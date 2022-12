¿Los notaste? Estos son los mensajes ocultos de la NASA en su último viaje por la misión Artemis I

Este domingo, la cápsula Orion de la misión Artemis I volvió a la Tierra tras pasar 26 días alrededor de la Luna, en lo que fue una tarea que salió acorde a todos los planes de la NASA.

Si bien, en esta oportunidad no hubo una tripulación humana dentro de la nave, los representantes del organismo espacial sí pusieron objetos dentro de ella: tres maniquíes, una peluche de Snoopy, un muñeco de la oveja Shaun y cuatro figurillas de Lego, entre otros.

Snoopy y la oveja Shaun. Fotos: Nick Stokes / El País / Axonoff.

Aquella travesía con elementos conmemorativos llamó la atención de quienes se mantienen al tanto de las noticias sobre el espacio exterior, pero además de los ya mencionados, también se incluyeron mensajes ocultos en el proyectil.

Según informaciones reunidas por The Sun, en una de las fotografías de la NASA se puede ver un símbolo con un pájaro rojo, el cual alude a la memoria de Mark Geyer, el antiguo director del programa Orion y director del Centro Espacial Johnson.

Cápsula Orion de la misión Artemis l. Foto: NASA.

La insignia hace referencia al equipo de béisbol St. Louis Cardinals, del cual Geyer fue fanático hasta el día en que murió el año pasado.

Ese fue sólo uno de los mensajes implícitos que se incluyeron en el viaje de la cápsula Orion.

Los mensajes ocultos de la NASA en su viaje por la misión Artemis I

En otra imagen del organismo espacial, en la que se puede ver una demostración de la tecnología de inteligencia artificial Callisto, figuran una serie de puntos que parecieran no tener significado, pero que en realidad deletrean el nombre “Charlie” en código morse, como un guiño al antiguo director adjunto del programa Orion, Charlie Lundquist, quien falleció en 2020.

Cápsula Orion de la misión Artemis l. Foto: NASA.

Una tercera fotografía muestra la visión desde detrás del asiento del piloto.

Ahí, en la pantalla, se pueden ver unos números que aluden a los códigos de Estados Unidos, Alemania, Italia, Suiza, Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, España y Países Bajos, territorios que participaron en la construcción del Módulo de Servicio Europeo de la nave espacial de Artemis I.

Pero aquella no es la única que está oculta en esa imagen, ya que también se pueden leer las letras “CBAGF” en un papel amarillo que está al lado derecho, justo arriba de la ventanilla.

Cápsula Orion de la misión Artemis l. Foto: NASA.

Tales símbolos representan las notas musicales Do-Si-La-Sol-Fa en la clave que usan los países de habla inglesa, las cuales destacan en el sencillo “Fly Me to the Moon” que el cantante Frank Sinatra popularizó en la primera mitad de la década del 60.

Asimismo, según el citado medio, también hay un código binario del número 18 escondido en la parte superior del asiento del piloto, el cual aludiría a un emblema de reconocimiento que suele usar la NASA.