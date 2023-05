La inesperada amistad entre Shakira y Tom Cruise

La llegada a Miami, Estados Unidos, abrió una nueva etapa en la vida de Shakira. Si bien ella ha recalcado que Barcelona fue el refugio que la albergó por 12 años, también es sabido que desde hace un tiempo deseaba cambiar de residencia para dejar atrás las malas experiencias, después de todo lo que vino por su separación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Como la intérprete de Te Felicito continúa adaptándose a la ciudad de Florida, este domingo asistió a un importante evento junto a sus hijos Sasha y Milán: el Gran Premio de Fórmula 1. Allí fue vista no solo disfrutando de las carreras junto a los pequeños, sino que también compartiendo momentos nada más ni nada menos que con Tom Cruise.

La escena de Shakira y Tom Cruise en la Fórmula 1

En la instancia también estuvieron presentes otros personajes públicos como el multimillonario y dueño de Twitter Elon Musk, el actor Vin Diesel, la cantante Becky G y la modelo Emily Ratajkowski, sin embargo, quienes realmente se robaron la atención fueron Cruise y Shakira.

Uno de los videos difundidos muestra que los hijos de la artista estaban sentados, mientras ella estaba manteniendo una buena charla desde el palco junto al actor de Misión Imposible 7.

De pronto, Milán se para del asiento y se pone en medio de los adultos. Finge estar llorando y luego se ríe por la broma, ante lo cual Shakira lo abraza cariñosamente. El pequeño da unos saltos de alegría y después vuelve a su lugar, tras lo cual continúa desarrollándose la conversación entre la colombiana y el estadounidense.

Los registros se difundieron rápidamente en redes sociales, lo que dio inicio a que aparecieran múltiples especulaciones sobre este inesperado vínculo a la vista del público. Sin embargo, según reporta el portal Vanitatis del medio español El Confidencial, Shakira y Tom Cruise arrastran una relación de amistad que viene desde hace varios años.

Ese lazo se habría fortalecido aún más en los últimos meses, a partir del mal momento que vivía de Shakira por el término de su relación amorosa, según consigna aquel sitio. El ícono de Hollywood sería una de las personas que más ha estado preocupado y ha apoyado a la cantante durante este difícil proceso.

Su amistad ha llegado al punto en que Shakira solo lo tiene registrado como “Tom” en su celular, ya que tan solo eso basta para saber que se trata de él.

Por otra parte, tiempo después de que salió al aire la película Top Gun: Maverick, Cruise llamó a la intérprete para saber qué le había parecido. Shakira le respondió que no había tenido oportunidad de verla debido a que no se encontraba bien, principalmente por la mediática separación con el exjugador del Barcelona y el delicado estado de salud en que estaba su padre.

En ese instante, Cruise planificó una función en el cine para que su amiga pudiera observar la película. Después de acudir a verla, Shakira llamó de vuelta al actor y le dijo que a Sasha y Milán les había gustado mucho.

Según indicaron fuentes cercanas al portal español, no hay certeza del momento exacto en que nació esta amistad, pero sí es seguro que “la relación es fluida desde hace años”.

Shakira en la Fórmula 1. Foto: Matias J. Ocner/Miami Herald via AP.

El emotivo discurso de Shakira tras premio de Billboard

Un día antes de que la cantautora hiciera su aparición en la Fórmula 1, recibió el premio a Mujer del Año de Billboard durante la gala de Mujeres Latinas en la Música.

Al subir al escenario del Watsco Center de Miami por el galardón, Shakira fue ovacionada por el público y brindó un sentido discurso en el que incluso incorporó una mención a su madre, Nidya Ripoll, a quien calificó como su propia “mujer del año” por el apoyo y amor incondicional que le ha brindado.

También brindó unas palabras que muchos interpretaron como una referencia directa a los malos momentos que experimentó durante la crisis con Piqué: “¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención o el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me pasó, más de una vez. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en el que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse y aceptarse como es”.

“Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones mas importantes las aprendí de otras mujeres, y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté”, enfatizó la artista.