron con La Tercera para aclarar si es bueno darles alimentos que se venden en supermercados, cada cuánto rellenar su plato y las consecuencias de una mala alimentación felina.

Gatos: ¿es malo darles comida de supermercado?

¿Cuál es la mejor comida para los gatos?

—El mejor alimento que le puedes dar a tu gato, es el que puedes pagar—comienza a explicar a La Tercera la médica veterinaria de la Universidad Andrés Bello, María José Aldana, quien tiene un diplomado en Medicina Felina.

Y es que en la actualidad, en Chile existen muchas marcas disponibles en el mercado, cada una con distintos sabores e ingredientes para que los felinos puedan escoger la que les gusta más. Pero tal cual pasa con los alimentos para humanos, existen croquetas o pellets de gato que son de mejor calidad que otras.

María José Aldana, médica veterinaria de la Universidad Andrés Bello. Se dedica a atender en consulta a gatos domésticos.

En esta línea, muchas veces por desconocimiento, se cree que las croquetas que se venden en supermercados son de buena calidad. El gran “pero” es que, en general, los alimentos secos para gatos de supermercados utilizan ingredientes de origen vegetal para abaratar costos.

—Los gatos son carnívoros estrictos. La proteína vegetal trae mucho carbohidrato y aporta proteínas que no tienen un perfil de aminoácidos completos y se absorbe mucho menos en comparación a la proteína animal, que es la que necesitan los gatos—explica la veterinaria y nutricionista felina de la Universidad Austral, Constanza Pinilla, a LT.

Constanza Pinilla, veterinaria y nutricionista felina de la Universidad Austral. Se dedica a hacer asesorías nutricionales felinas y caninas.

En esta línea, la veterinaria Aldana afirma que estos alimentos no siempre son económicos y existen otros de mejor calidad que valen prácticamente lo mismo. Las que suele recomendar en su consulta son: Natural Diamonds, N&D y Taste of the Wild.

Tabla/pirámide creada por Alejandra Prado, donde analizó los ingredientes de los sacos de pellets de gato que hay en el mercado chileno. En el piso 9 están los de mejor calidad de proteína. La veterinaria Pinilla recomienda alejarse de los tres primeros pisos y optar por comidas de mejor calidad, que se adapten al presupuesto de cada tutor.

—Muchas veces la gente piensa que es más cara la comida que venden en los veterinarios o los que son de Pet Shops (tiendas de mascotas). Sí hay pellets que valen 80 mil pesos chilenos, pero uno barato puede salir entre 20 y 30 mil y puede durar y rendir mucho.

Y es que las proteínas de mejor calidad satisfacen por más tiempo a los gatitos, por lo que incluso podrías estar “ahorrando” al tener que ofrecerle menos cantidad de pellets, en comparación a un saco de mala calidad donde tienes que darles muchas más croquetas para que queden saciados.

Según las especialistas, lo ideal es darles al menos dos comidas al día (dividiendo los gramos que deben comer, que suele estar en la etiqueta de los sacos de alimentos o por indicación veterinaria), tenerles agua fresca y limpia a diario y guardar la bolsa de croquetas en su empaque original, lejos de la luz, el calor y el frío para mantener los nutrientes en buen estado.

Además, no comprar a granel ni sacos de demasiados kilogramos para un solo gato, sino preferir los más pequeños, pues una vez abierto, comienzan rápidamente a perder los nutrientes y a descomponerse.

¿Qué le puede pasar a un gato mal alimentado y cuáles son los síntomas de alerta?

—En Chile, diría que uno de los problemas más importantes que derivan de la alimentación en los gatos es la obesidad—revela la nutricionista felina.

Y es que, junto con una baja actividad física, hay tutores que suelen dejar la comida servida, con el plato desbordando de pellets, que son demasiado apetecibles para los gatos. Así, terminan comiendo más de la cuenta.

—Vamos a tener un animalito con sobrepeso que va a afectar a cómo funciona un gato, que es un cazador y que debe estar en buen estado físico para correr, saltar y trepar, cosa que un gato obeso no puede hacer—.

Por esto, lo ideal es leer las etiquetas de los sacos de comida, donde -según el peso del gatito- se puede calcular los gramos que debe comer al día. Además, las veterinarias resaltan la importancia de no solo entregarles comida seca, sino también húmeda, pero debidamente calculada para no darles calorías demás.

Además, sobre la comida húmeda, da igual si es de supermercado o de tiendas de mascotas. La diferencia de calidad está centrada en la comida seca.

En esta línea, un alimento de gato de mala calidad y que además no está complementado con agua y comida húmeda provoca enfermedades de tracto urinario bajo, que son muy comunes en las consultas veterinarias de Chile.

—Es lo mismo que le pasa a la gente. Si uno toma muy poquita agua y come solamente cosas secas, la orina va a estar más concentrada y favorecerá a que algunos minerales puedan aglomerarse y formar cálculos—dice Pinilla.

Aldana también agrega que las hembras preñadas y mal alimentadas pueden tener crías con problemas nutricionales, que son muy pequeñas y que incluso pueden fallecer al nacer.

Los gatos ocultan bien los síntomas cuando algo anda mal, sin embargo, cualquier cambio en la condición física, el ánimo, si percibimos problemas al orinar (si hacen solo gotitas o lloran cuando van a la caja de arena) y si comienzan a comer menos o prácticamente nada, es un motivo de consulta veterinaria.

También hay que fijarse en las deposiciones: si son muy blandas o tienes olores extremadamente malos, podría ser señal de que el alimento no está siendo bien digerido o que al gato no le sienta bien.

“El gato siempre tiene la última palabra”

Ambas veterinarias coinciden en que lo más importante es que al gato le guste lo que está comiendo. Y es que además de ser una especie caracterizada por ser “difíciles y obstinados” con la comida, son neofóbicos, es decir, que detestan todo lo nuevo y distinto a lo que ya conocen.

Un ejemplo de esto es que si un gatito pequeño solo es alimentado con pellets los primeros cuatro o cinco meses de vida, cuando sea adulto, en su mente pensará que las croquetas son la única cosa comestible. Entonces, si le ofreces un alimento húmedo o de distinta textura, tendrá miedo y sentirá rechazo.

Y aunque hay excepciones, este es un problema que tanto Aldana como Pinilla suelen ver en consulta, cuando a los gatos enfermos o mayores se les debe cambiar el régimen alimentario y es muy difícil hacerlo porque rechazan la comida.

Esto es particularmente difícil cuando se les quiere introducir comida húmeda.

—Todos los cambios y cosas nuevas en un gato adulto le generan estrés. No aceptan la comida y comienzan a enfermarse y ahí nacen más problemas. Yo siempre aconsejo a tutores que a los gatos pequeñitos les enseñen y muestren todo tipo de alimentos, texturas, cosa de que en el futuro ese gato adulto reciba todo lo que necesite—dice Aldana a LT.

Entre risas, Pinilla, la nutricionista felina afirma lo que todos los dueños y dueñas de gatos sabemos.

—Hay que ir buscando lo que le gusta, el gato siempre tiene la última palabra—.