“No lo dejen salir”: cómo la hermana del cirujano fue clave para identificar a Daniel Sancho.

Las aristas por el crimen de Edwin Arrieta en Tailandia continúan apareciendo con el paso de los días. A inicios de agosto, el chef español Daniel Sancho se trasladó hasta una comisaría en la isla de Ko Pha Ngan para confesar que era el autor del homicidio y descuartizamiento del cirujano plástico colombiano, quien tenía 44 años de edad.

El caso ha reunido gran atención mediática en las últimas semanas. Sancho y Arrieta se conocían desde hace un año y habían ido a vacacionar a la isla tailandesa que destaca por la belleza de sus paisajes y la fiesta de la luna llena. Los hallazgos del caso indican que habrían tenido una relación que el acusado deseaba cortar.

Para intentar ocultar el crimen, el hijo de Rodolfo Sancho puso los restos del doctor en bolsas de basura que lanzó al mar y a un vertedero. Un par de días más tarde, ante las sospechas de los agentes policiales de Ko Pha Ngan y la aparición de algunos restos humanos, Sancho terminó confesando el asesinato. Hoy, está en prisión preventiva la cárcel de Koh Samui.

Según la policía tailandesa, las pruebas son suficientes para plantear que fue un “homicidio premeditado”, delito que es castigado con pena de muerte en Tailandia.

Si bien en los primeros días el entorno familiar de Arrieta había decidido no referirse públicamente a estos hechos para no entorpecer la investigación, luego eso cambió. De toda la familia es la hermana de Edwin, Darling Arrieta, quien más ha hablado con los medios de comunicación para pedir justicia por el asesinato de su hermano y que este no quede impune.

Darling, además, habría sido una figura clave para que el consulado colombiano en Tailandia estuviera al tanto de la repentina desaparición de Edwin en la isla y las sospechas que tenía sobre Sancho, antes de que este hiciera su confesión a la policía.

Darling Arrieta en entrevista con RCN Noticias. La hermana del médico asesinado fue clave para identificar a Daniel Sancho.

Cómo la hermana de Edwin Arrieta fue clave para que identificar a Daniel Sancho

En una entrevista concedida a RCN Noticias de Colombia, Darling relató detalladamente la serie de eventos que sucedieron desde que el médico se fue al país asiático hasta que como familia se enteraron que había sido asesinado en esa zona.

El martes 1 de agosto, a eso de las 8 de la tarde, el doctor se comunicó con su hermana para contarle que había llegado a Bangkok y que se iría a la isla tailandesa por sus vacaciones. “Nos despedimos, le dije ‘que Dios te bendiga, que te cuides mucho’”, contó la mujer.

Al día siguiente, el médico no volvió a comunicarse con la familia. No había rastro de él. “Mis papás me llaman preocupados, que si me había comunicado con él”, dijo Darling.

La preocupación solo fue aumentando con el paso de las horas. Darling comenzó a enviarle mensajes por WhatsApp a Edwin, pero no le llegaban. A continuación llamó a la secretaria que trabajaba con el médico para descubrir si es que había tenido alguna consulta virtual en esas horas. La respuesta fue negativa.

“No era normal. Le escribí ‘Edwin, por favor, acuérdate que mis papás son hipertensos, están preocupados por ti’”, fue contando Darling al recordar esos instantes de alerta. Por un momento se sintió aliviada cuando vio que los mensajes que le enviaba a su hermano ya le llegaban, sin embargo, nuevamente la respuesta fue nula.

Por esos días, la hermana del médico no sabía que él tenía tantas amistades en España. Decidió contactar a una amiga de Arrieta para saber si sabía algo más, quien le contestó que andaba “con unos amigos españoles”.

“Como tengo un celular de él (..) Estaba su Instagram y comienzo a ver las historias de todos los amigos que él tiene allí”.

Daniel Sancho recogió a Edwin Arrieta en moto tras su llegada a la isla.

De pronto Darling identificó la cuenta del Sancho y le envió un mensaje para preguntar por el médico. “Hola, ¿qué sabes de mi hermano? Estamos preocupados, no tenemos información”, fue parte del escrito. Sancho le contestó que se había visto con él en la playa, pero que le había “perdido el rastro”.

Al leer eso, Darling se molestó. Le cuestionó al español que no supiera nada del paradero de su hermano y que no hubiera ido a denunciar a las autoridades. Sancho, en tanto, le prometió que iría a la policía.

“Yo me pongo en contacto con la cónsul, ella me escribe y me dice que no me preocupe. Le digo que por favor no dejen salir a este señor de Tailandia porque sospecho de él, que hasta que mi hermano no aparezca, a él no lo dejen salir”, dijo la colombiana. En ese mismo momento, desde el consultado le prometieron que alertarían a las autoridades tailandesas.

El viernes 4 de agosto, la cónsul le informó a Darling que habían recorrido varios puntos importantes de la isla en los que podría haber estado Edwin, pero no lo encontraron. Lo único que apareció fue un cadáver.

“Es cuando comienza toda esta pesadilla. O sea, me tocó a mí llegar a mi casa, decirle a mis papás. Mi mamá me dice ‘yo sabía que a mi hijo lo habían matado. Yo lo presentía’”, recordó.

Al finalizar la entrevista, Darling pidió respeto por el caso y por el dolor que están viviendo sus padres.