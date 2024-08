La acrobática historia de María José Monje, la primera chilena protagonista del Cirque du Soleil

El Cirque du Soleil regresará en octubre a Chile y lo hará con un espectáculo inédito: Crystal.

Se trata del primer montaje sobre hielo de la prestigiosa compañía canadiense y que, desde que debutó en 2017, ha estado de gira por más de 145 ciudades de 23 países. Retrata la historia de una joven que siente que no calza con la vida real, y para huir de esa sensación emprende una aventura hacia un lago helado, tras lo cual cae en el hielo e ingresa a un mundo invertido.

Entre los artistas que aparecen durante el show, que combina acrobacias y el arte del patinaje sobre hielo, destaca la chilena María José Monje Rivadeneira. La trapecista de 33 años, oriunda de Antofagasta, se convirtió en la primera artista nacional en protagonizar uno de los espectáculos del Cirque du Soleil.

“Es muy representativo para mí, en el sentido de que uno va esperando crecer. No todo el camino siempre es ascendente, hasta que llega un momento que se logra y se disfruta. Trato de experimentar ese momento como lo vivo en mi vida”, cuenta “Pepi” a La Tercera sobre lo que ha significado Crystal en estos meses vertiginosos de su vida.

Quién es María José Monje

Desde que era niña, la antofagastina destacó por ser inquieta, curiosa y con afinidad para las actividades que implicaran moverse constantemente. También tenía un sueño en mente: viajar por otros países.

“Hice mi camino por las decisiones que tomo, que a veces no son muy convencionales. Sabía que quería conocer el mundo, sin necesidad de haber estudiado una carrera normal”, cuenta.

Con los 18 años recién cumplidos, “Pepi” arregló sus maletas y tomó un vuelo hacia Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de estudiar danza.

Dos años más tarde descubrió de manera casual el trapecio, disciplina circense que se basa en realizar distintos tipos de figuras y acrobacias en una barra de metal. Aunque primero fue un hobby, rápidamente se convirtió en su trabajo cuando decidió irse de gira con circos argentinos.

María José Monje es trapecista desde los 20 años. Foto: Cedida.

“A mí me gusta la adrenalina y el trapecio te da eso. Tienes que ser preciso y no puedes dudar mucho, porque si lo haces, perdiste. Me presenta un desafío siempre porque digo ‘ok, esto me da miedo, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bien’”, asegura.

María José también considera que el trapecio es “poético” y eso también es algo que le apasiona. “Tiene ese vaivén combinado con un abismo o vacío parecido al bungee. Es volar, básicamente la utopía del hombre”.

La llegada al Cirque du Soleil

En octubre del 2023, “Pepi” estaba en un momento de su vida en que quería hacer una pausa del trabajo por unos meses y descansar.

“Trabajé en la temporada de septiembre en un circo tradicional de Chile, participé en dos festivales muy grandes y había ido al Valle del Elqui a trabajar con unos amigos que hacen circo en sectores rurales. Entonces, llego a Antofagasta para tener un break”, asegura.

Esos planes comenzaron a cambiar cuando vio un correo enviado desde el Cirque du Soleil, donde le preguntaban si tenía disponibilidad inmediata para trabajar. A inicios de ese mismo año, ella les había enviado unos videos de su trabajo.

La trapecista respondió que sí, pero en el fondo no tenía muchas esperanzas de que eso se concretara. “Fue como vivir las etapas del duelo donde uno pasa de la negación, la aceptación y todas las cosas. Pensaba que era imposible. Pero si me decían ‘ven a trabajar’, yo lo dejaba todo”, recuerda con claridad.

Su ingreso al célebre circo fue de una semana a otra. En la primera semana de noviembre ya había dejado su natal Antofagasta y estaba instalada en Montreal, Canadá, para sumarse a la aventura de la gira por el mundo.

“Esto lo vengo preparando desde siempre. Desde tu niñez vas educando tus hábitos y tu forma de ser artista. Es un trabajo constante que no se hace de un día para el otro. Se construye continuamente y va cambiando también”, complementa.

Crystal es una joven que se siente incomprendida y desconectada sí misma. En el show, "Pepi" encarna a la protagonista en el número del trapecio.

Cómo es ser trapecista de Crystal de Cirque du Soleil

Para María José, ser parte de la productora circense más grande del mundo no había sido un sueño concreto, puesto que lo consideraba algo muy inalcanzable.

“Es una empresa muy grande y prestigiosa. Uno trabaja para ser el mejor, pero siempre las vi por mí. Esperaba poder desarrollarme en el trapecio en un muy alto nivel”, explica.

Cada espectáculo de Crystal tiene 45 artistas que salen a escena para realizar actos de circo tradicionales, mientras patinan sobre el hielo. En el caso de la chilena, ella encarna a la protagonista cuando está sobre el trapecio, que busca asimilarse a un columpio.

“Metafóricamente está en un parque y en su imaginación llega a este columpio. Se sube, se balancea y a medida que van sucediendo las acrobacias, entra en contacto con otro personaje que es su reflejo, como su alter ego, que la anima a hacer cosas que ella en la vida real no hace”, dice.

La antofagastina siente que ella representa a Crystal en un momento en que está “in crescendo”, puesto que mientras transcurre el número, va adquiriendo más poder y energía. “Termino el acto con una doble pirueta y con el corazón explotado”.

Toda la experiencia le han traído nuevos desafíos, como tomar clases de inglés para mejorar el idioma y de patinaje sobre hielo. “En comparación a mis compañeros que son increíbles y hacen dobles o triples piruetas, yo patino y se nota la diferencia”, cuenta entre risas.

Crystal llegará a Chile en octubre de este año. Foto: Cedida.

Al iniciar cada espectáculo, además, procura realizar algunas cábalas. Cierra sus ojos y visualiza en su mente el acto que debe hacer, se abrocha las botas “contando los ojales, como si estuvieras contando un rosario” y se maquilla “lo más linda posible” para sentirse majestuosa.

“Son cosas que uno hace en la vida para prepararse en ciertas cosas, pero yo lo hago continuamente. Siento que tengo un cumpleaños o una boda todos los días de show”, recuerda.

Cuando Crystal se presente en Chile entre el 24 de octubre y el 3 de noviembre en el Movistar Arena, y tanto su familia como amigos acudan a verla, “Pepi” está segura de que será un momento inolvidable en su vida.

“Me han visto mis cercanos volando, porque donde sea que vaya trato de montar un trapecio y entrenar. Pero ahora voy con una mega producción. No se imaginan lo que es, un monstruo en el buen sentido de la palabra”, concluye.