La taquilla estadounidense se rinde ante Miyazaki y su nueva obra maestra

Kimitachi wa dô ikiru ka (o The Boy and the Heron en inglés), es la primera película en una década del maestro japonés del anime Hayao Miyazaki.

El esperado filme fue estrenado a principios de septiembre en Japón, pero recién este fin de semana debutó en los cines de Estados Unidos y Canadá.

Miyazaki de 82 años, cofundador de Studio Ghibli y creador de películas claves como El viaje de Chihiro, El castillo ambulante y Mi vecino Totoro, salió de su retiro para hacer su duodécimo largometraje.

Al recaudar 12,8 millones de dólares, El niño y la garza (su título en español) se convierte en el primer anime en la historia que encabeza la taquilla de dicha región.

Mira el tráiler de Kimitachi wa dô ikiru ka

De qué trata la nueva película de Miyazaki

Kimitachi wa dô ikiru ka, que se traduce a ¿Cómo vives?, pero que en español es presentada como El niño y la garza, trata de un menor llamado Mahito cuya madre muere en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Tokio.

La propuesta visual del genio de Ghibli conserva su belleza estética y se conjuga con una historia profundamente reflexiva, una característica insobornable en sus proyectos.

Cameron Bailey, director ejecutivo del Festival de Toronto, dijo al respecto: “Ya aclamada como una obra maestra en Japón, la nueva película de Hayao Miyazaki comienza como una simple historia de pérdida y amor y se eleva a un asombroso trabajo de imaginación”.

La cinta se estrenó en Japón sin avances ni promoción para que la película fuera un mayor descubrimiento, dijo Miyazaki.

Cuándo se estrena El niño y la garza en Chile, México, Argentina y Perú

El niño y la garza, la última película del cofundador de Studio Ghibli, se estrenará en cines de México el próximo 28 de diciembre.

En tanto, el 11 de enero llega a las salas de Chile, Argentina y Perú.