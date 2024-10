La chilena del nuevo espectáculo del Cirque du Soleil: “Lo que me resulta complejo es la distancia con la familia”

Fue un mail lo que le cambió la vida a María José Monje. “Pepi”, para sus amigos. Hasta ese entonces, era una artista del trapecio en su natal Antofagasta, pero la posibilidad de trabajar en el Cirque du Soleil era muy buena como para dejarla pasar. “Un día recibí un mail que requerían de mi disponibilidad. Enseguida dije que sí, que estaba dispuesta y disponible para trabajar cuando quisieran y enseguida comenzaron las conversaciones”, recuerda aún risueña con Culto, en Río de Janeiro al costado de la pista de hielo del nuevo espectáculo de la afamada compañía canadiense, Crystal.

Monje asegura que su elección pasó por ser una de las pocas trapecistas que existen en su especialidad. “Yo creo que se debió a que mi especialidad es muy específica. “Yo soy trapecista de Swing Trapiz. Somos muy pocas trapecistas en el mundo en comparación con acróbatas, gimnastas, bailarines o patinadores”. Con esa expertise en la mochila, comenzó a hacer lo suyo. Su desempeño permitió que hoy sea la protagonista de Crystal, que por estos días se presenta en Chile, en el Movistar Arena.

El día a día con la compañía es bastante organizado, asegura Monje, algo propio de una firma de nivel mundial. “Los días se convierten en horas muy cronogramadas, muy estructuradas, pero eso también te permite mantener un orden y llegar a las cosas a tiempo y con rigor. Mi día comienza con el desayuno, generalmente hago mis rutinas, mis entrenamientos personales. Dependiendo del día, si hay show o no hay show, tengo algún tiempito para salir a conocer el lugar en donde estoy, porque este espectáculo rota todo el tiempo. Estamos en distintas ciudades semana a semana. Luego vuelvo a la Arena y dependiendo del día tengo distintas rutinas. Generalmente arranco a maquillarme, almuerzo o ceno, viene la entrada en calor, me visto, hago el seteo de todas mis cosas, registro todas las cosas del show, quizás tengo alguna reunión o algún ensayo y comienza el show”.

Por supuesto, el tema de la distancia con su familia es quizás lo más difícil de su labor con el Cirque du Soleil. “Lo que me resulta complejo, a veces, es la distancia con los amigos, con la familia, la cotidianeidad. Porque viajar tiene su parte linda, conocer culturas y lugares maravillosos que no podría haber llegado de otra manera, pero trato todo el tiempo de estar haciendo videollamadas, de ver películas con amigos, jugar videojuegos a distancia, mantener mis relaciones desde otra forma. Hoy en día ayuda mucho la tecnología, pero a veces eso es lo que me es más difícil, a veces distanciarme de mi familia, de mi pareja y seguir la vida”.

“Yo voy y vengo todo el tiempo regreso a Antofagasta. Voy a ver a mi familia, a ver a mi hermana, a conectar con mi gente. Vuelvo y trabajo con mi grupo de amigos haciendo cosas, entrenando, armándoles estructuras para que puedan colgarse y entrenar porque es muy difícil el circo en Sudamérica, no solo en Chile, en Sudamérica”.

Pero volviendo a Crystal, Monje nos habló sobre su rol en el actual espectáculo. “Yo soy Crystal en el momento del trapecio y Crystal entra en escena con el corazón un poco más contraído, más triste porque ha creado un mundo imaginario, increíble, pero en su realidad todavía no ha cambiado mucho y mi acto empieza a empoderarla. Cada acrobacia que sucede en el trapecio, cada momento, ella empieza a volverse más fuerte y termina el acto siendo la reina del hockey. En el siguiente acto viene un juego donde ella es ya toda una mujer, una chica, una niña más fuerte y con mucha energía y eso va siendo mi acto en sí. Crystal es una historia de autoconocimiento llena de matices, llena de cosas. De alguna manera, soy la protagonista en ese momento”.

Monje reconoce que lo más complejo que le tocó hacer en este espectáculo es aprender a patinar sobre hielo. “Patinar es re difícil, sobre todo en hielo. Es muy rápido, resbaloso, técnico. Tenemos clases continuamente, yo soy un pollito en comparación a mis compañeros, hay cosas que hacen no puedo creer. Hay cosas que ni siquiera en piso las puedo hacer y ellos las hacen sobre el hielo con sus patines. Es difícil, pero hermoso”.

