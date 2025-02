Por qué la jugadora del Barcelona, Mapi León, fue acusada de violar “la intimidad” de una rival.

Un nuevo incidente ha sacudido al fútbol femenino español.

En esta oportunidad los hechos involucran a la jugadora del FC Barcelona María Pilar León, más conocida como Mapi León , quien ha sido acusada de haber “violado la intimidad” de la futbolista del Espanyol, Daniela Caracas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, cuando ambos equipos se enfrentaron en el clásico catalán de la Liga F que terminó ganando el Barça por 2-0.

Por qué Mapi León fue acusada de violar “la intimidad” de una rival

En el minuto 15 de la primera mitad del duelo, se logra apreciar que las dos jugadoras comienzan a forcejear para obtener la mejor posición. Luego, León mira fijamente a Caracas y la toca en la zona de la ingle, mientras le dice unas palabras.

El episodio ha sido ampliamente difundido en las redes sociales y llega en un momento particularmente delicado para el fútbol femenino. Esto, ya que por estos días se está realizando el juicio a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien fue acusado de agresión sexual por el beso no consentido a Jenni Hermoso cuando ganaron el Mundial Femenino en Australia 2023.

En un comunicado publicado el lunes, el Espanyol manifestó su “más absoluto descontento y condena” por los hechos ocurridos en el derbi catalán. “En dicho partido se produjo una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida”, dice el escrito.

Desde el club agregaron que Caracas no pudo reaccionar inmediatamente “por el impacto de la situación”. Sin embargo, cuando “fue consciente de la gravedad del gesto”, intentó controlar su reacción para no ser sancionada y perjudicar a su equipo.

En las horas posteriores al episodio, Caracas se volvió blanco de críticas a través de las redes sociales, dijo el Espanyol. “Nos preocupa que, en lugar de centrarse en el incidente en sí, parte de la atención mediática se haya desviado hacia otras cuestiones ajenas a la gravedad de lo ocurrido”.

“Hemos puesto a disposición de nuestra jugadora los servicios jurídicos del club en el caso de que desee emprender acciones legales”, añadieron en su declaración.

A pesar de que el Espanyol optó por no denunciar a la defensa central del Barcelona ante la RFEF, la entidad intervino de oficio e inició una investigación para indagar en los hechos y posiblemente establecer una sanción.

Mapi León, defensa del Barcelona. Foto: Víctor Salgado/FCB.

La defensa de Mapi León

León, de 29 años, es una de las figuras más reconocidas en el fútbol español. Integró la delegación que salió victoriosa en el Mundial Femenino en 2023 y, con el Barcelona, ha ganado cinco títulos de liga y tres Ligas de Campeones Femeninas de la UEFA.

Pero ahora, la jugadora se encuentra en el ojo del huracán por el gesto que hizo a la deportista oriunda de Cali. En una declaración que fue compartida por el Barcelona y que firmó con su nombre, León expresó que no había sido su intención “vulnerar la intimidad” de Caracas.

“Como muestran las imágenes, fue parte de una acción de juego en la que ella me toca deliberadamente y yo le toco la pierna diciéndole en reacción al choque: ‘¿Qué te pasa?’. No hay contacto con sus partes íntimas, y ciertamente no hay intención. Insisto, solo fue parte del juego que no amerita la importancia que se le ha dado”, mencionó.

León también aseguró que tocar la zona íntima de sus compañeras es algo que “va en contra” de sus principios y que ella no es responsable del acoso que ha recibido Caracas en internet, agregando que le brinda su apoyo.

“Ha habido ruido y polémica en torno a mi nombre, cuyo único fin es dañar mi imagen y mis principios difundiendo noticias y hechos manipulados con otros fines, evidenciando la semana en la que nos encontramos. Estoy profundamente molesto y decepcionado, por lo que me reservo el derecho de emprender acciones legales contra quien quiera intentar explotar este incidente”, agregó la deportista.