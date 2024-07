Los 3 posibles escenarios en Venezuela tras el triunfo de Maduro y el rechazo de distintos gobiernos

Durante varias horas, la tensión se respiraba en Venezuela y el resto del mundo. Los venezolanos habían acudido a las urnas para definir a su líder de los próximos seis años, con el “respaldo” de que Nicolás Maduro —quien está en el poder desde el 2013— iba a respetar la decisión que tomara la mayoría.

Pero una vez que se cerraron las mesas de votación, pasaron varias horas sin que nadie supiese nada del conteo de votos, para que después, cerca de la media noche, recién se dieran a conocer los resultados: según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro ganó con un 51,20% y el opositor Edmundo González quedó segundo con un 44,2%.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue enfática y aseguró que nadie en la oposición venezolana reconoce la victoria de Maduro. Declaró que se trató de un fraude y que el presidente electo fue González.

Foto: REUTERS/Fausto Torrealba

Y es que la poca transparencia pone en duda los resultados. El Presidente Gabriel Boric, entre otros mandatarios, cuestionaron los resultados, principalmente porque solo se han mostrado un 40% de las actas.

¿Qué podría pasar ahora? BBC Mundo analizó tres posibles escenarios que podrían suceder en Venezuela, tras el cuestionado triunfo del chavismo y Nicolás Maduro.

1. Protestas en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado aseguró que lucharán “hasta el final” para mostrar la verdad de lo que sucedió el pasado 28 de julio, en las elecciones de Venezuela. Las encuestas de opinión pública habían adelantado que Edmundo González sería el ganador, pero los resultados fueron distintos, algo que generó un profundo descontento en varios sectores del país.

Foto: REUTERS/Maxwell Briceno

Desde entonces, los cacerolazos resuenan en distintas ciudades de Venezuela a modo de protesta, pues una gran parte de la población está convencida de que hubo fraude electoral.

Es por eso que, según estableció la BBC, los analistas políticos están anticipando un amplio período de protestas.

El politólogo Eduardo Valero, profesor de estudios políticos de la Universidad Central de Venezuela, le dijo al medio que prevé “descontento popular y represión por parte de las autoridades”.

“El punto está en si el gobierno está dispuesto a asumir los costos de una mayor represión. ¿Asumirá el costo de meter en prisión a aquellos que decidan no acatar los resultados?”.

Para el experto, la intensidad de las protestas dependerá directamente de las reacciones de la oposición. Es decir, si Machado y González hacen un llamado a salir a las calles masivamente, podríamos estar frente a un escenario de protestas y represión por parte de Maduro.

Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

2. No reconocimiento del gobierno de Maduro y sanciones internacionales

Maduro había prometido respetar el resultado de las elecciones, algo que distintos líderes del mundo le habían solicitado previo al día de elecciones.

Incluso, Lula da Silva, presidente de Brasil, le dijo a la prensa que Maduro debía entender que “cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas. Me asustaron los comentarios de Maduro de que Venezuela podría enfrentar un baño de sangre si pierde”.

Pero ahora, con los resultados del CNE “validados”, son muchos los presidentes —incluso de gobiernos de izquierda— que cuestionan la veracidad de los datos.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, escribió el Presidente Gabriel Boric. “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Ante ello, Valero prevé que “la mayoría de los líderes de América Latina se unan contra Maduro, teniendo como interlocutores a Lula y a Gustavo Petro (presidente de Colombia), quienes parecen tener la habilidad de poder comunicarse con él”.

Además, antes de las elecciones, los funcionarios del gobierno estadounidense de Joe Biden aseguraron que las sanciones que tenían contra Venezuela podrían ser “aliviadas” si es que el presidente venezolano realizaba una votación justa y respetaba los resultados.

Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Pero ahora, con lo que sucedió el pasado domingo, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que tenía “serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad o los votos del pueblo venezolano (...). La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia”.

Es decir, es probable que de demostrarse el supuesto fraude, EE.UU. tome medidas y, quizás, más sanciones de las que ya impuso hasta la fecha.

3. Aumento de la migración de venezolanos

En Chile, se cree que han llegado cerca de 800.000 venezolanos en los últimos años. Y, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se estima que 7.7 millones de venezolanos migraron a distintos países en búsqueda de una mejor calidad de vida.

Y es que la crisis económica en Venezuela dejó a millones de familias en la pobreza.

En esta línea, en la previa de las elecciones, fueron varios los venezolanos que, con la esperanza de que la situación cambie, expresaron en redes sociales que tenían la intención de volver a su país. Todo esto, en caso de que ganara el candidato opositor a Maduro.

Foto: Patricio Banda/Aton Chile

No obstante, tras el triunfo del candidato chavista, los expertos temen que la ola migratoria se intensifique una vez más.

Según un sondeo de la Encuestadora Meganalisis publicado en abril, un 44,6% de la población venezolana considera emigrar si es que el presidente Nicolás Maduro permanece en su puesto en un tercer mandato.

Además, una encuesta reciente de ORC Consultores, que mide el riesgo político, arrojó que más del 18% de los encuestados tiene planes de migrar antes de fin de año, tras la victoria de Maduro.

“Muchos venezolanos van a buscar qué hacer con su vida”, aseguró el politólogo Eduardo Valero. No obstante, el experto reconoció que tras años de migración, “hay una mayor concientización de que la vida en el extranjero no es tan fácil”, por lo que cree que el éxodo podría no ser tan intenso.

El experto aseguró que estas próximas 72 horas serán definitorias para el destino de Venezuela.