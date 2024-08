Por qué Nicolás Maduro tiene en X una verificación azul y no gris como los otros mandatarios

El nombre de Nicolás Maduro Moros ha sido uno de los más comentados en los últimos días.

Esto, debido a la falta de transparencia en las recientes elecciones de Venezuela, las cuales lo dieron como ganador en un criticado proceso electoral que ha incrementado las preocupaciones a nivel internacional.

Ante las denuncias de fraude y manipulación de los resultados que ha recibido el oficialismo y las múltiples protestas que se han desarrollado en las calles —las cuales incluso han dejado muertos y cientos de arrestos— , él ha acusado que hay intenciones de desestabilizar al país.

La situación llevó a que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidiera a la Corte Penal Internacional (CPI) una orden de arresto contra Maduro.

Pero las tensiones no solo se han dado entre las autoridades. También, el representante del chavismo ha protagonizado una particular discusión con Elon Musk, quien posee firmas como X (ex Twitter), SpaceX y Tesla, entre otras.

La polémica fue escalando después de que el magnate de la tecnología lo calificara como “un dictador” y acusara que las elecciones fueron fraudulentas.

Cabe recordar que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) dirigido por partidarios del oficialismo, Maduro obtuvo el 51% y el líder opositor Edmundo González el 44%.

Tales cifras se distancian considerablemente de la mayoría de las encuestas previas a las elecciones, las cuales coincidían en que este último candidato tendría una ventaja de más de 20 puntos a su favor.

Sin embargo, el régimen se ha resistido a mostrar las actas electorales que demuestren esos supuestos resultados de los comicios del pasado 28 de julio.

Días antes de las votaciones, el diputado nacional e hijo del mandatario venezolano, Nicolás Maduro Guerra, había declarado a El País que estaban seguros de que iban a tener “una gran victoria”.

Tras una serie de críticas de Musk desde su cuenta de X —luego de que el CNE anunciara al actual mandatario como ganador—, Maduro Moros desafió abiertamente al empresario en una instancia televisiva.

“¿Quieres pelear? Hagámoslo. Elon Musk, estoy listo (...) No te tengo miedo. Luchemos donde quieras”, dijo en un tono alzado.

Frente a esa propuesta, el multimillonario le respondió a través de la red social que sí está dispuesto y planteó: “Si gano, él renuncia como dictador de Venezuela. Si él gana, le doy un viaje gratis a Marte”.

Como es de esperar, aquello desató una ola de comentarios y reacciones en X.

No obstante, más allá de la controversia entre ambos, uno de los puntos que ha llamado la atención entre los cibernautas es que la cuenta oficial de Maduro en la plataforma figura con un símbolo de verificación azul, en vez de gris.

Aquello la diferencia del que tienen los perfiles de otros mandatarios, como los presidentes Gabriel Boric (Chile), Javier Milei (Argentina), Luis Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Joe Biden (Estados Unidos), por solo nombrar algunos ejemplos.

Según informaciones rescatadas por Wired, el cambio de color en la insignia —la que se ve justo al lado derecho del nombre— se habría dado la noche del martes 30 de julio, después de que partidarios de la oposición venezolana exigieran que se le retirara el distintivo.

El argumento para dicha solicitud se habría centrado en que no puede ser considerado un presidente legítimo.

Aún así, según el citado medio especializado en tecnología, Musk no habría respondido a esas solicitudes. Al menos, no de forma explícita.

Por qué Nicolás Maduro tiene en X una verificación azul y no gris como los otros mandatarios. Fotos: Nicolás Maduro / Elon Musk.

Qué significa la verificación gris en X y por qué no la tiene Nicolás Maduro

Desde la red social explican en su centro de ayuda que “la marca de verificación gris indica que una cuenta pertenece a una organización gubernamental/multilateral o a un funcionario gubernamental/multilateral”, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos de elegibilidad.

En este sentido, detallan que “los funcionarios gubernamentales aptos pueden ser: jefes de estado (presidentes, monarcas y primeros ministros), vice jefes de estado (vicepresidentes, vice primeros ministros), miembros del gabinete a nivel nacional o cargos equivalentes, el portavoz oficial principal del poder ejecutivo o cargos equivalentes, y miembros individuales de todas las cámaras del congreso o parlamento supranacional o nacional, o cargos equivalentes”.

Por otro lado, la marca de verificación azul se le da a las cuentas que tienen una suscripción activa a X Premium o Premium+, las membresías de pago de la red social que ofrecen una serie de beneficios adicionales.

Esos planes tienen valores respectivos de $5.666 y $8.499 pesos chilenos.

Esto sugiere que Nicolás Maduro cuenta con una suscripción pagada en la plataforma, a pesar de los cruces recientes con Elon Musk y las críticas del magnate a su administración.

Por qué Nicolás Maduro tiene en X una verificación azul y no gris como los otros mandatarios. Foto: captura / perfil de Nicolás Maduro en X.

Reportes revisados por Wired sostienen que el supuesto retiro de la marca de verificación gris en su perfil se hizo para deslegitimar el triunfo que el oficialismo venezolano asegura haber obtenido en las votaciones.

Frente a este escenario de incertidumbre, gran parte de la comunidad internacional se ha negado a reconocer esos resultados sin tener acceso a pruebas que los acrediten.

Por este motivo, Maduro ordenó el “retiro inmediato” de ciertos embajadores de esos países en Venezuela, además del cierre de sus consulados en el extranjero. Esas medidas también contemplaron a Chile.

Mientras tanto, las protestas en el territorio y las tensiones entre las autoridades internacionales continúan.

El supuesto triunfo de Maduro en las elecciones recientes le permite estar seis años más en el poder, los cuales se sumarían a los 11 que ya ha tenido con el cargo.