Por qué muchas personas se visten de negro

En un mundo donde las tendencias van cambiando a cada minuto, el negro se ha consolidado como el tono favorito de muchos al momento de escoger un atuendo. En comparación a otros colores, es el que tiene la mayor cantidad de simbolismos, que pueden ir variando según las creencias personales o las culturas.

Aunque para algunos es el ícono de la elegancia y la sofisticación, a lo largo de los siglos también ha tenido connotaciones negativas: se le ha vinculado la oscuridad, la muerte y la brujería. En la Edad Media, por ejemplo, se usaba en los cuadros para representar al diablo con su piel, cabello y alas negras.

Esa percepción negativa ha cambiado, pero una pequeña parte aún sigue latente en la sociedad.

De hecho, en agosto de este año una escuela secundaria de Texas, Estados Unidos, mandó una carta a los padres de los alumnos para informar que ya no se permitiría usar prendas negras de la cabeza a los pies. De lo contrario, estarían infringiendo el código de vestimenta.

Nick DeSantis, el director del recinto escolar, dijo en la misiva que la vestimenta negra “se ha asociado más con la depresión y los problemas de salud mental y/o la criminalidad que con niños felices y saludables, listos para aprender”. La medida despertó una ola de críticas más allá de la comunidad escolar, por lo que luego optaron por suspenderla.

Pero, ¿te has preguntado por qué la gente usa tanto el negro en sus prendas y qué dice la psicología del color sobre este tono?

Por qué la gente viste de negro

Uno de los motivos por el que este tono es tan usado es que funciona como un salvavidas: combina con cualquier prenda y puede utilizarse en distintas ocasiones, desde salidas casuales hasta eventos importantes.

También tiene la capacidad de dotar de fortaleza y seriedad a quien lo lleve. “De hecho, en una entrevista de trabajo. En una entrevista aporta mucha formalidad”, comenta la psicóloga Lara Ferreiro al medio ABC.

A diferencia de otros tonos o estampados, el negro siempre ha sido atemporal si de ropa se trata. Por más que pasen las temporadas y las tendencias cambien, no pasa de moda una prenda de este tono.

Desde la visión de los diseñadores, la predilección de ese tono también se debe a que es elegante, enigmático y comunica al resto que una persona no debería ser molestada.

El negro es atemporal, pues se sigue usando pese a los cambios de tendencias. Foto referencial.

“El negro es modesto y arrogante al mismo tiempo. El negro es perezoso y fácil, pero misterioso. Pero, sobre todo, el negro dice esto: no te molesto, no me molestes”, señaló a The New York Times el diseñador japonés Yohji Yamamoto.

Mientras que Kate Lanphear, editora de moda y que suele usar el negro en su vestimenta cotidiana, señaló al citado medio que una de las razones por las que este color destaca es que causa que un atuendo se vea “más caro” de lo que realmente es.

“El negro se convirtió rápidamente en mi uniforme favorito al principio de mi carrera por dos sencillas razones. En primer lugar, suele parecer más caro de lo que es. Esto era esencial cuando era una asistente con dificultades y no podía permitirme comprar lo mejor. Y segundo, es fácil. Básicamente, puedes vestirte en la oscuridad”, explicó Lanphear.

En eso coincide el diseñador Narciso Rodríguez, quien dijo al medio estadounidense que, al usarlo, “siempre te ves arreglado”.

El negro también tiene un poder que otros colores o estampados no tienen: puede estilizar la silueta de cualquiera que lo use.

Qué es la psicología del color y cuál es su importancia

Los colores influyen en tu vida mucho más de lo que crees. No solo permiten comunicar un mensaje a quienes te rodean, sino que también tienen un impacto en el estado de ánimo, hasta el punto en que podrían provocar enojo, irritación o tranquilidad.

En eso se enfoca la psicología del color, un campo de estudio que se dedica a analizar cómo nos comportamos ante algunos colores y las emociones que podrían causar.

En su libro Psicología del color, la escritora alemana y experta en el tema Eva Heller asegura que todos los colores tienen un significado y sus asociaciones no obedecen a cuestiones de gustos personales, sino que a “experiencias universales que están profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento”.

Según sus análisis, los colores luminosos suelen ser los predilectos de las personas mayores en comparación a los jóvenes y, a medida que pasan los años, es probable que opten por colores como el amarillo o el verde.

El negro destaca por transmitir elegancia. Foto referencial.

Qué significado tiene el negro en la psicología del color

Según explican Howarth y Dorothy Sun en su libro Color your life. How to use the right colours to achieve balance, health and happiness, el negro simboliza lo que es la autoridad, el poder y la sensualidad. Pero también tiene un lado oscuro: representa la muerte y desconocido.

Heller, en tanto, asegura que el negro tiene la capacidad de invertir el significado de cualquier otro color vivo.

“Siempre que el negro forma parte de un acorde con rojo, amarillo o verde, tal corde visualiza un sentimiento negativo o una cualidad negativa: amarillo-rojo es el acorde del gozo de vivir, pero el acorde negro-amarillo-rojo es el del egoísmo. La inversión de todos los valores, tal es el efecto más poderoso del negro”, señala la escritora, consigna Infobae.

La combinación del amarillo-negro representa el egoísmo, infidelidad y mentira, por lo que se considera como la más negativa. Por otra parte, la combinación violeta-negro se asocia a la magia y lo misterioso, lo que no necesariamente tiene una connotación negativa, dice la autora.

Heller asegura que el negro es el tono favorito de los jóvenes y que, a menor edad, más se le prefiere. Esto se debe a que las personas mayores lo vinculan a la muerte, mientras que los jóvenes a la moda.