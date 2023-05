Sin la necesidad de fingir algo que no son, existen personas con un autoestima que no se dejan llevar por el ‘qué dirán’. Y es que la seguridad emocional es un aspecto que a veces es difícil de conseguir, pero que a su vez, según la psicología, es muy importante para desarrollar una personalidad segura, ser menos vulnerables y enfrentar la vida.

Así lo explicó la doctora Cortney S. Warren, psicóloga de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, que está especializada en vínculos de pareja y relaciones amorosas y que logró identificar cómo las personas con más autoconfianza estructuran su lenguaje en nueve frases.

Las 9 frases que una psicóloga de Harvard recomienda para tener más autoconfianza

1. No

Quienes tienen seguridad emocional, no presentan problemas a la hora de poner límites. Por tanto, son capaces de rechazar y decir no con naturalidad, siguiendo sus principios, necesidades y deseos. Por ejemplo: “Lo siento, pero no puedo participar porque tengo otro compromiso” o “gracias, pero no es algo que disfrute hacer”.

2 . Voy pensarlo antes de responder

Ser impulsivo puede jugar en contra, casi siempre. Por eso, las personas que no se toman el tiempo necesario para pensar sus respuestas puede que no logren expresarlas en el sentido adecuado. Quienes son más seguros emocionalmente, tienen mucha más mesura en sus reacciones.

Un ejemplo de esto es: “No quiero decir algo de lo que pueda arrepentirme más tarde” o “no tengo una respuesta en este momento. ¿Podemos retomar la conversación más tarde o cuando estemos más en calma?

3. No me siento cómodo

Las personas con autoconfianza “siempre comunican sus necesidades de forma respetuosa. Esto significa que expresan cómo se sienten cuando alguien los trata mal”.

Esto quiere decir que si notan que una persona está sobrepasando la línea del respeto, se lo harán saber. “No me trates así, no es saludable para mí” o “cuando hablas así, me siento incómodo y me molesta”.

4. Trabajaré en eso

Tener relaciones familiares, amistosas y románticas significa establecer vínculos afectivos que nos resultan significativos. En este contexto, las personas con confianza en sí mismas estarán atentos a modificar sus actitudes si es necesario y así poder fortalecer sus relaciones, todo en un margen donde lo personal no se vea perjudicado.

“Entendí que esto es importante para ti, así que trabajaré para ser más compasivo la próxima vez”, o bien, “soy un poco impaciente, trabajaré para ser menos insistente”.

5. Estoy orgulloso de cómo soy

No hay nada como sentirse cómodo en sus propios zapatos. Así son las personas con autoconfianza, pues se mantienen fieles a sus convicciones sin querer aparentar algo que no son.

“Puede que no te guste esto de mí, estoy de acuerdo con eso” o “lo que ves, es lo que tienes”, son frases similares.

6. ¿Soy así?

Las personas “emocionalmente seguras son capaces de considerar las críticas, sin arremeter contra ellas. Si reciben comentarios negativos, no lo toman como algo personal”.

Es una especie de autorreflexión, donde son capaces de reconocer: “No me di cuenta que hago esto tan a menudo. Gracias por señalarlo”.

7. ¿Cómo puedo ayudar?

La empatía en la humanidad es clave, y las personas emocionalmente seguras lo serán en sus vínculos sociales, por lo que ofrecerán su apoyo -siempre que puedan- a quienes lo rodean.

También entienden que si alguien tiene un mal día, eso no lo define completamente como persona. “Veo que esto es difícil para ti, pero tienes mi apoyo” o “pareces enojado, y me gustaría ayudarte de alguna manera”.

8. Esto me importa

Estar seguro de las convicciones propias y mantenerlas de manera sólida y sin que cambien frente a la mirada o crítica de otros, es algo que solo lo logran las personas con autoestima alta, y son capaces de mantenerse así a pesar de estar en desventaja o minoría.

“Realmente me importa esto, incluso si a ti no” o “no creo que estés actuando bien”, son frases similares que suelen emplear.

9. ¡Voy a intentarlo!

La disciplina, mantenerse animados y no abandonar es característico de quienes confían en sí. No tienen miedo al fracaso, porque saben que es parte del proceso y que, por más veces que se caigan, siempre lograrán levantarse.

Es una especie de sentido de seguridad interior que les dice que estarán bien, incluso si fallan en el esfuerzo. Por ello, les es más fácil experimentar con cosas nuevas, como pasatiempos, amistades, viajes, aventuras e incluso estrategias personales.