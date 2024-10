Por qué involucraron a Beyoncé en el caso del rapero Sean Diddy Combs

She knows (Ella sabe). Esta canción de J. Cole ha recorrido las redes sociales con imágenes de Beyoncé, una de las cantantes más poderosas de la industria musical y esposa de Jay-Z. Y es que, por la cercanía que la pareja tiene con Diddy, la opinión pública la acusó de estar relacionada con los crímenes que habría cometido el rapero.

Beyoncé y Jay Z han sido invitados recurrentes de las Fiestas Blancas que organizaba Puff Daddy. Así lo demuestran los registros que han avivado las teorías conspirativas en las redes sociales.

Una de ellas, es que Diddy se habría encargado de hacer “desaparecer” a todas las personas que arriesgaban superar a su amiga, la intérprete de Single Ladies.

¿Qué pruebas hay de que las teorías sean ciertas? ¿Beyoncé y Jay Z levantaron la voz tras el arresto de Diddy?

La relación entre Beyoncé y Diddy

Según los reportes de medios estadounidenses, Beyoncé —quien ahora tiene 43 años—, conoció a Diddy cuando era una adolescente. La artista había saltado a la fama con el grupo Destiny’s Child en 1997.

Pero en 2003, Beyoncé lanzó su primer álbum como solista, un logro que habría conseguido con el apoyo de Diddy, el rapero y productor musical que en aquella década ya tenía conexiones con la élite de la industria musical.

De hecho, fue en esa ocasión que sacó la icónica y exitosa canción Crazy in Love con Jay-Z, quien ahora es su esposo.

Desde ese momento, Diddy habría sido un amigo importante para Beyoncé, una amistad que ha sido registrada con los años por los paparazzis y la prensa y que hoy le está jugando en contra a la artista, pues a raíz de las teorías y rumores, ha perdido más de 5 millones de seguidores en Instagram.

Y es que muchas personas están convencidas de que la cantante tiene un rol importante en el caso de Diddy, sospechas que han aumentado con el silencio ante las fuertes acusaciones que le pesan al rapero y que lo mantienen en prisión preventiva desde hace semanas.

La teoría conspirativa de Beyoncé y Diddy que circula en las redes sociales

A Beyoncé, los artistas le tienen miedo. Así se resume la teoría más popular que está recorriendo las redes sociales sobre su supuesta relación con el caso de abusos de Sean Diddy Combs.

Los usuarios comenzaron a subir videos de distintos momentos de la cultura pop, en las entregas de premios de la industria, donde los artistas ganadores agradecen a Beyoncé en sus discursos, pues caso contrario, las influencias de Diddy podrían hacerles daño.

Fue así cómo se configuró “la maldición de Beyoncé”: cualquiera que no le agradezca por haber ganado un reconocimiento, tendría un final trágico.

Por ejemplo, un registro muy popular es el de la cantante Adele que ganó su primer Grammy y que en su discurso, con una emoción que puede confundirse con temor por los nervios, rompió uno de sus premios para entregarle una parte a Beyoncé.

Incluso, según los fanáticos, el impasse que tuvieron Kanye West y Taylor Swift en los MTV VMA’s del 2009, cuando Swift le ganó a Beyoncé en la categoría de Mejor video habría sido la forma del rapero de “salvar” a la cantante de las garras de Beyoncé.

Los casos de Aaliyah y Lisa Lopes que relacionan con Beyoncé

Las teorías conspirativas también han hecho acusaciones más fuertes: algunos usuarios han culpado a Beyoncé y Diddy de estar detrás de las muertes de Aaliyah y Lisa Lopes, las cantantes de R&B que habían comenzado a hacerse igual de populares pero que fallecieron en “misteriosos” accidentes.

Es específicamente por estas muertes que se está viralizando la canción She Knows de J. Cole en las redes sociales, pues en una parte dice: “Rest in peace to Aaliyah, rest in peace to Left Eye (Lisa Lopes)” (Descansa en paz Aaliyah, descansa en paz Lisa Lopes).

“She knows” (Ella sabe).

Con este último fragmento, se refieren a que Beyoncé “sabía” de los delitos que habría cometido Diddy para ayudarla a mantener su fama.

Sin embargo, estas son solo teorías de los usuarios, pues no hay ninguna investigación en curso y tampoco existe evidencia de que Beyoncé o su esposo Jay Z estén involucrados en los crímenes que se le imputan a Diddy.

La cantante Jaguar Wright asegura que Diddy y Jay-Z son “monstruos”

Hace pocos días, en el programa Uncensored de Piers Morgan, la cantante Jaguar Wright declaró, a propósito del arresto de Sean Combs, que “durante cuatro años he estado gritando que no solo Diddy, sino que Diddy y Jay-Z son monstruos”.

La mujer aseguró que la pareja de artistas tenía “cientos de víctimas” detrás.

Sin embargo, días después, el entrevistador Morgan tuvo que desmentir las afirmaciones de Wright. Dijo que eran “totalmente falsas y no tienen base fáctica”. Además de disculparse, editó el programa que habían subido para omitir las declaraciones de la cantante.

Y es que, posterior a la publicación del video, el hombre recibió una carta de los abogados de Beyoncé y Jay-Z.

“Pedimos disculpas a Jay-Z y Beyoncé”, mencionó Wright públicamente.

Qué dijeron Beyoncé y Jay-Z sobre el arresto de Diddy

A través de su abogado, Alex Spiro, Jay-Z y Beyoncé comunicaron que las declaraciones de Wright los dejaron “furiosos”.

En conversación con el medio de farándula TMZ, el defensor legal de los artistas aseguró que la entrevista con Wright provocó que explotaran más rumores de acusaciones falsas en las redes sociales hacia los cantantes.

Fue por esto que le dieron a Piers, el entrevistador, el ultimátum de retirar el programa y disculparse o enfrentarse a una orden judicial.

Spiro, a nombre de la pareja, criticó al periodista y dijo que era irresponsable y poco ético. Aseguró que no hizo daño solo a Beyoncé y Jay-Z, sino también a las víctimas reales del caso de Diddy.

Esto, según el abogado, sería la forma en la que los artistas decidieron romper el silencio sobre el caso de Diddy.