Las polémicas afirmaciones que ponen en jaque a Will Smith tras su golpe a Chris Rock

Sin duda ha sido uno de los eventos más comentados en el mundo del espectáculo. Las imágenes de Will Smith dándole una cachetada en el rostro a Chris Rock en medio de la ceremonia de los Premios Óscar de 2022 siguen figurando como un tema de discusión.

Aquello se originó a partir de una broma que el humorista estadounidense hizo en contra de su esposa con alopecia, Jada Pinkett, y desató que el actor de En busca de la felicidad (2006) fuese vetado de los eventos de la Academia por un periodo de 10 años.

Hace poco más de un mes —y a un año de dicho incidente— , Rock estrenó en Netflix un especial de comedia titulado Selective Outrage (Indignación selectiva, en español), en el que se refirió a la polémica con dardos directos hacia el matrimonio de Smith y el romance que su esposa tuvo con August Alsina.

Chris Rock. Foto: Kirill Bichutsky / Netflix.

Por otro lado, a inicios de marzo, una fuente cercana al actor declaró a People que “se ha sentido fatal durante mucho tiempo” a raíz del escándalo de los Óscar, por lo que “ha intentado sin éxito hacer las paces de la mejor manera posible con Chris”.

Frente a tales afirmaciones, el hermano de Rock, Tony, participó en el programa BigBoyTV, instancia en la que negó que él se haya intentado comunicar con el humorista tras el evento, como había dicho en un video publicado en Youtube el 29 de julio de 2022.

Will Smith en su video de Youtube. Foto: Will Smith / Youtube.

Tony Rock y sus afirmaciones que ponen en jaque a Will Smith

Según declaraciones reunidas por Insider, manifestó que “eso no era cierto (...) creo que dos noches después dijo: ‘Me puse en contacto con Chris y no quiso hablar’. No era verdad”.

En este sentido y refiriéndose a la vez que participó en la película Hitch (2005) protagonizada por Smith, añadió que tampoco se ha acercado a él.

Chris y Tony Rock. Foto: Chris Polk / Getty Images.

“Mi número de teléfono nunca ha cambiado. Así que pensé que un día recibiría una llamada en plan: ‘Ay, vamos a hablar tú y yo’. No ha pasado, así que supongo que no va a pasar”, sentenció Tony Rock.

Revisa el programa a continuación.