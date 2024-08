Los Cafres en Chile: “Seguimos fieles y enamorados del reggae roots”

Son más de tres décadas de historia las que siguen a Los Cafres, la banda argentina formada en Buenos Aires en 1987 que se posicionó como una de las pioneras en cantar reggae roots en español.

Y durante su carrera por los escenarios de distintas partes del mundo, Chile se ha convertido en uno de los países más fieles al grupo, que se ha presentado en múltiples ocasiones en el territorio nacional.

Tras una serie de conciertos que efectuaron tanto en Santiago como en regiones en 2023, este sábado 17 de agosto volverán a presentarse en la capital en el marco del festival Corona Sunsets Winter.

Se trata de la primera edición de invierno del evento en Latinoamérica y, entre los artistas que se presentarán como parte del cartel, también figuran nombres como Ima Tolosa, Apache y los nacionales Matanza, y KVM y Pai, por nombrar solo algunos de los que conforman el line up.

La cita se desarrollará en la Hacienda Santa Martina, ubicada en Lo Barnechea, y las entradas se agotaron a solo unos días del inicio de la venta. El encuentro va dirigido a mayores de 18 años y será desde las 13:00 hasta las 23:00, con cierre de puertas a las 16:30.

A solo unas horas de haber llegado a Chile, el guitarrista rítmico y voz de Los Cafres, Víctor Raffo, conversó con La Tercera sobre su visita al país, los planes del grupo, el presente del reggae y su equipamiento predilecto para tocar en vivo.

También se refirió a cómo está el vocalista Guillermo Bonetto, quien en octubre de 2021 enfrentó problemas de salud —una parálisis facial— que llevaron a la banda alejarse de los escenarios por un tiempo.

Sobre esto último, cuenta que aunque fue un periodo complejo, se encuentra “muy bien y te diría que está cantando mejor que nunca”.

“Estamos muy contentos de regresar a Chile y esperamos volver antes de fin de año. Las entradas para este show se agotaron, así que no descarten otra visita nuestra en 2024″, anticipa.

“Siempre nos gusta venir. Estamos muy cerca. Sabemos lo cómodos que nos sentimos en este país. La gente nos trata muy bien. Venimos y estamos con gusto”.

¿Cómo ves actualmente la escena del reggae?

—Sinceramente, muchos de nosotros sentimos que el reggae a nivel mundial ha mutado, se ha transformado, hacia matices que no nos emocionan tanto como la vieja escuela.

De vez en cuando aparece alguien que lo escuchamos y decimos: “¡Oh, qué bueno! ¿Esto qué es?”.

Pero seguimos fieles al reggae roots que conocimos en los 80 y 90. Nos enamoramos y seguimos enamorados de eso.

¿Qué nombres destacarías?

—Me gusta mucho Koffee, Protoje, Kabaka Pyramid y siempre estamos y estoy muy atento a lo que hacen los hermanos Marley.

Seguimos escuchando a Burning Spear y admirando a artistas como Steel Pulse, a todas las bandas que nos marcaron el camino, por decirlo de alguna forma...

A lo largo de su carrera, ¿los ha influenciado algún artista chileno?

—Realmente admiramos lo que hacen nuestros amigos de Gondwana, por ejemplo. La música de Quique (Neira) y de todos ellos, que son amistades con las cuales nos gusta compartir el escenario cuando nos cruzamos por el mundo.

¿Cuál es el tema de Los Cafres que más significa para ti?

—La canción que más me gusta tocar es “Flor del potrero”, aunque hace un rato largo que no la estamos tocando. Pero sinceramente me gusta mucho el setlist que estamos haciendo y todo lo que hemos hecho a lo largo de los años…

La banda tiene muchos discos de estudio, entonces cuando se hace la lista (de canciones) se arma un repaso de la historia del grupo. Se trata de tocar temas de todas las épocas y circunstancialmente en este momento no hay lugar para esa canción.

Ya han pasado cinco años desde que estrenaron HOY - 3Décadas, Vol. 1 (2019), ¿planean publicar pronto un siguiente volumen?

—El proyecto consistía en un disco triple de 30 canciones cada uno. La intención era darlo a conocer de manera escalonada en las plataformas digitales y que cuando saliera el volumen 3 se editara en formato físico.

Bueno, eso quedó trunco a raíz de la pandemia y después de lo que padeció nuestro cantante (Guillermo Bonetto), que paralizó a la banda un año más.

Este año estuvimos grabando material nuevo, que seguramente se conocerá en el transcurso de 2024, pero ya por fuera del proyecto 3Décadas, sino que apuntando a un disco que todavía no tiene nombre ni una fecha definitiva de lanzamiento.

¿Cómo se encuentra Guillermo actualmente?

—Se encuentra muy bien. En ningún momento corrió peligro su vida. Anímicamente está muy bien y te diría que está cantando mejor que nunca.

Fue un momento muy difícil para todos, para él especialmente, pero hace unos dos años volvimos a los escenarios con mucha fuerza por esa reclusión forzada, que se extendió más de lo previsto.

Y aquí estamos. La verdad es que estamos muy bien, nos sentimos muy sólidos arriba del escenario, así que muy contentos.

Los Cafres en Chile: “Seguimos fieles y enamorados del reggae roots”. Foto: Corona Sunsets Winter Festival.

¿Qué guitarras y amplificadores son tus herramientas predilectas para tocar en vivo?

—Lo mío es muy clásico. Toco con mi Gibson Les Paul y me gusta el sonido de los equipos Fender, por lo limpios que suenan, ese sonido clean como se dice (en inglés) y cristalino.

El Fender Hot Rod me responde muy bien. Es un equipo muy batallador, para trabajar, para usarlo constantemente y que resiste.

Si tuviese que elegir uno que no fuera valvular (a tubos), me inclinaría por los Roland. Tienen modelos que me gustan mucho, que tienen un sonido que es muy usado en reggae, también por ser cristalino.

¿Y en cuanto a pedales de efectos?

—Uso una reverb, porque a veces viajamos en avión a lugares en donde el backline no responde a nuestras expectativas y puede haber equipos que no la tengan. Entonces, me aseguro con mi pedal de este efecto.

También utilizo chorus, flanger, distorsión y a veces el Cry Baby (un Wah). Son temporadas.

Y obviamente un delay, pero no lo uso mucho, porque los delays los ocupa más nuestro primer guitarrista.

Con eso puedo hacer el sonido típico del reggae, pero estoy evaluando migrar hacia lo digital y no usar más el equipo (el amplificador a tubos) en vivo.

A veces los equipos que te proporcionan las producciones, principalmente los valvulares, están muy usados o no están en buen estado, así que me quiero asegurar el mismo sonido.

Más allá de las marcas y los modelos, me refiero a las pedaleras que simulan equipos, que pueden facilitar el trabajo también de toda la gente que trabaja con la banda en el armado del escenario.

Este sábado 17 de agosto se presentan en el Corona Sunsets Winter Festival, ¿qué podemos esperar del espectáculo?

—Vamos a hacer el show que estuvimos haciendo durante las dos giras que hicimos por Estados Unidos en los últimos tres meses. Es un repaso de la historia de la banda, en el que tocaremos temas de todos los discos.

Si bien van a estar los clásicos, también van a estar las últimas canciones.

Revisa el cartel completo del evento a continuación

Los Cafres en Chile: “Seguimos fieles y enamorados del reggae roots”. Foto: Corona Sunsets Winter Festival.

Y los horarios del festival