Todavía continúa la investigación sobre la muerte del cantante y exmiembro de One Direction, Liam Payne, quien cayó de un tercer piso de su hotel en Buenos Aires, Argentina, el pasado 16 de octubre.

Los primeros detalles que se dio a conocer tras el fatal suceso fueron las fotografías del habitación del compositor, donde se vio una pantalla quebrada por un golpe, una botella de whisky, rastros de drogas, un encendedor, medicamentos como Clonazepam y un cuaderno.

Por esta evidencia, y porque el encargado del hotel llamó con desesperación al 911 para pedir ayuda por un “huésped problemático” que parecía estar bajo el efecto del alcohol y las drogas, una de las principales teorías es que Payne se habría caído del balcón a raíz del consumo excesivo de estupefacientes.

“Todo indica que el músico se encontraba solo cuando ocurrió la caída y que atravesaba algún tipo de crisis nerviosa producto del consumo de sustancias”, indicó la Fiscalía argentina.

Como parte de la investigación, algunos medios han podido acceder al análisis toxicológico preliminar que detalló qué drogas estaban presentes en el cuerpo del artista al momento de caer.

Liam Payne: qué dice el informe toxicológico del ex One Direction tras su fallecimiento. Foto: AP.

El informe toxicológico de Liam Payne

Los resultados preliminares del informe toxicológico sobre Liam Payne revelaron que el artista tenía “múltiples sustancias” en su cuerpo.

Según el documento, al que tuvieron acceso ABC News y TMZ el pasado 21 de octubre, Payne consumió una combinación de drogas peligrosas a la que se le conoce como “cocaína rosa”.

Esta sería una mezcla entre sustancias más económicas que la cocaína, como ketamina, MDMA (éxtasis) y speed.

Adicionalmente a la cocaína rosa, las autoridades encontraron restos de cocaína y crack en su cuerpo, pero también benzodiacepinas, unos medicamentos para tratar la ansiedad.

Qué dice la autopsia de Liam Payne

Por su parte, el informe preliminar de la autopsia de Liam Payne reveló que el cantante falleció de un “politraumatismo” y que, producto de los golpes, tuvo una “hemorragia interna y externa”.

El cuerpo médico forense también confirmó que el cantante falleció al momento por el impacto de la caída y que por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones, “no adoptó una postura refleja para protegerse. Pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

Además, las autoridades aseguraron que después de registrar la habitación de Payne, encontraron “un total desorden con rotura de elementos varios”, medicamentos como Clonazepam, energizantes y alcohol.

Liam Payne y su problema de adicción a las drogas y el alcohol

En 2023, Liam Payne compartió con sus seguidores que estuvo 100 días en rehabilitación. Tras este período, subió un video a YouTube para hablar de su salud y explicar su ausencia.

“En realidad, necesitaba tomarme un poco de tiempo para mí, porque me había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Y estoy seguro de que ustedes tampoco. Hasta ese momento me encontraba en muy mala forma, pero lo que más me alegró fue llegar a ponerle un freno a mi vida y a mi trabajo”, dijo el compositor.

En ese momento, había dejado el alcohol y aseguró que estaba sobrio por casi seis meses.

“Es bueno estar en esta posición. Definitivamente ya no necesito esas cosas. La fiesta se acabó”.

Anteriormente, en 2019, ya había revelado que tenía problemas con el consumo del alcohol. En una entrevista con Men’s Health Australia, aseguró que recurrió a la bebida para poder sobrellevar su rol en One Direction.

“Es casi como ponerse el disfraz de Disney antes de subir al escenario, y debajo del disfraz de Disney estaba borracho la mayor parte del tiempo porque no había otra manera de entender lo que estaba pasando. Quiero decir que fue divertido. Nos lo pasamos genial, pero hubo ciertas partes en las que se puso un poco tóxico”, mencionó en ese momento.

Por esto, después de haber pasado varios meses en rehabilitación el año pasado, el cantante compartió que sentía tener “más control de la vida” y que quería concentrarse en ser un buen padre para su hijo Bear.

“No tiene sentido intentar ser padre si no tienes nada que enseñarle. No creo que hasta ese momento tuviera mucho que decirle, aparte de quererlo profundamente y amarlo profundamente, que obviamente son las cosas más importantes”.

Qué pasará ahora con el cuerpo de Liam Payne

La autopsia final debe ser concluida antes de que el cuerpo del artista pueda ser enviado a su país de origen.

El padre del artista, Geoff Payne, llegó a Buenos Aires el pasado fin de semana para realizar los trámites de repatriación a Reino Unido. Además, se reunió con el fiscal a cargo del caso, fue a la morgue y también solicitó visitar la habitación donde estuvo su hijo por última vez.

También fue visto en el memorial que los fanáticos de Liam Payne hicieron en las puertas del alojamiento. En el lugar, agradeció el apoyo y compartió con varias personas.

Según el diario británico Daily Mail, es posible que el funeral oficial de Liam se celebre en noviembre, una vez que todas las diligencias en Argentina estén hechas y pueda ser trasladado a su hogar.

Si piensas que tú o alguien de tu entorno está viendo su vida afectada por el consumo de alcohol u otras drogas, y consideras que requiere ayuda especializada puedes pedir orientación en el Fono Drogas y Alcohol llamando al 1412. Este servicio es gratuito, anónimo y confidencial. Está disponible todo el año, las 24 horas del día.

Además, si tú o alguien que conoces está enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio, está disponible la línea “4141, no estás solo, no estás sola”, que es completamente gratuita y se puede llamar desde celulares de lunes a domingo, las 24 horas del día.