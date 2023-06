Las negligencias que permitieron que Jeffrey Epstein se suicidara, según nuevo informe

La mezcla de “negligencia y mala conducta” de los funcionarios permitieron que ocurriera el suicidio de Jeffrey Epstein dentro de la cárcel federal de Nueva York, plantea un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Este último reporte, que es parte de otros informes que ya han salido a la luz, llega a casi cuatro años de la muerte del financista. Fue arrestado en julio de 2019 tras ser acusado con cargos de tráfico sexual de niños, y solo un mes después, se quitó la vida al interior de su celda en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan. Tenía 66 años.

Según el inspector general Michael Horowitz, las condiciones que se crearon en ese tiempo dentro del recinto penitenciario permitieron facilitar el suicidio de Epstein.

Los factores que influyeron en la muerte de Jeffrey Epstein

Una de las conductas negligentes identificadas por Horowitz tiene que ver con que se transgredió una orden que buscaba evitar posibles autolesiones de Epstein, ya que cuando el empresario se quedó sin compañero de celda, la Oficina de Prisiones no le destinó uno nuevo.

A eso se suma que habrían existido problemas con las cámaras que permiten vigilar a los internos.

Por causas que se desconocen, los funcionarios del recinto penal dejaron que Epstein tuviera una serie de artículos como mantas, sábanas y ropa dentro de su celda. Esas prendas eran un evidente riesgo de seguridad para que el financista cometiera suicidio, pues ya lo había intentado en una oportunidad anterior.

Horowitz también destacó los puntos encontrados en otras indagatorias que se han realizado para esclarecer la muerte de Epstein, que indican que en la muerte del financista no están asociados otros delitos, como lo han indicado otras teorías que aseguran que fue asesinado por terceros.

Además, el reporte del inspector general reitera el hecho de que los funcionarios del Centro Correccional Metropolitano tenían una sobrecarga de trabajo en esa época y que al menos 13 de ellos tenían un desempeño muy bajo.

Durante la estadía de Epstein en la cárcel, había dos guardias que tenían la función de controlarlo y observarlo: Nova Noel y Michael Thomas. Posteriormente se evidenció que en lugar de hacer esa vigilancia, los dos trabajadores dormían y navegaban en internet. Si bien fueron acusados, consiguieron no ser encarcelados, después de lograr un acuerdo con los fiscales del caso.

De acuerdo a The New York Times, en todos estos años la Oficina de Prisiones no ha intentado comunicar los motivos de que Epstein se haya quitado la vida, considerando que estaba con custodia estatal en ese instante.